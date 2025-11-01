Τηλεθέαση: Απίστευτα νούμερα για «Το Σόι σου»

Το βράδυ της Παρασκευής, η σειρά «Το Σόι σου» επέστρεψε με νέα επεισόδια στον ALPHA και το κοινό απέδειξε ότι λαχταρούσε να ξαναδεί τις περιπέτειες των Χαμπέων και των Τριαντάφυλλων.

Το αποτέλεσμα στους πίνακες της Nielsen εντυπωσιακό, αφού «Το Σόι σου» θύμισε τις χρυσές εποχές της TV. Χαρακτηριστικά, στο σύνολο σημείωσε 37,5% ενώ στο δυναμικό κοινό άγγιξε το 39,7%. Σε τέταρτο, μάλιστα, ξεπέρασε το 45%!

Ο «Γιατρός», που επίσης έκανε πρεμιέρα χθες στον ALPHA, στις 22.00, κατέγραψε 15,3% στο σύνολο και 18,1% στο δυναμικό κοινό.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα προγράμματα; Το «GNTM» του STAR έκανε 9,4% στο σύνολο και 12,7% στο δυναμικό κοινό, ενώ «Η Γη της ελιάς» του MEGA 19,5% και 9,9% κρατώντας το κεφάλι ψηλά απέναντι στον ανταγωνισμό.

