Το Σόι σου: Έκανε πρεμιέρα και το X «λύγισε» - Συγκίνηση και αποθέωση

Στη συχνότητα του ALPHA επέστρεψε το «Σόι σου», το βράδυ της Παρασκευής, και το κοινό δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη χαρά του.

Μέσα σε λίγα λεπτά, οι χρήστες του X άρχισαν τα σχόλια με την Αλεξάνδρα [Μίρκα Παπακωνσταντίνου] και τα παιδιά να έχουν την τιμητική τους.

Οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι θα είναι η καλύτερη παρέα, τα βράδια της Παρασκευής, και αναμένεται να βάλουν φωτιά… στα μηχανάκια της Nielsen. Τα ευτράπελα θα είναι πολλά, όπως βέβαια και οι ξεκαρδιστικές στιγμές.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Η Λυδία αποφασίζει να ξεσκαρτάρει το σπίτι, πετώντας ότι θεωρεί άχρηστο.

Κι ενώ ο Σάββας προσπαθεί απεγνωσμένα να σώσει μπαλαντέζες και τον παλιό εκτυπωτή από τη μανία της, ένα κόκκινο ντοσιέ με σημαντικά έγγραφα καταλήγει στην ανακύκλωση. Την ίδια στιγμή, η Χαρούλα τους τηλεφωνεί πανικόβλητη... ο Βαγγέλης έχει πέσει ψυχολογικά, αφού το Υγειονομικό σφράγισε τα χασάπικα και οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί έχουν δεσμευτεί. Καθώς η οικογένεια ψάχνει τρόπο να πάρει μια οικονομική ανάσα, εμφανίζεται ο Μπάκας, ο αιώνιος αντίπαλος και ανταγωνιστής χασάπης του Βαγγέλη, έτοιμος να προσφέρει την βοήθεια του… με αντάλλαγμα το 49% των μαγαζιών! Θα δεχτεί ο Βαγγέλης, μέσα στην απελπισία του, να κάνει συνέταιρο τον Μπάκα στα χασάπικα του;

