Ο Σόλων Τσούνης στο Newsbomb.gr: «Ένιωθα την προσμονή του κόσμου για το “Σόι”»

Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι μιας μεγάλης επιτυχίας, που άφησε εποχή και επέστρεψε συνεχίζοντας στο ίδιο μονοπάτι. Ο Σόλων Τσούνης, ένας εκ των πρωταγωνιστών της σειράς «Το Σόι σου» του ALPHA, μιλά για το πώς βιώνει τη νέα σεζόν της θρυλικής κωμωδίας, τα συναισθήματά του και όσα έρχονται…

Πώς βιώνεις την επιστροφή της σειράς;

Το ζω με μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη όλο αυτό που συμβαίνει. Είναι μία ωραία συγκυρία, το timing είναι πάρα πολύ σωστό…

Όταν μπήκατε στο πρώτο γύρισμα του νέου κύκλου, ποιο ήταν το συναίσθημα;

Ήταν συγκινητικό, αισθανόμουν σαν να μην πέρασε μία μέρα, όμως τα πράγματα ήταν και διαφορετικά. Όλοι είχαμε μεγαλώσει, έξι χρόνια δεν είναι και μικρό διάστημα. Υπήρχαν αντιφάσεις, όμως κυριαρχούσε η συγκίνηση.

Περίμενες αυτή τη σαρωτική τηλεθέαση; Συνήθως όταν τα σίριαλ επιστρέφουν μετά από χρόνια με νέα επεισόδια, το κοινό δεν τα αγκαλιάζει…

Περίμενα την επιτυχία! Είχα κάνει θέατρο με τη Βάσω [σ.σ Λασκαράκη] και γινόταν χαμός, όλοι μας έλεγαν για το «Σόι»… Και στον δρόμο, όμως, ο κόσμος μου μιλούσε με τόσο ωραία λόγια, με ρωτούσε πότε θα ξαναρχίσουμε. Ένιωθα μία προσμονή.

Ο κόσμος τι σου λέει, πλέον;

Είναι ενθουσιασμένος, του αρέσουν πολύ τα καινούργια επεισόδια. Το δείχνουν και τα νούμερα, άλλωστε... Είναι συγκινητικό να ακούς από τον κόσμο ότι τρέχει, κάθε Παρασκευή βράδυ, για να φτάσει σπίτι στις 20.00 και να δει το σίριαλ.

Ποια στοιχεία συντελούν, τελικά, στην επιτυχία;

Είναι μία οικογενειακή σειρά, μπορεί να ταυτιστεί όλη η οικογένεια. Αυτή η δουλειά εκπέμπει μία θαλπωρή και «ζεστασιά» που όλοι την αναζητούμε. Η επιτυχία, βέβαια, έχει να κάνει και με τις σχέσεις που έχουμε αναπτύξει, τα πρόσωπα που είναι αγαπητά στους τηλεθεατές, το σενάριο και τη σκηνοθεσία. Είναι ένα σύνολο πραγμάτων.

Πώς θα δούμε την ιστορία του Διονύση και της Αλίνας να εξελίσσεται;

Έχει ανοίξει ένα νέο, σπουδαίο, κεφάλαιο στη ζωή του Διονύση. Ο γιος του… Με την Αλίνα είναι πάντα ερωτευμένος. Τώρα, βέβαια, τι μπορεί να γίνει για χάρη του σεναρίου… δεν το ξέρω ακόμα! Παρεξηγήσεις, σίγουρα, θα έχουμε.

Έχετε ετοιμάσει και κάποιο εορταστικό επεισόδιο;

Ναι, έχουμε ετοιμάσει κάτι ωραίο για τον κόσμο και θα προβληθεί την παραμονή των Χριστουγέννων.

Μέσα σε αυτά τα έξι χρόνια που έχουν μεσολαβήσει, τι άλλαξε στην επαγγελματική σου ζωή;

Το σίγουρο είναι ότι ωρίμασα, μεγάλωσα, έχω γίνει πιο ήρεμος. Στα επαγγελματικά μου δοκίμασα πολλά. Δηλαδή ήταν μία περίοδος, μία πενταετία-εξαετία, που δοκιμάστηκα σε δραματικούς ρόλους και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για την εξέλιξή μου.

Αισθάνεσαι ότι λείπουν οι καλές κωμωδίες από την TV;

Εγώ θα πω ότι λείπουν οι καλές δουλειές γενικότερα. Δεν έχει να κάνει με το αν είναι κωμωδία ή δράμα. Μία καλή δουλειά, είναι πάντα μία καλή δουλειά. Είναι θέμα ποιότητας.

Τα τελευταία χρόνια, όμως, βλέπουμε πολλές δραματικές σειρές ή παραγωγές εποχής…

Αυτό συμβαίνει γιατί κάποιες δραματικές σειρές ή εποχής πήγαν καλά και η ελληνική αγορά αποφάσισε να επενδύσει σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι, όμως, όλες οι δραματικές σειρές καλές… Πρέπει να υπάρχουν καλοφτιαγμένες δουλειές, αυτό είναι το σημαντικό…

*Ο Σόλων Τσούνης παίζει στην παράσταση «Ταρτούφος», στο Θέατρο Αλκυονίς. Πρωταγωνιστούν, επίσης, οι Γιάννης Τσορτέκης, Ιωάννα Παππά, Μάξιμος Μουμούρης, Βασιλική Τρουφάκου, Χριστίνα Τσάφου, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Ρένος Ρώτας, Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Στέργιος Κοντακιώτης, Στάθης Γεωργαντζής.

