Πιτ Ντέιβιντσον: Πόζαρε με τη νεογέννητη κόρη του έχοντας αφαιρέσει τα περισσότερα τατουάζ του

Ο 32χρονος κωμικός έχει μιλήσει ανοιχτά για την επώδυνη και μακρόχρονη διαδικασία να αφαιρέσει όλα τα τατουάζ από το σώμα του

Newsbomb

Πιτ Ντέιβιντσον: Πόζαρε με τη νεογέννητη κόρη του έχοντας αφαιρέσει τα περισσότερα τατουάζ του
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία τρυφερή φωτογραφία με τον Πιτ Ντέιβιντσον να κρατά στην αγκαλιά του τη νεογέννητη κόρη του, Σκοτ, ανήρτησε στα social media η σύντροφός του, Έλσι Χιούιτ.

Αυτό που ξεχωρίζει στην ανάρτηση, πέρα από το γλυκό στιγμιότυπο μπαμπά και κόρης, είναι τα εντυπωσιακά ξεθωριασμένα τατουάζ του πρώην παρουσιαστή του «Saturday Night Live», ο οποίος ποζάρει χωρίς μπλούζα κρατώντας τυλιγμένη σε μία κουβέρτα την μικρή του πριγκίπισσα.

Ο Πιτ Ντέιβιντσον έχει μιλήσει ανοιχτά για την επώδυνη και μακρόχρονη διαδικασία αφαίρεσης της πλειονότητας των τατουάζ του και, στη νέα φωτογραφία, είναι ξεκάθαρο ότι μεγάλο μέρος τους του έχει ήδη ξεθωριάσει.

https://www.instagram.com/p/DSiiAh6EcAN/

Η κόρη του Ντέιβιντσον, Σκότι γεννήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου, με τον παρουσιαστή να ανακοινώνει την χαρμόσυνη είδηση, μέσω ανάρτησής του στο Instagram.

Αποκάλυψε επίσης ότι ονόμασαν το κοριτσάκι τους Scottie Rose Hewitt Davidson — ένα όνομα-φόρο τιμής στον πατέρα του Ντέιβιντσον, τον Σκοτ, που ήταν πυροσβέστης και έχασε τη ζωή του στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

https:

«Το καλύτερό μου έργο μέχρι τώρα, ξεχειλίζω από αγάπη, ευγνωμοσύνη και απίστευτη συγκίνηση», έγραψε σε ανάρτησή της η Έλσι Χιούιτ.

https://www.instagram.com/p/DSbEe0ijVBo/

Πρόκειται για το πρώτο παιδί του ζευγαριού. Είναι μαζί από τις αρχές του 2025. Τον Ιανουάριο, ο Ντέιβιντσον είχε δηλώσει ότι σκόπευε να κρατήσει μόνο δύο ή τρία από τα περίπου 200 τατουάζ του, κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο «The Tonight Show» με τον Jimmy Fallon.

«Τα καίω για να τα αφαιρέσω», είπε. «Καίγεται ένα στρώμα του δέρματος και μετά πρέπει να επουλωθεί για έξι έως οκτώ εβδομάδες. Δεν μπορείς να εκτεθείς στον ήλιο», πρόσθεσε. «Και μετά πρέπει να το κάνεις αυτό περίπου άλλες 12 φορές», πρόσθεσε ο κωμικός ηθοποιός.

Ένα τατουάζ που σκοπεύει να κρατήσει είναι εκείνο της Χίλαρι Κλίντον στο δεξί του πόδι, το οποίο έκανε μετά την ήττα της στις προεδρικές εκλογές του 2016.

Ο Ντέιβιντσον αποκάλυψε ότι η ίδια η Κλίντον τον ρώτησε αν σκόπευε να αφαιρέσει το τατουάζ της, όταν ξεκίνησε τη διαδικασία αφαίρεσης το 2020.

«Το χαριτωμένο ήταν ότι όταν άρχισα να τα αφαιρώ, μου έστειλε μήνυμα και μου είπε: “Δεν θα με αφαιρέσεις, έτσι δεν είναι;”», θυμήθηκε στην εκπομπή The Breakfast Club. «Και της είπα: “Φυσικά και όχι. Η Χίλαρι μένει”». «Της αρέσει πολύ», πρόσθεσε.

Ο Ντέιβιντσον μίλησε χωρίς περιστροφές, λέγοντας ότι η διαδικασία αφαίρεσης τατουάζ «είναι χάλια».

