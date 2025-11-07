Η Ηλιάνα Γαλάνη στο Newsbomb.gr: «Στο Σόι σου υπάρχει πάντα ζεστασιά και αγκαλιά»

Η μεγάλη επιτυχία της σεζόν έχει όνομα και δεν είναι άλλο από «Το Σόι σου»… Επέστρεψε, την προηγούμενη Παρασκευή, στη συχνότητα του ALPHA, και σάρωσε, συγκίνησε, χάρισε στιγμές γέλιου. Λίγες ώρες πριν το νέο διπλό επεισόδιο, απόψε στις 20.00, η Ηλιάνα Γαλάνη μιλά για όλα και αποκαλύπτεται!

Πώς αισθάνεσαι, που ως ενήλικη πλέον, βρίσκεται στο πιο αγαπημένο «Σόι» της TV;

Ενθουσιασμό και χαρά. Βρίσκομαι πάλι, μετά από έξι χρόνια, με τους ανθρώπους που «μεγάλωσα». Περιμένω με ανυπομονησία να δω πώς θα εξελιχθεί η φετινή σεζόν!

Ποια ήταν τα πρώτα συναισθήματα μετά την ανακοίνωση της επιστροφής;

Λόγω του ότι κάθε χρόνο, μέχρι και φέτος, ακουγόταν η φήμη πως θα ξαναρχίσει το σόου, ποτέ δεν το πίστεψα τελείως -μέχρι που χτύπησε το πρώτο τηλέφωνο το καλοκαίρι και πήρα την επίσημη ανακοίνωση. Σίγουρα, για μένα υπήρξε ένα μικρό άγχος στην αρχή, καθώς είναι κάτι που πλέον το διαχειρίζομαι διαφορετικά σε σχέση με παλιά. Όμως χάρηκα πάρα πολύ, σκεπτόμενη ότι θα ξαναμπώ στη διαδικασία των γυρισμάτων.

Περίμενες αυτή τη μεγάλη αγκαλιά από τον κόσμο;

Η αλήθεια είναι ότι την περίμενα, καθώς η αγκαλιά και η αγάπη δεν έφυγαν ποτέ. Κάθε μέρα λαμβάνω μηνύματα από τον κόσμο, που δείχνει την αγάπη του και καταλαβαίνω πόσο πολύ αρέσει και έχει μπει στα σπίτια πολλών ανθρώπων. Οπότε, τώρα που ξαναρχίζει, η στήριξη και τα καλά λόγια είναι πραγματικά απερίγραπτα!

https://www.instagram.com/p/DPjZ9shCGbk/

Πώς θα δούμε τη Χαρά σε αυτόν τον κύκλο;

Η Χαρά, σίγουρα πλέον, έχοντας ένα νέο πρόσωπο στη ζωή της, προσπαθεί να βρει μια ισορροπία ανάμεσα στη σχέση και την οικογένειά της.

Σίγουρα θα περιμένουμε εντάσεις, όπως είναι φυσικό με τις αναποδιές, αλλά πιστεύω πως θα υπάρξει κατανόηση από όλες τις πλευρές. Καινούρια ζωή πλέον, σπουδές, ενηλικίωση, όλα μαζεμένα!

Πώς είναι η συνύπαρξη με τους υπέροχους και σημαντικούς αυτούς ηθοποιούς της σειράς;

Η συνύπαρξη είναι και ήταν πάντα εύκολη και μια πανέμορφη καθημερινότητα και εμπειρία. Ο καθένας από τους ηθοποιούς είναι μια διαφορετική προσωπικότητα, όλοι άξιοι θαυμασμού γι’ αυτό που κάνουν. Όχι μόνο στο επάγγελμά τους, αλλά και στον χαρακτήρα τους είναι υπέροχοι άνθρωποι. Θυμάμαι από παλιά πως μας βοηθούσαν με ο,τιδήποτε μας προβλημάτιζε, και ακόμα και τώρα, σε στιγμές που έχει τύχει να με δυσκολέψει κάτι, πάντα ξέρω ότι θα βοηθηθώ και θα με υποστηρίξουν όπως μπορούν. Νιώθω πως υπάρχει μία ζεστασιά και μία αγκαλιά.

