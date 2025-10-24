Τηλεθέαση: Για γέλια και για κλάματα τα νούμερα της βραδινής ζώνης

Στη βραδινή ζώνη, κάποια στελέχη καναλιών έχουν κάθε λόγο να χαμογελούν, κάποια άλλα… να κλαίνε με τις «χαμηλές πτήσεις» που κάνουν τα προγράμματά τους.

Χαρακτηριστικά, χθες Πέμπτης, ο ALPHA ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Από τις 20.00 έως τις 21.00, το σίριαλ «Να μ’ αγαπάς» σημείωσε 20,1% στο σύνολο και 14% στο δυναμικό κοινό. Ο «Άγιος Έρωτας», που πήρε το lead in, κατέγραψε 23,7% στο σύνολο και 15,2% στους τηλεθεατές 18-54. Η παραγωγή μυθοπλασίας, «Να με λες μαμά», με το τελευταίο επεισόδιο, καθήλωσε το 21,1% του συνόλου και το 18,4% του δυναμικού κοινού.

Στον ΑΝΤ1, το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» έκανε 15,7% στο σύνολο και 14,1% στο δυναμικό κοινό. Το ποδοσφαιρικό ματς, Φέγενορντ-Παναθηναϊκός, έκανε 17,7% και 14,2% αντίστοιχα.

Στο MEGA, η κωμωδία «Hotel Elvira» κατέγραψε 10,5% στο σύνολο και 12% στο δυναμικό κοινό. «Η Γη της ελιάς», στο Μεγάλο Κανάλι, σημείωσε 13% και 7,9% αντίστοιχα.

Στο STAR, το «First Dates» βρέθηκε στο 7,1% και στο 9,7%.

Στην ΕΡΤ1, η «Ηλέκτρα» έκανε 4,6% στο σύνολο και 2% στο δυναμικό κοινό ενώ το «Παιδί» 2,4% και 1,9%. Το «Απαραίτητο φως», αντίστοιχα, 1,2% και 1%.

Διαβάστε επίσης