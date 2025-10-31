Το Σόι σου: Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι σε νέες περιπέτειες – Αναλυτικά τα δύο πρώτα επεισόδια

Το πιο αγαπημένο «Σόι» επιστρέφει, απόψε, με ένα απολαυστικό διπλό επεισόδιο

Η στιγμή της μεγάλης πρεμιέρας έφτασε και, απόψε στις 20.00, το «Σόι σου» έρχεται στη συχνότητα του ALPHA. Οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι γυρίζουν, έτοιμοι να αποδείξουν πως οι οικογενειακές σχέσεις, όσο κι αν περνούν τα χρόνια, μένουν πάντα ίδιες, γεμάτες αγάπη, συγκινήσεις, παρεξηγήσεις και απίστευτο γέλιο.

Έξι χρόνια μετά, ο Σάββας είναι έτοιμος να πάρει την πολυπόθητη προαγωγή στην τράπεζα και να καθίσει στην καρέκλα του διευθυντή. Στη Θεσσαλονίκη, οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι του ετοιμάζουν ενθουσιασμένοι ένα πάρτι-έκπληξη για να γιορτάσουν την επιτυχία του. Ωστόσο, στις δικές τους ζωές δεν κυλούν όλα ρόδινα: η Λυδία έχει παραιτηθεί, ο Βαγγέλης έχει γίνει άθελα του vegan επιχειρηματίας, ενώ η Αλεξάνδρα δίνει μάχη με άλλους καλλιτέχνες, για να τοποθετηθεί ένα γλυπτό της στον κεντρικότερο δρόμο της Συμπρωτεύουσας! Ένα τηλεφώνημα όμως, είναι ικανό να ταράξει τα νερά και τις ζωές όλων των ηρώων. Παράλληλα, στην Αθήνα, η Μπέλα έχει βρει έναν νέο έρωτα, αλλά αυτή τη φορά το τίμημα θα είναι πολύ ακριβό. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, μια έφοδος του Υγειονομικού στα μαγαζιά του Χαμπέα φέρνει τα πάνω-κάτω. Και ενώ όλοι ανυπομονούν να ακούσουν τα ευχάριστα, ο Σάββας επιστρέφει με νέα που παγώνουν το τραπέζι. Ίσως ήρθε η ώρα ο Σάββας και η Λυδία να πάρουν μια μεγάλη απόφαση...

Καθώς ο Σάββας και τα κορίτσια πακετάρουν για να μετακομίσουν στην πρωτεύουσα, η Λυδία μαθαίνει πως στην Αθήνα επιστρέφουν... και τα πεθερικά της! Η Αλεξάνδρα έκανε μια κρυφή θυσία για την καριέρα του Μενέλαου. Αυτό σημαίνει πως η Αντωνία πλέον θα μένει κάτω από την ίδια στέγη, με την Αλεξάνδρα. Η Αντωνία ετοιμοπόλεμη, της ετοιμάζει μια υποδοχή που θα της μείνει αξέχαστη! Στο μεταξύ ο Βαγγέλης, πιο έξαλλος από ποτέ, γυρίζει κι εκείνος στην Αθήνα, για να μαζέψει τα ασυμμάζευτα, με τα χασάπικα. Εκεί όμως τον περιμένει ακόμα μία δυσάρεστη έκπληξη από την Μπέλα... Επίσης, ένα απρόσμενο συμβάν με το θείο Μάριο δείχνει και στη Χαρούλα το δρόμο της επιστροφής. Κι ενώ όλοι πλέον γύρισαν στην πρωτεύουσα και τα πράγματα σιγά-σιγά τακτοποιούνται, ένα μυστήριο ρολόι φέρνει τον Σάββα και τη Λυδία μπροστά σε μια αποκάλυψη που αφορά την Χαρά.

