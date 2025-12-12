Καινούργιου για Τούνη: Το ερώτημά μου είναι, αν πρέπει αυτά να τα πει δημόσια ή πρέπει να κάνει πίσω

Το ξέσπασμα της Ιωάννας Τούνη κατά του Δημήτρη Αλεξάνδρου μετά τη συνέντευξή του στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, σχολίασε η παρουσιάστρια.

Την Παρασκευή, η Κατερίνα Καινούργιου σχολίασε στην εκπομπή της το βίντεο της Ιωάννας Τούνη αναφέροντας μεταξύ άλλων, πως η ίδια δεν είναι σε θέση να γνωρίζει, εάν οι τοποθετήσεις του Δημήτρη Αλεξάνδρου ήταν ειλικρινείς: «Η Ιωάννα υπονόησε ότι ο Δημήτρης βγήκε εδώ στην εκπομπή και ουσιαστικά είπε ψέματα. Εγώ από την πλευρά μου είχα πει συγχαρητήρια στον Δημήτρη όταν είχε κάνει την ανάρτηση για να στηρίξει δημόσια την Ιωάννα για τη δίκη του revenge porn, αλλά από εκεί και πέρα αν ήταν απλά για τα μάτια του κόσμου και δεν την πήρε ποτέ, εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω».

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια δήλωσε ότι συμπαθεί και εκτιμάει τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και πρόσθεσε ότι η Ιωάννα Τούνη θα έπρεπε ενδεχομένως να είναι με πιο προσεκτική με όσα σχολιάζει δημόσια λόγω του γιου της: «Εγώ άλλη εικόνα έχω και αυτή θέλω να κρατήσω για τον Δημήτρη, γιατί τον συμπαθώ και τον εκτιμώ. Εγώ δεν νομίζω ότι αυτή η συνέντευξη ήταν κακή, δεν εξέθεσε κάπου την Ιωάννα. Τώρα, αν η Ιωάννα, μέσα σε όλα αυτά, βρίσκει ψέματα που είπε ο Δημήτρης, είναι άλλο θέμα. Το ερώτημά μου είναι, πρέπει όλα αυτά να τα πει δημόσια ή πρέπει λίγο να κάνει πίσω για το καλό του παιδιού της; Είναι δικαίωμά της να το κάνει ό,τι θέλει, γιατί αν η ίδια έχει πληγωθεί πολύ, αυτό νιώθει. Επειδή αυτά τα παιδιά είναι δημόσια πρόσωπα, δεν ξέρω αν όλο αυτό, μελλοντικά θα κάνει καλό στο παιδάκι. Είναι δύο πολύ καλά παιδιά και δύο πολλοί καλοί γονείς, οπότε ίσως κάποιες πικρίες πρέπει να τις βάλουν στις άκρες. Δεν θέλω να λέω μεγάλο λόγια, δεν ξέρεις πώς σου τα φέρνει η ζωή, γιατί μπορεί μελλοντικά κάποια πράγματα να τα λουστούμε. Ας μείνουμε απ’ έξω».

