Το «Σόι σου»: Δεν ξαφνιαστήκαμε καθόλου με την απήχηση λένε Παπακωνσταντίνου και Ορκόπουλος

Για την επιστροφή της δημοφιλούς σειράς μυθοπλασίας του ALPHA «Το Σόι σου» αλλά και την μεγάλη απήχηση που απολαμβάνει από την ώρα που αποφασίστηκε η επιστροφή της μίλησαν δύο εκ των πρωταγωνιστών, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου και ο Παύλος Ορκόπουλος.

Η κυρία Παπακωνσταντίνου ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» πως αρχικά δεν ήταν αισιόδοξη, σε αντίθεση με τον συνεργάτη της που από την αρχή είχε πειστεί πως το εγχείρημα της «αναβίωσης» της σειράς θα απολάμβανε μεγάλη επιτυχία.

Ο Παύλος Ορκόπουλος δήλωσε: «Δεν ξαφνιαστήκαμε καθόλου με την απήχηση, διότι είχαμε τα προηγούμενα έτη, τα οποία μας γέμιζαν χαρά και αγάπη. Και ξέραμε πού βαδίζουμε. Και πάνω σ’ αυτό χτίσαμε πάλι. Δηλαδή πού; Στις όμορφες και συναισθηματικές σχέσεις».



Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου με την σειρά της ανέφερε: «Εγώ πάλι θα σου απαντήσω, όχι τόσο αισιόδοξα όσο ο Παύλος. Η Ρένια κι εγώ είμαστε χειρότερες. Εγώ ποτέ - όχι ότι δεν περιμένω το καλό - δεν λέω "αξίζω, αξίζω". Είμαστε νομίζω ρεαλίστριες. Κάθε φορά ξεκινάς, αυτό είναι στη δουλειά μας και στο θέατρο. Όλοι θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο. Βεβαίως ο κόσμος έλεγε, αλλά δεν το ξέρεις αν είχε τέτοια απήχηση».