https://www.instagram.com/reel/DPl8YXoCCop/

Τι άλλαξε στη ζωή σου, τα τελευταία έξι χρόνια;

Θα έλεγα κυρίως ότι μεγάλωσα (γέλια). Είμαι πλέον ενήλικη, 19 χρονών, ενώ όταν η σειρά σταμάτησε ήμουν μόλις 12-13, οπότε σίγουρα ωρίμασα και είμαι ένας διαφορετικός άνθρωπος. Ασχολούμαι με το content creation, είναι κάτι που με εκφράζει, μου ταιριάζει και θέλω να το εξελίξω όσο μπορώ.

Τι δεν ξέρουμε για εσένα;

Νιώθω πως με τους λογαριασμούς μου στις πλατφόρμες των social προσπαθώ να είμαι όσο πιο αληθινή μπορώ, να δείχνω στιγμές της καθημερινότητάς μου κ.λπ. Ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει ποια είμαι και τι κάνω -ή τι θέλω να κάνω- οπότε, σε γενικές γραμμές, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που δεν ξέρει ο κόσμος για μένα. Σίγουρα προτιμώ να κρατάω στιγμές από την προσωπική μου ζωή με τους φίλους μου και τα υπόλοιπα, χωρίς να τα μοιράζομαι με όλο τον κόσμο. Άλλωστε, είναι λογικό, καθώς εκτός από τη Χαρά, είμαι και η Ηλιάνα και έχω και μια καθημερινότητα εκτός ρόλου και γυρισμάτων!

«Το Σόι σου» - Τι θα δούμε στο αποψινό διπλό επεισόδιο

Η Λυδία αποφασίζει να ξεσκαρτάρει το σπίτι, πετώντας ότι θεωρεί άχρηστο. Κι ενώ ο Σάββας προσπαθεί απεγνωσμένα να σώσει μπαλαντέζες και τον παλιό εκτυπωτή από τη μανία της, ένα κόκκινο ντοσιέ με σημαντικά έγγραφα καταλήγει στην ανακύκλωση. Την ίδια στιγμή, η Χαρούλα τους τηλεφωνεί πανικόβλητη... ο Βαγγέλης έχει πέσει ψυχολογικά, αφού το Υγειονομικό σφράγισε τα χασάπικα και οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί έχουν δεσμευτεί. Καθώς η οικογένεια ψάχνει τρόπο να πάρει μια οικονομική ανάσα, εμφανίζεται ο Μπάκας, ο αιώνιος αντίπαλος και ανταγωνιστής χασάπης του Βαγγέλη, έτοιμος να προσφέρει την βοήθεια του… με αντάλλαγμα το 49% των μαγαζιών! Θα δεχτεί ο Βαγγέλης, μέσα στην απελπισία του, να κάνει συνέταιρο τον Μπάκα στα χασάπικα του;

Η επιστροφή της Αλεξάνδρας και του Μενέλαου φέρνει μεγάλη αναστάτωση στη ζωή του Κωνσταντίνου και της Αντωνίας. Με την Αλεξάνδρα να αναλαμβάνει ξανά την πρωτοκαθεδρία στο σπίτι και την Αντωνία να νιώθει όλο και πιο παραγκωνισμένη. Ένα τηλεφώνημα της στη Λυδία, θα δώσει το έναυσμα στην Αλεξάνδρα να ξεκινήσει ανοιχτές εχθροπραξίες… οι οποίες όμως δε θα μείνουν αναπάντητες. Η Λυδία και ο Σάββας, σύντομα, θα βρεθούν στη μέση αντικρουόμενων πυρών. Όταν η κατάσταση θα φτάσει στο απροχώρητο, η Αντωνία θα απαιτήσει από τον Κωνσταντίνο να αλλάξουν σπίτι. Η Αλεξάνδρα, βέβαια, δεν έχει πει ακόμα την τελευταία της λέξη…