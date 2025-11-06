Kim Kardashian: Πώς αντέδρασε η κόρη της στα επικριτικά σχόλια για τα ψεύτικα τατουάζ και piercing

Για την αντίδραση της κόρης της, North West, απέναντι στην κριτική που δέχθηκε από τους χρήστες του Tik Tok για τα ψεύτικα τατουάζ και τα piercing που φορούσε σε πρόσφατη δημοσίευσή της, μίλησε η Kim Kardashian σε βίντεο του Complex «GOAT Talk» την Τετάρτη (5/11).

«Απαντάει σε ένα σχόλιο και λέει,"αυτό δεν είναι καν ζήτημα"», ανέφερε η Kardashian, χαρακτηρίζοντας την απάντηση της κόρης της «ένα καλό clapback».

Αν και η Kardashian δεν εξέφρασε τη γνώμη της για τα τολμηρά αξεσουάρ της 12χρονης κόρης της, ανέφερε: «Η North και οι φίλες της λατρεύουν να κάνουν κοστούμια, αγαπούν τα looks», εξήγησε. «Είναι η εποχή του Halloween, οπότε έβαλαν ψεύτικα τατουάζ στο πρόσωπο, ψεύτικα piercing και όλες είχαν χρωματιστά μαλλιά. Έμοιαζαν με μια… version των Powerpuff Girls. Αυτό ήταν που ήθελαν να πετύχουν».

Η Kardashian, ωστόσο, υπερασπίστηκε τις αμφιλεγόμενες επιλογές μόδας και ομορφιάς της κόρης της στο podcast «Call Her Daddy» στις 15 Οκτωβρίου. Τότε ανέφερε ότι είναι «πολύ δύσκολο και ενδιαφέρον όταν η North γίνεται viral για τα ρούχα της», όπως συνέβη τον Αύγουστο, όταν φόρεσε κορσέ και μίνι φούστα.

Η Kim πρόσθεσε: «Ως μαμά, μαθαίνεις ταυτόχρονα. Αλλά ξέρω ότι η μικρή μου είναι τόσο καλή και γλυκιά». Μάλιστα, η ίδια ζήτησε «λίγη κατανόηση», καθώς προσπαθεί να μεγαλώσει μόνη της τα τέσσερα παιδιά της, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά.

