Πιτ Ντέιβιντσον: Πόζαρε με τη νεογέννητη κόρη του έχοντας αφαιρέσει τα περισσότερα τατουάζ του

Μία τρυφερή φωτογραφία με τον Πιτ Ντέιβιντσον να κρατά στην αγκαλιά του τη νεογέννητη κόρη του, Σκοτ, ανήρτησε στα social media η σύντροφός του, Έλσι Χιούιτ.

Αυτό που ξεχωρίζει στην ανάρτηση, πέρα από το γλυκό στιγμιότυπο μπαμπά και κόρης, είναι τα εντυπωσιακά ξεθωριασμένα τατουάζ του πρώην παρουσιαστή του «Saturday Night Live», ο οποίος ποζάρει χωρίς μπλούζα κρατώντας τυλιγμένη σε μία κουβέρτα την μικρή του πριγκίπισσα.

Ο Πιτ Ντέιβιντσον έχει μιλήσει ανοιχτά για την επώδυνη και μακρόχρονη διαδικασία αφαίρεσης της πλειονότητας των τατουάζ του και, στη νέα φωτογραφία, είναι ξεκάθαρο ότι μεγάλο μέρος τους του έχει ήδη ξεθωριάσει.

Η κόρη του Ντέιβιντσον, Σκότι γεννήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου, με τον παρουσιαστή να ανακοινώνει την χαρμόσυνη είδηση, μέσω ανάρτησής του στο Instagram.

Αποκάλυψε επίσης ότι ονόμασαν το κοριτσάκι τους Scottie Rose Hewitt Davidson — ένα όνομα-φόρο τιμής στον πατέρα του Ντέιβιντσον, τον Σκοτ, που ήταν πυροσβέστης και έχασε τη ζωή του στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

«Το καλύτερό μου έργο μέχρι τώρα, ξεχειλίζω από αγάπη, ευγνωμοσύνη και απίστευτη συγκίνηση», έγραψε σε ανάρτησή της η Έλσι Χιούιτ.

Πρόκειται για το πρώτο παιδί του ζευγαριού. Είναι μαζί από τις αρχές του 2025. Τον Ιανουάριο, ο Ντέιβιντσον είχε δηλώσει ότι σκόπευε να κρατήσει μόνο δύο ή τρία από τα περίπου 200 τατουάζ του, κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο «The Tonight Show» με τον Jimmy Fallon.

«Τα καίω για να τα αφαιρέσω», είπε. «Καίγεται ένα στρώμα του δέρματος και μετά πρέπει να επουλωθεί για έξι έως οκτώ εβδομάδες. Δεν μπορείς να εκτεθείς στον ήλιο», πρόσθεσε. «Και μετά πρέπει να το κάνεις αυτό περίπου άλλες 12 φορές», πρόσθεσε ο κωμικός ηθοποιός.

Ένα τατουάζ που σκοπεύει να κρατήσει είναι εκείνο της Χίλαρι Κλίντον στο δεξί του πόδι, το οποίο έκανε μετά την ήττα της στις προεδρικές εκλογές του 2016.

Ο Ντέιβιντσον αποκάλυψε ότι η ίδια η Κλίντον τον ρώτησε αν σκόπευε να αφαιρέσει το τατουάζ της, όταν ξεκίνησε τη διαδικασία αφαίρεσης το 2020.

«Το χαριτωμένο ήταν ότι όταν άρχισα να τα αφαιρώ, μου έστειλε μήνυμα και μου είπε: “Δεν θα με αφαιρέσεις, έτσι δεν είναι;”», θυμήθηκε στην εκπομπή The Breakfast Club. «Και της είπα: “Φυσικά και όχι. Η Χίλαρι μένει”». «Της αρέσει πολύ», πρόσθεσε.

Ο Ντέιβιντσον μίλησε χωρίς περιστροφές, λέγοντας ότι η διαδικασία αφαίρεσης τατουάζ «είναι χάλια».

«Αν κάποιος σκέφτεται σοβαρά να κάνει τατουάζ, θα του πρότεινα να το σκεφτεί για μερικά χρόνια, γιατί τα συναισθήματα αλλάζουν», είπε.

