Ερμιόνη: Κλείνει προληπτικά σχολείο - 30 κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε Γυμνάσιο

Συναγερμός σήμανε σε σχολείο στην Ερμιόνη καθώς τουλάχιστον 30 μαθητές εμφάνισαν ξαφνικά συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, με αποτέλεσμα οι αρχές να κλείσουν προληπτικά το συγκεκριμένο σχολείο το πρωί της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, αν συνεχίσουν να καταγράφονται νέα κρούσματα, το σχολείο θα παραμείνει κλειστό και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου.

Ο δήμαρχος Ερμιόνης, Γιάννης Γεωργόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ για τα αυξανόμενα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο Γυμνάσιο που βρίσκεται στην περιοχή του Κρανιδίου, τόνισε πως η κατάσταση υγείας των μαθητών είναι καλή και αν κάποια από τα παιδιά νοσηλεύεται είναι καθαρά για προληπτικούς λόγους.

Οι αρμόδιες αρχές εκτιμούν πως πρόκειται για ιογενή γαστρεντερίτιδα και για αυτόν τον λόγο υπήρξε ακραία μετάδοση.

Το πώς άρχισε η διασπορά του ιού με αποτέλεσμα να νοσήσουν 30 μαθητές, εκτίμησε ο δήμαρχος στις δηλώσεις του. Όπως ανέφερε, δεν έπαιξε ρόλο στη μετάδοση η πρόσφατη εκδρομή που είχε κάνει το σχολείο μιας και κάποιοι από τους μαθητές είχαν εμφανίσει συμπτώματα και είχαν μείνει σπίτι τους.

Παράλληλα, το Κέντρο Υγείας Κρανιδίου έχει ενημερώσει τον ΕΟΔΥ, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει τους απαραίτητους ελέγχους.