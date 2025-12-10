Ιωάννα Τούνη: Το «καρφί» στον Αλεξάνδρου - «Το παίζεις καλός ενώ θα έπρεπε να ψάχνεις τρύπα»

Τα δικά της πυρά μέσω Μεξικό, καθώς βρίσκεται εκεί τις τελευταίες ημέρες, έριξε η Ιωάννα Τούνη μέσω Tiktok στον Δημήτρη Αλεξάνδρου, ύστερα από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο ίδιος στην Κατερίνα Καινούργιου.

«Είμαστε εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι. Εμένα με επηρεάζει και με νοιάζει. Με την άποψη ότι δεν θέλω τη δημοσιότητα. Κλείνω σχεδόν 20 χρόνια στον χώρο. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που δεν βγαίνει και λέει τι έχει κάνει και τι δεν έχει να κάνει. Από εκεί και πέρα, η Ιωάννα είναι πιο δυναμική σε αυτό το κομμάτι. Με μια ευκολία θα πάρει το κινητό και θα τα πει, αντί να τα πει πρώτα στον ίδιο της τον εαυτό ή ενδεχομένως στον άνθρωπό της. Έγινε στην πορεία όλο αυτό (που είναι σήμερα). Μη ξεχνάμε το 2021 που ήμασταν με την Ιωάννα δεν ήταν όπως τώρα. Ερχόταν στο σπίτι μου με ένα backpack και φεύγαμε για κάμπινγκ. Δεν είχαμε διαφημιστικά. Δεν ήταν όλο αυτό το κομμάτι» ανέφερε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου για τη σχέση του.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το 5:45 και μετά:

Η Ιωάννα Τούνη δεν άφησε ασχολίαστες τις δηλώσεις του πρώην συντρόφου της και έριξε τα υπονοούμενα της στο προφίλ της στο TikTok με ένα βίντεο «καρφί».

«Με συγχωρείς που το 2021 ερχόμουν μόνο με backpack, αλλά το 2023 έπρεπε να κουβαλάω καρότσι, μωρό και βαλίτσα με όλα τα απαραίτητα» γράφει η γνωστή Influencer και συμπληρώνει στη λεζάντα:

«Ας πούμε και καμία αλήθεια θα έλεγα εγώ»

