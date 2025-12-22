Ιωάννα Τούνη: Έκανε τον απολογισμό λίγο πριν φύγει το 2025 - Η τρυφερή ανάρτηση με τον γιο της, Πάρη

Τον απολογισμό της για τη χρονιά που φεύγει έκανε η Ιωάννα Τούνη, λίγες ημέρες πριν από το τέλος του 2025, δημοσιεύοντας τρυφερές φωτογραφίες με τον γιο της, Πάρη.

Οι φωτογραφίες δείχνουν την γνωστή influencer με τον γιο της να ποζάρουν χαρούμενοι βγάζοντας selfie στην παραλία.

«Από αυτή τη χρονιά, κρατάω αυτό», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ιωάννα Τούνη.

Ξέσπασμα Τούνη: «Θα τρελαθώ με τα ψέματα – Το παιδί στην Αθήνα μεγαλώνει με μια Μπαλινέζα»

Η Ιωάννα Τούνη, εμφανώς εκνευρισμένη, τοποθετήθηκε ξανά δημόσια μετά τις τελευταίες δηλώσεις του Δημήτρη Αλεξάνδρου. Όπως υποστήριξε, η νέα της παρέμβαση ήταν αναγκαστική, καθώς - όπως λέει- ο πρώην σύντροφός της «επέλεξε να μιλήσει δημόσια χρησιμοποιώντας ανακρίβειες». «Δεν θα το έκανα, αλλά όταν ακούω ψέματα, πρέπει να απαντήσω. Θα χάσω τα λογικά μου με όσα λέγονται», ανέφερε στο TikTok που δημοσίευεσε.

Η ίδια ξεκαθάρισε πως μοναδικός της στόχος είναι η αποκατάσταση της πραγματικότητας: «Επενδύω στην αλήθεια για το παιδί μου. Αν δεν μιλήσω εγώ, που είμαι η μητέρα του, ποιος θα το κάνει; Θέλω το παιδί μου να μεγαλώσει με την αλήθεια».

«Δεν υπάρχει συνεπιμέλεια 15 ημερών»

Στο επίκεντρο της αντίδρασής της βρέθηκε ο ισχυρισμός περί συνεπιμέλειας «15 ημερών τον μήνα», τον οποίο η Τούνη χαρακτήρισε εξ ολοκλήρου αναληθή. Όπως εξήγησε, η ίδια μεταφέρει τον Πάρη στην Αθήνα την πρώτη ημέρα κάθε μήνα και ο Αλεξάνδρου τον επιστρέφει στις 11 στη Θεσσαλονίκη. «Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο “κόσμος” που περιέγραψε δεν υπάρχει. Δεν υφίσταται συνεπιμέλεια 15 ημερών», σημείωσε.

Αναφέρθηκε επίσης στην καθημερινότητα του παιδιού όταν βρίσκεται στην Αθήνα, υπογραμμίζοντας ότι διαφέρει από όσα παρουσιάστηκαν δημοσίως: «Ο Πάρης εκεί φροντίζεται από μια κυρία Μπαλινέζα. Είναι πολύ καλή, δεν είπα ποτέ το αντίθετο. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτά που ειπώθηκαν δημόσια και μάλιστα δόθηκαν και εύσημα για κάτι που δεν συμβαίνει».

Η Τούνη απέφυγε να σχολιάσει το εάν ο Αλεξάνδρου αποτελεί “καλό πατέρα”, λέγοντας: «Αυτό θα το κρίνει ο Πάρης όταν μεγαλώσει, όχι εγώ. Η δική μου δουλειά είναι να ξεκαθαρίζω τι ισχύει».

«Δεν με έχει στηρίξει ποτέ – ούτε στα δικαστήρια»

Παράλληλα, απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι υπάρχει συχνή επικοινωνία μεταξύ τους. «Δεν μιλάμε καθόλου. Έχουμε μήνες να μιλήσουμε. Το να λέγεται δημόσια ότι μιλάμε κάθε μέρα είναι απλώς ψέμα», τόνισε. Αντίστοιχα, διέψευσε ότι υπήρξε οποιαδήποτε στήριξη από τον Αλεξάνδρου στα δικαστήρια: «Δεν με έχει στηρίξει ποτέ - ούτε όταν ήμασταν μαζί, πόσο μάλλον σήμερα. Δεν μου έστειλε ούτε ένα μήνυμα. Η εικόνα μιας “καλής σχέσης” προβάλλεται για άλλους λόγους».

Κλείνοντας, εξήγησε γιατί επέλεξε να μιλήσει ξανά δημόσια: «Δεν θα άνοιγα κουβέντα αν δεν γίνονταν δημόσιες τοποθετήσεις. Αλλά όταν βγαίνει κάτι ανακριβές, οφείλω να το διορθώσω. Θέλω το παιδί μου να μεγαλώσει με την αλήθεια — όχι μέσα σε έναν ψεύτικο κόσμο που στήνεται για τις κάμερες».

Η νέα τοποθέτηση της Ιωάννας Τούνη ήρθε ως απάντηση στις δηλώσεις του Δημήτρη Αλεξάνδρου στη συνέντευξή του στην Κατερίνα Καινούργιου την περασμένη εβδομάδα.

