Το Σόι σου: Αναστάτωση στο Χαμπέικο – Ποια είναι έγκυος

Η επιτυχημένη σειρά του ALPHA, «Το Σόι σου», έρχεται απόψε με ένα διπλό επεισόδιο γεμάτο αστείες καταστάσεις.

Πόσο έτοιμοι είναι οι Χαμπέοι να δεχτούν όχι ένα, όχι δύο, αλλά τρία νέα μέλη; Η περίεργη συμπεριφορά της Χαράς κινεί τις υποψίες της Λυδίας. Οι φόβοι της επιβεβαιώνονται όταν ανακαλύπτει τυχαία ένα υπερηχογράφημα που απεικονίζει… τρία έμβρυα! Η αναστάτωση δεν αργεί να ξεσπάσει στο Χαμπέικο, με τον Βαγγέλη και τον Σάββα να καταπίνουν υπογλώσσια μετά τα χαρμόσυνα μαντάτα, όσο η υπόλοιπη οικογένεια προσπαθεί να χωνέψει, την εγκυμοσύνη της Χαράς! Παράλληλα, η Μπέλα, προσπαθεί να κερδίσει την καρδιά ενός νεαρού κτηνίατρου, έχοντας απογοητευτεί πλήρως από τους καλλιτέχνες. Τι θα γίνει όμως, όταν η Μπέλα ανακαλύψει. πως ο πατέρας των τρίδυμων μωρών είναι ο κτηνίατρος που ποθεί;

Οι Ζουζουνέλ έχουν επιτέλους βρει νέο σπίτι για να μετακομίσουν και η Αντωνία οργανώνει ένα αποχαιρετιστήριο τραπέζι στο πατρικό των Τριαντάφυλλου, με καλεσμένες τη Λυδία, την Όλγα, τη Μπέλα και την Αλίνα. Όλως τυχαίως (ή και καθόλου τυχαία), η Αλεξάνδρα την ίδια μέρα και ώρα διοργανώνει δεξίωση στον ίδιο χώρο, με καλεσμένους τον Σάββα, τον Κωνσταντίνο και τον Μενέλαο. Ο δε Μένιος σε ρόλο μετρ. Η οικογένεια χωρίζεται σε «αντίπαλα στρατόπεδα». Ο Μενέλαος πασχίζει να κρατήσει ισορροπίες, ο Μένιος πασχίζει να κρατήσει το δίσκο! Ωστόσο, ένα πορτρέτο του Σπυράκου θα γίνει αφορμή να μπει η Αλεξάνδρα σε σκέψεις και, όπως πάντα, κάτι σκαρφίζεται. Μήπως αυτή η συγκατοίκηση δεν τελειώνει εδώ;

