Χριστουγεννιάτικη φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη δημοσίευσε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ

Μία χριστουγεννιάτικη φωτογραφία δημοσίευσε ο γιος της Αλίκης Βουγικουκλάκη, Γιάννης Παπαμιχαήλ σε λογαριασμό στο Instagram που είναι αφιερωμένος σε εκείνη και τον οποίο διαχειρίζεται ο ίδιος.

Πρόκειται για μία ασπρόμαυρη φωτογραφία που απεικονίζει την αείμνηστη ηθοποιό δίπλα από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο να ποζάρει χαμογελαστή.

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ συνόδευσε τη φωτογραφία με ένα σχόλιο στέλνοντας ευχές στους διαδικτυακούς ακολούθους. «Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα σε όλους με υγεία εύχομαι να περάσετε όμορφες γιορτές με τους αγαπημένους σας», έγραψε συγκεκριμένα στη λεζάντα της φωτογραφίας.

Δείτε τη φωτογραφία που δημοσίευσε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ:

https://www.instagram.com/p/DSkcUX2jOLl/

