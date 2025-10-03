«Η Μεγάλη Χίμαιρα» και 5 ακόμη σειρές έρχονται στην ΕΡΤ1

H τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε δυναμικά, ωστόσο η ΕΡΤ1 επιφυλάσσει ακόμη πολλές εκπλήξεις στον τομέα της μυθοπλασίας. Νέες σειρές ετοιμάζονται να βγουν στον αέρα και κάποιες από αυτές θα καθηλώσουν το κοινό.

Ένα από τα σημαντικότερα και πιο αγαπημένα έργα της ελληνικής λογοτεχνίας μεταφέρεται για πρώτη φορά στη μικρή οθόνη από την ΕΡΤ σε μια διεθνή συμπαραγωγή κορυφαίων προδιαγραφών. «Η Μεγάλη Χίμαιρα», το αριστουργηματικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, που σημάδεψε γενιές αναγνωστών, θα ζωντανέψει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στην ΕΡΤ1 και στο ERTFLIX μέσα από μια φιλόδοξη τηλεοπτική μεταφορά έξι επεισοδίων, σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη και σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη, προσφέροντας στο κοινό ένα συγκλονιστικό ταξίδι στα πάθη, τις αντιφάσεις και τα αδιέξοδα της ανθρώπινης ψυχής. Με φόντο τη δεκαετία του 1930, σε μια Ελλάδα που αλλάζει ραγδαία, ξεδιπλώνεται η ιστορία της Μαρίνας, μιας γυναίκας τολμηρής και ακαταμάχητης, ξένης σ’ έναν τόπο που δεν την αποδέχεται, αλλά και ξένης στον ίδιο της τον εαυτό. Πρόκειται για ένα έργο που, μέσα από μια βαθιά προσωπική διαδρομή, φωτίζει ζητήματα γυναικείας ταυτότητας, επιθυμίας και κοινωνικής καταπίεσης, με τρόπο τολμηρό και σύγχρονο.

Η σειρά διαθέτει ένα εντυπωσιακό καστ, με τους Fotini Peluso, Ανδρέα Κωνσταντίνου, Δημήτρη Κίτσο, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Γιάννο Περλέγκα, Καίτη Μανωλιδάκη, Δημήτρη Τάρλοου, Βάσω Ιατροπούλου, Κονδυλία Κωνσταντελάκη, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Γιώργο Μιχαλάκη, Νικόλα Χανακούλα, Γιώργο Φριντζήλα, Νικόλα Παπαγιάννη, Γιάννη Νταλιάνη, Χριστίνα Κυπραίου, Λεωνίδα Χρυσομάλλη, Ελισσαίο Βλάχο και άλλους σημαντικούς ηθοποιούς, να αναλαμβάνουν να ενσαρκώσουν τους πολυδιάστατους χαρακτήρες του Μ. Καραγάτση.

Η σειρά εποχής «Από ήλιο σε ήλιο» βασίζεται στη διλογία της Μαίρης Κόντζογλου που αποτελείται από τα μέρη «Αποσπερίτης» και «Ανέσπερος». Η ιστορία μεταφέρεται στη μικρή οθόνη μέσα από το τηλεοπτικό σενάριο της Μαρίας Γεωργιάδου, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Βασίλης Τσελεμέγκος και ο Χρήστος Αναγνωστόπουλος. Το σίριαλ αφηγείται πραγματικά γεγονότα και εστιάζει στην απεργία των μεταλλωρύχων της Σερίφου το 1916 – ένα ορόσημο στην ιστορία του εργατικού κινήματος. Με μυθοπλαστική προσέγγιση και ιστορική τεκμηρίωση, ζωντανεύει μια εποχή έντασης, αγώνων και προσωπικών ιστοριών. Ντάνη Γιαννακοπούλου, Σταύρος Σβήγκος, Μιχάλης Αεράκης, Αλέκος Συσσοβίτης, Λεωνίδας Καλφαγιάννης, Παναγιώτης Εξαρχέας, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Μαρθίλια Σβάρνα, πρωταγωνιστούν.