«Αν κάποιος σκέφτεται σοβαρά να κάνει τατουάζ, θα του πρότεινα να το σκεφτεί για μερικά χρόνια, γιατί τα συναισθήματα αλλάζουν», είπε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:35ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Spotify: Επίθεση από χάκερ, έκλεψαν δεδομένα από 86 εκατ. τραγούδια

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Ατελείωτο πάρκινγκ ο Κηφισός - Καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Μεσογείων, κέντρο και Αττική οδό

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανό είναι να δούμε χιόνια χαμηλά μέσα στις γιορτές - Τι έδειξε το πρωί το ECMWF

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Τιμωρούσαν το 3χρονο παιδί που πέθανε από ασιτία και το κλείδωναν χωρίς φαγητό για ώρες - Στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα ο παππούς του, του έσπασαν το σπίτι

16:12WHAT THE FACT

Έκταση 106 τ.μ. στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας: Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους» που σκαρφαλώνουν

16:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Το γήπεδο στον Βοτανικό αποκτά μορφή – Το βίντεο της «πράσινης» ΠΑΕ

16:07ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Άνοιξαν οι σήραγγες των Τεμπών

16:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα μαστροπείας σε μαγαζιά της Καλαμάτας και της Τρίπολης - Πάνω από 200.000 ευρώ τα παράνομα κέρδη

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Ακρίβεια: Ανάμεσα στο 4 με 7% η αύξηση του κόστους για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος

15:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τη Μονάδα Προστασίας Παιδιού «Άγιος Ανδρέας» στον Άλιμο επισκέφθηκε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

15:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2026 πληρωμή: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση – Τα πρόστιμα για τους «αργοπορημένους»

15:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Νίκη… χριστουγεννιάτικο δώρο στον Σλούκα»

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Μείωση άνω του 50% στις κρατήσεις σε Περτούλι, Μετέωρα και Καρπενήσι λόγω των αγροτικών μπλόκων

15:45LIFESTYLE

Πιτ Ντέιβιντσον: Πόζαρε με τη νεογέννητη κόρη του έχοντας αφαιρέσει τα περισσότερα τατουάζ του

15:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: «Δεν υπάρχουν κατά προτεραιότητα έλεγχοι της ΑΑΔΕ - Όλοι οι πολίτες ελέγχονται ισότιμα»

15:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης προς αγρότες: «Θα εξαντλήσουμε τα περιθώρια του διαλόγου, αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι η υπομονή του κόσμου εξαντλείται»

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Ασλανίδης για Μαρία Καρυστιανού: «Να παραιτηθεί, φούσκωσαν τα μυαλά της»

15:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Θα πάρουν περισσότερο χρόνο Σορτς και Γκραντ, δεν σκέφτομαι τον Ολυμπιακό»

15:09ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος πύθωνας «τρομάζει» γειτονιά στη Φλόριντα

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ανακάλυψη στις πυραμίδες της Αιγύπτου: Βρέθηκε μυστική είσοδος στη Γκίζα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Ασλανίδης για Μαρία Καρυστιανού: «Να παραιτηθεί, φούσκωσαν τα μυαλά της»

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης «Είναι ένα παιδάκι που δεν ξέρει τι του γίνεται» λέει ο επιχειρηματίας του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται ο Στέφανος Παπαδόπουλος

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πιλότος αρνήθηκε να απογειώσει αεροπλάνο επειδή ήταν απλήρωτος

14:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έξι νέοι γενικοί γραμματείς - Ποιοι διορίζονται, ποιοι παραιτούνται

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Τιμωρούσαν το 3χρονο παιδί που πέθανε από ασιτία και το κλείδωναν χωρίς φαγητό για ώρες - Στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα ο παππούς του, του έσπασαν το σπίτι

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανόν είναι να χιονίσει στην Αθήνα - «Ο Γενάρης κρύβει εκπλήξεις» λέει ο Καντερές

12:41ΚΟΣΜΟΣ

James Ransone: Από τη σεξουαλική κακοποίηση καθηγητή του στο τραγικό τέλος - Ποιος ήταν ο 46χρονος ηθοποιός που αυτοκτόνησε

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Nέα έρευνα: Ποια είναι η πιο «έξυπνη» χώρα στον κόσμο - Υποψηφιότητες για Νόμπελ, IQ και πτυχία

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανό είναι να δούμε χιόνια χαμηλά μέσα στις γιορτές - Τι έδειξε το πρωί το ECMWF

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Ανεστίδης: Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά του στοιχεία με εισαγγελική διάταξη για τον έλεγχο επιδοτήσεων πάνω από 122.000 ευρώ

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στο Ντουμπάι: Νεκρή σε ξενοδοχείο 25χρονη αεροσυνοδός - Την μαχαίρωσαν 15 φορές με ψαλίδι

15:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2026 πληρωμή: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση – Τα πρόστιμα για τους «αργοπορημένους»

16:07ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Άνοιξαν οι σήραγγες των Τεμπών

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν την χαμένη πόλη της Εποχής του Χαλκού με όνομα «Επτά Χαράδρες»

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Σταμάτησε η κυκλοφορία για όλα τα οχήματα - Παρατεταγμένα τα τρακτέρ

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διπλό κύμα κακοκαιρίας τα Χριστούγεννα - Η πρώτη τάση για την Πρωτοχρονιά

14:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πότε θα φτάνουν οι κλήσεις από τις «έξυπνες» κάμερες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