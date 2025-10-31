Η NASA απάντησε στη θεωρία συνωμοσίας της Κιμ Καρντάσιαν: «Έχουμε πάει στη Σελήνη έξι φορές»

Η NASA απέρριψε δημόσια τον ισχυρισμό της σταρ των ριάλιτι Κιμ Καρντάσιαν ότι η διαστημική αποστολή του 1969 για την προσελήνωση του πρώτου ανθρώπου ήταν «fake». «Ναι, έχουμε ξαναπάει στη Σελήνη... 6 φορές!» έγραψε χαρακτηριστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αναπληρωτής διευθυντής της NASA, Σον Ντάφι.

Συγκεκριμένα η αμερικανική διαστημική υπηρεσία προχώρησε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ στην οποία έκανε μάλιστα tag την Κιμ Καρντάσιαν και έγραψε χαρακτηριστικά «Ναι, έχουμε πάει στη Σελήνη στο παρελθόν… 6 φορές. Και το καλύτερο απ’ όλα: το πρόγραμμα της NASA «Artemis» επιστρέφει. Κερδίσαμε την προηγούμενη διαστημική κούρσα και θα κερδίσουμε και αυτή».

Yes, @KimKardashian, we’ve been to the Moon before… 6 times!



And even better: @NASAArtemis is going back under the leadership of @POTUS.



We won the last space race and we will win this one too ???



?: Hulu pic.twitter.com/CkexEEPFSv — NASA Acting Administrator Sean Duffy (@SecDuffyNASA) October 30, 2025

Η Καρντάσιαν έκανε τα πολυσυζητημένα σχόλια στο τελευταίο επεισόδιο της τηλεοπτικής της σειράς «The Kardashians», λέγοντας στη συμπρωταγωνίστριά της Σάρα Πόλσον ότι θεωρεί πως η προσελήνωση "δεν συνέβη". Παρά το γεγονός ότι διαψεύδονται επανειλημμένα, οι θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με το αν οι άνθρωποι όντως έφτασαν στη Σελήνη επιμένουν για περισσότερα από 50 χρόνια, ιδιαίτερα με την άνοδο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Στο επεισόδιο, η Καρντάσιαν φαίνεται να δείχνει στον Πόλσον μια συνέντευξη με τον αστροναύτη Μπαζ Όλντριν, ο οποίος μαζί με τον Νιλ Άρμστρονγκ έκαναν τα πρώτα βήματα στην επιφάνεια της Σελήνης κατά τη διάρκεια της αποστολής Apollo 11. «Σου στέλνω ένα εκατομμύριο άρθρα και με τον Μπαζ Όλντριν και με τον άλλον», λέει η Καρντάσιαν, πριν διαβάσει ένα απόσπασμα όπου ο Όλντριν απάντησε σε μια ερώτηση σχετικά με την πιο τρομακτική στιγμή της αποστολής. «Δεν υπήρχε τρομακτική στιγμή επειδή δεν συνέβη. Θα μπορούσε να ήταν τρομακτική, αλλά δεν ήταν επειδή δεν συνέβη», διαβάζει.

Δεν είναι σαφές από ποιο άρθρο διάβαζε η Καρντάσιαν ή αν τα αποσπάσματα ήταν στην πραγματικότητα από τον Όλντριν. Λίγο αργότερα, η σταρ των ριάλιτι φαίνεται να λέει σε έναν παραγωγό «Επικεντρώνομαι συνέχεια σε θεωρίες συνωμοσίας», προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι η προσελήνωση ήταν ψεύτικη. «Νομίζω ότι ήταν ψεύτικη. Έχω δει μερικά βίντεο με τον Μπαζ Όλντριν να μιλάει για το πώς δεν συνέβη. Το λέει συνέχεια τώρα, σε συνεντεύξεις. Ίσως θα έπρεπε να βρούμε τον Μπαζ Όλντριν», λέει.

O Ντάφι έκανε tag την Kαρντάσιαν στην ανάρτησή του στο X που κάνει πλέον τον γύρο του κόσμου, ενώ την κάλεσε στο Διαστημικό Κέντρο Kένεντι για την εκτόξευση της αποστολής Artemis στη Σελήνη. Απαντώντας, η ινφλουένσερ ρώτησε για το διαστρικό αντικείμενο με το όνομα 3I/Atlas, το οποίο οι αστρονόμοι είπαν ότι θα μπορούσε να είναι ο παλαιότερος κομήτης που έχει παρατηρηθεί ποτέ.

Ο Ντάφι η. Εδώ και δεκαετίες, επιστήμονες και ειδικοί έχουν αντικρούσει θεωρίες συνωμοσίας που ισχυρίζονταν ότι η αποστολή Apollo 11 ήταν φάρσα. «Κάθε επιχείρημα που ισχυρίζεται ότι η NASA πλαστογράφησε τις προσεληνώσεις έχει διαψευσθεί», σύμφωνα με το Ινστιτούτο Φυσικής.