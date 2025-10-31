Η Σοφία Πανάγου για το «Σόι σου» στο Newsbomb: «Νιώθουμε σαν να μην πέρασε μια μέρα»

Είναι, ίσως, η πιο ηχηρή επιστροφή των τελευταίων ετών και το φανατικό κοινό ανυπομονεί για την αποψινή πρεμιέρα. «Το Σόι σου», η θρυλική σειρά του ALPHA που έσπαγε το κοντέρ της τηλεθέασης ακόμη και στις επαναλήψεις, έρχεται απόψε με νέα επεισόδια στις 20.00 και ξεκαρδιστικές στιγμές. Η Σοφία Πανάγου, μία εκ των πρωταγωνιστριών, ανοίγει τα χαρτιά της, λίγες ώρες πριν την πρώτη επίσημη, και μιλά για όσα θα δούμε και τα συναισθήματά της.

Πώς αισθάνεσαι που το αγαπημένο «Σόι» του κοινού επιστρέφει;

Νιώθω μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη. Το «Σόι» είναι μία σειρά που αγαπήθηκε πολύ, αλλά και μια δουλειά που όλοι εμείς αγαπήσαμε βαθιά. Είναι σπάνιο να σου δοθεί η ευκαιρία να επιστρέψεις χωρίς καμία απώλεια, σε κάτι που σου έχει αφήσει τόσο όμορφα συναισθήματα. Είναι σαν να ανοίγεις, μετά από χρόνια, το σπίτι σου και να βρίσκεις μέσα όλους τους αγαπημένους σου, όπως τους άφησες.

Πώς περνάτε στα γυρίσματα; Μετά από έξι χρόνια ξανασυναντιέστε όλοι...

Πολλά τα συναισθήματα, ίσως λίγο αντιφατικά. Από τη μία είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα, κι από την άλλη έχουν περάσει έξι χρόνια. Υπάρχει μία γλυκιά νοσταλγία για όλα όσα έχουμε ζήσει, αλλά συγχρόνως και μία ενέργεια καινούργιας αρχής. Γελάμε όπως παλιά, ίσως και περισσότερο, νιώθουμε ασφάλεια, οικειότητα, εμπιστοσύνη και λίγο αγωνία για το αποτέλεσμα.

Υπήρξε συγκίνηση;

Αυτή η ενότητα της ομάδας δημιουργεί βαθιά συγκίνηση και ευγνωμοσύνη, δεν είναι αυτονόητο, δεν είναι κάτι που συμβαίνει συχνά. Μετά από έξι χρόνια αποχής, μπορούμε να εκτιμήσουμε ακόμα περισσότερο τη χαρά της συνεργασίας, τη χημεία των ανθρώπων και τη δύναμη μιας ομάδας που αγαπά αυτό που κάνει.

Πώς θα δούμε την Όλγα και τον Μιχάλη;

Έξι χρόνια μετά, η Όλγα έχει ωριμάσει, ο Μιχάλης μάλλον όχι και τόσο (γέλια)… Η κόρη μας, η Ειρήνη, αυτόνομη και ανεξάρτητη πια, είναι φοιτήτρια Νομικής στην Κομοτηνή. Για τους γονείς, που έχουν μόνο ένα παιδί, αυτό είναι μια δοκιμασία… Αφήνει ένα κενό, αλλάζει ισορροπίες, αλλά είναι και μία ευκαιρία να βρουν χρόνο για τον εαυτό τους και να αναγνωρίσουν τις ανάγκες τους. Από όποιες κωμικοτραγικές καταστάσεις κι αν περάσουν, ό,τι κι αν συμβεί, η Όλγα και ο Μιχάλης είναι πάντα ενωμένοι, πάντα βρίσκουν τον τρόπο να συνδεθούν.

Θα συνεχιστούν οι «κόντρες» γαμπρού και πεθερού;

Ε, χωρίς τις κόντρες του Μιχάλη και του Βαγγέλη δε θα ήταν «Σόι»! Αυτή η σχέση έχει κάτι από... αιώνια μάχη, αλλά με πολλή αγάπη από κάτω. Αυτή η αντιπαράθεση είναι που κάνει το δίδυμο τόσο απολαυστικό. Φέτος, θα τους δούμε ξανά να συγκρούονται, να παρεξηγούνται, αλλά ίσως και να συμμαχήσουν σε απρόσμενες στιγμές. Σε αυτή την ιδιαίτερη σχέση, η Όλγα βρίσκεται πάντα στη μέση, προσπαθώντας να κρατήσει τις ισορροπίες. Υπερασπίζεται τον Μιχάλη χωρίς να πληγώσει τον πατέρα της. Όσο κι αν τσακώνονται, στο βάθος υπάρχει πάντα σεβασμός και η αίσθηση πως, τελικά, ο ένας δεν μπορεί χωρίς τον άλλον.

