Ιωάννα Τούνη: Το «καρφί» στον Αλεξάνδρου - «Το παίζεις καλός ενώ θα έπρεπε να ψάχνεις τρύπα»

«Ας πούμε και καμία αλήθεια θα έλεγα εγώ», ανέφερε μεταξύ άλλων σε βίντεο στο TikTok η Ιωάννα Τούνη 

Newsbomb

Ιωάννα Τούνη: Το «καρφί» στον Αλεξάνδρου - «Το παίζεις καλός ενώ θα έπρεπε να ψάχνεις τρύπα»

Η Ιωάννα Τούνη 

Instagram
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα δικά της πυρά μέσω Μεξικό, καθώς βρίσκεται εκεί τις τελευταίες ημέρες, έριξε η Ιωάννα Τούνη μέσω Tiktok στον Δημήτρη Αλεξάνδρου, ύστερα από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο ίδιος στην Κατερίνα Καινούργιου.

«Είμαστε εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι. Εμένα με επηρεάζει και με νοιάζει. Με την άποψη ότι δεν θέλω τη δημοσιότητα. Κλείνω σχεδόν 20 χρόνια στον χώρο. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που δεν βγαίνει και λέει τι έχει κάνει και τι δεν έχει να κάνει. Από εκεί και πέρα, η Ιωάννα είναι πιο δυναμική σε αυτό το κομμάτι. Με μια ευκολία θα πάρει το κινητό και θα τα πει, αντί να τα πει πρώτα στον ίδιο της τον εαυτό ή ενδεχομένως στον άνθρωπό της. Έγινε στην πορεία όλο αυτό (που είναι σήμερα). Μη ξεχνάμε το 2021 που ήμασταν με την Ιωάννα δεν ήταν όπως τώρα. Ερχόταν στο σπίτι μου με ένα backpack και φεύγαμε για κάμπινγκ. Δεν είχαμε διαφημιστικά. Δεν ήταν όλο αυτό το κομμάτι» ανέφερε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου για τη σχέση του.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το 5:45 και μετά:

Η Ιωάννα Τούνη δεν άφησε ασχολίαστες τις δηλώσεις του πρώην συντρόφου της και έριξε τα υπονοούμενα της στο προφίλ της στο TikTok με ένα βίντεο «καρφί».

«Με συγχωρείς που το 2021 ερχόμουν μόνο με backpack, αλλά το 2023 έπρεπε να κουβαλάω καρότσι, μωρό και βαλίτσα με όλα τα απαραίτητα» γράφει η γνωστή Influencer και συμπληρώνει στη λεζάντα:

«Ας πούμε και καμία αλήθεια θα έλεγα εγώ»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες επίθεσης κατά άνδρα σε ποδοσφαιρικό αγώνα - Τον έδειραν μπροστά στα μάτια του 11χρονου παιδιού του

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στα τούνελ της Χαμάς: Ο «λαβύρινθος του τρόμου» σε βάθος 720 χιλιομέτρων - Σπάνιο υλικό από τον ισραηλινό στρατό

13:55ΚΟΣΜΟΣ

Τα τελευταία λόγια του Ozzy Osbourne στη σύζυγό του: «Φίλησέ με, αγκάλιασέ με σφιχτά»

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ξεκινά την κατασκευή 764 οικιστικών μονάδων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη - «Συνεχίζουμε την επανάσταση», δήλωσε ο Μπεζαλέλ Σμότριτς

13:33ΚΟΣΜΟΣ

Φονική κατάρρευση κτιρίων στο Μαρόκο: Τουλάχιστον 19 νεκροί και 16 τραυματίες - Βίντεο

13:33LIFESTYLE

Ξανά ερωτευμένος ο Στέφανος Τσιτσιπάς: Τα φιλιά με τη νέα του σύντροφο - Δείτε βίντεο

13:31ΑΠΟΨΕΙΣ

Στεγαστική Κρίση στην Ελλάδα: Το ευρωπαϊκό «πόρισμα» και η ελληνική ιδιαιτερότητα

13:29ΚΟΣΜΟΣ

15χρονος αποκτά διδακτορικό στη κβαντική φυσική και τώρα σχεδιάζει να δημιουργήσει «υπεράνθρωπους» με τεχνητή νοημοσύνη

13:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με το αντίπαλον δέος της Μελόνι συναντήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκο αγροτών και στο Κιάτο - Κλειστή η εθνική στο ρεύμα προς Αθήνα

13:19ΕΛΛΑΔΑ

H Μελίνα Ασλανίδου εγκλωβισμένη στα αγροτικά μπλόκα στο Βόλο - Η πρώτη της αντίδραση

