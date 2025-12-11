Ιωάννα Τούνη κατά του Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Δεν ήταν ποτέ δίπλα μου, πάλεψα να κρατήσω τη σχέση μας»

Η Ιωάννα Τούνη, απάντησε σε σχόλια που δέχθηκε για τον χωρισμό της από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου μετά την συνέντευξή του στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.

«Με συγχωρείς που το 2021 ερχόμουν μόνο με backpack, αλλά το 2023 έπρεπε να κουβαλάω καρότσι, μωρό και βαλίτσα με όλα τα απαραίτητα», γράφει η γνωστή Influencer σε ανάρτησή της στο TikTok και συμπληρώνει στη λεζάντα: «Ας πούμε και καμία αλήθεια θα έλεγα εγώ».

Οι ακόλουθοί της σχολίασαν την απάντησή της, με την Ιωάννα Τούνη απαντά ανοιχτά στα όσα γράφουν για την σχέση της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Η ίδια το μεσημέρι της Τετάρτης (10/12) απάντησε πως ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δεν ήταν ποτέ δίπλα της και σε άλλο σχόλιο τονίζει: «Για να νομίζει μεθαύριο ο Πάρης μου ότι ο λόγος που έληξε η σχέση μου με τον πατέρα του είναι ότι άλλαξα εγώ κατά τον τρόπο που υπονοεί ο πρώην μου…; Δεν νομίζω ότι αυτό έχει σχέση με την αλήθεια. Και δεν είναι σίγουρα αυτό που θέλω να ξέρει το παιδί μου για εμένα ως μητέρα του, που πάλεψα με νύχια και με δόντια να κρατήσω αυτή την σχέση. Δημόσια τοποθέτηση έκανε ο πατέρας του. Δημόσια απάντηση θα πάρει. Μιας και από ότι άκουσα δυστυχώς μετά βίας ισχύουν τα μισά».