13:16WHAT THE FACT

Η NASA παρακολουθεί αστεροειδή μεγέθους αεροπλάνου που πλησιάζει τη Γη

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Πεσκόφ: «Οι δηλώσεις Τραμπ για την Ουκρανία είναι σύμφωνες με τις απόψεις μας»

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο Ρίο - Χημικά από την αστυνομία κατά αγροτών που επιχειρούσαν να φτάσουν πεζοί στη γέφυρα

13:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα 20άρια της Καινούργιου – Τι έκαναν Λιάγκας και Σκορδά

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Αποχωρούν από το λιμάνι του Βόλου οι αγρότες - Παραμένουν στο σημείο οι παραγωγοί

13:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aυτό είναι το βαρύ πιστόλι της Greek Mafia - Ο «Δήμος» , η γιάφκα της Καλλιθέας και το πλούσιο ποινικό παρελθόν του

13:02WHAT THE FACT

Η μέρα θα μετατραπεί σε νύχτα κατά τη διάρκεια της μακρύτερης ολικής ηλιακής έκλειψης του αιώνα

12:54ΥΓΕΙΑ

Νευροψυχολόγος: «Η ανία είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία για την εξάσκηση του εγκεφάλου»

12:54ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μικρό ρομπότ χάθηκε για 8 μήνες κάτω από τον πάγο της Ανταρκτικής - Τα σπάνια ευρήματα που κατέγραψε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:10ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο Ρίο - Χημικά από την αστυνομία κατά αγροτών που επιχειρούσαν να φτάσουν πεζοί στη γέφυρα

10:55ΦΑΡΜΑΚΟ

Ξεκινά η δωρεάν χορήγηση GLP-1 φαρμάκων για την παχυσαρκία - Ποιοι τα δικαιούνται

13:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aυτό είναι το βαρύ πιστόλι της Greek Mafia - Ο «Δήμος» , η γιάφκα της Καλλιθέας και το πλούσιο ποινικό παρελθόν του

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση Ρωσίδας σεξεργάτριας στο Ντουμπάι: «Ένιωσα σαν φτηνό κουρέλι, αλλά τώρα βγάζω πολλά»

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία στην Ευρώπη: Τουλάχιστον 200 παιδιά γεννήθηκαν από σπέρμα με καρκινικό γονίδιο - Χρησιμοποιήθηκε και στην Ελλάδα

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Αποχωρούν από το λιμάνι του Βόλου οι αγρότες - Παραμένουν στο σημείο οι παραγωγοί

13:19ΕΛΛΑΔΑ

H Μελίνα Ασλανίδου εγκλωβισμένη στα αγροτικά μπλόκα στο Βόλο - Η πρώτη της αντίδραση

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Τελεσίγραφο στους αγρότες να εγκαταλείψουν το λιμάνι του Βόλου έως τη 1 μ.μ.

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Αμαλιάδα: 14χρονος εκβίαζε επί εβδομάδες 12χρονο συμμαθητή του - Του απέσπασε 8.200 ευρώ

13:55ΚΟΣΜΟΣ

Τα τελευταία λόγια του Ozzy Osbourne στη σύζυγό του: «Φίλησέ με, αγκάλιασέ με σφιχτά»

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Η κυβέρνηση καταργεί τον νόμο Κατρούγκαλου - Τι αύξηση θα πάρουν 671.586 συνταξιούχοι

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα οργανωμένη κακοκαιρία πριν τα Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παύλος και Άγιος Πέτρος: Τα δύο άγνωστα νησιά στη Μεγάλη Πρέσπα που η Ελλάδα παραχώρησε σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Jubilant Sykes: Δολοφονήθηκε ο διάσημος τραγουδιστής της όπερας και υποψήφιος για Grammy – Συνελήφθη ο γιος του

12:32LIFESTYLE

Το «καρφί» της Ιωάννας Τούνη μετά τη συνέντευξη του Αλεξάνδρου - «Το παίζεις καλός ενώ θα έπρεπε να ψάχνεις τρύπα να κρυφτείς»

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με διάσημο μοντέλο: Ήταν εξαφανισμένη για δυο εβδομάδες και εμφανίστηκε στην εντατική

13:33LIFESTYLE

Ξανά ερωτευμένος ο Στέφανος Τσιτσιπάς: Τα φιλιά με τη νέα του σύντροφο - Δείτε βίντεο

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Πανικός από πυροτεχνήματα στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή - Καταγγελίες για τραυματισμούς - «Δεν είχαν ληφθεί τα σωστά μέτρα ασφαλείας» λένε οι επαγγελματίες στο Newsbomb

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Λουίτζι Μαντζόνε: Στη δημοσιότητα το βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του - Δήλωνε ψεύτικο όνομα

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικό μπλόκο στη νέα γέφυρα της Χαλκίδας - Τρακτέρ απέκλεισαν την πρόσβαση - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