Η μίνι σειρά οκτώ επεισοδίων «Αύριο» του βραβευμένου σκηνοθέτη και δημιουργού Γιώργου Γκικαπέππα καταγράφει, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, την αγωνιώδη διάσωση ενός ζευγαριού, που χάνεται σ’ έναν ποταμό στην Ελλάδα. Γυρισμένη σε φυσικό περιβάλλον, με υψηλό βαθμό δυσκολίας, η πρώτη ιστορία διάσωσης στην ελληνική τηλεόραση, είναι μια «χορογραφία επιβίωσης» και ένας ύμνος στον αγώνα για ζωή και στην αυτοθυσία των διασωστών που, παθιασμένοι για την ανθρώπινη ζωή και τη σωτηρία, είναι πάντα εκεί. Με τους Στεφανία Γουλιώτη, Χρήστο Λούλη, Θέμη Πάνου, Κίττυ Παϊταζόγλου, Φιντέλ Ταλαμπούκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Νίκο Αρβανίτη, Αλέξανδρο Μαυρόπουλο, Στέλιο Ξανθουδάκη, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θάνο Τοκάκη, Κίμωνα Κουρή, κάθε σκηνή θα απογειωθεί.

Μια δυνατή ιστορία για την απώλεια, τον ξεριζωμό και τη δύναμη του ανθρώπου να συνεχίζει, ακόμα και μέσα από τις πιο σκοτεινές θάλασσες, ζωντανεύει η μίνι σειρά οκτώ επεισοδίων, «Θάλασσες μας χώρισαν», που βασίζεται στο βιβλίο της Ιφιγένειας Τέκου, σε σενάριο της Σοφίας Σωτηρίου και σκηνοθεσία του Χρήστου Δήμα. Η αφήγηση αρχίζει το 1937 στην ιταλοκρατούμενη Σύμη, όταν ο θάνατος του μικρού γιου της οικογένειας Γεωργά τους αναγκάζει να ξεριζωθούν και να μεταναστεύσουν στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί, οι δύο αδελφές, η Παρασκευούλα και η Ελπίδα, δοκιμάζονται από τον έρωτα, τη ζήλια και μια απαγορευμένη σχέση που θα αλλάξει τη μοίρα τους. Η ιστορία εκτείνεται μέχρι την Αλεξάνδρεια και διατρέχει μεγάλες ιστορικές αναταραχές -από την άνοδο του Νάσερ έως τα Σεπτεμβριανά– και φωτίζει μια βαθιά προσωπική διαδρομή γεμάτη πόνο, προδοσία και πάθη. Υπάρχει θέση για την αληθινή αγάπη, που όλα τα υπομένει, που ξέρει να συγχωρεί και να θυσιάζεται; Πρωταγωνιστούν οι Κατερίνα Λέχου, Λεωνίδας Κακούρης, Γιάννης Κουκουράκης, Νεφέλη Κουρή, Χριστίνα Αλεξανιάν, Δήμητρα Ματσούκα, Βαγγέλης Στρατηγάκος, Αθηνά Λιμπάντση.

Η νέα σειρά σατιρική της ΕΡΤ «tv land» σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρέλλου κα σενάριο Γιώργου Φειδά, που βασίζεται στο πρωτότυπο concept της Φρόσως Ράλλη και του Γιώργου Φειδά, έρχεται και μας αποκαλύπτει όσα κωμικοτραγικά συμβαίνουν στα παρασκήνια των τηλεοπτικών σειρών. Μια εταιρεία παραγωγής προσπαθεί να κρατήσει στον αέρα με κάθε τρόπο την «Απαγορευμένη ηδονή», την καθημερινή σαπουνόπερα που κρατάει την επιχείρηση ανοιχτή και πληρώνει τις αμοιβές όλων. Όμως η πρωταγωνίστρια πλακώνεται με τον σεναριογράφο και προσπαθεί να εξοντώσει κάθε όμορφη γυναίκα που έρχεται να παίξει στη σειρά,

Ο σκηνοθέτης ήταν παντρεμένος με την παραγωγό, αλλά τώρα έχει μυστική σχέση με νεαρή στάρλετ, που μόλις έπιασε δουλειά στη σειρά και δεν βρίσκει σωστό τονισμό στις ατάκες της ούτε κατά τύχη.Το TV Land φιλοξενεί guests από τον κόσμο της τηλεόρασης που υποδύονται χαρακτήρες της σειράς ή και τους εαυτούς τους, δίνοντας μια κρυφή ματιά μέσα απ’ την κλειδαρότρυπα στα παρασκήνια των γυρισμάτων μιας τηλεοπτικής σειράς, αλλά και στην τρέλα και τη μαγεία που λέγεται «τηλεόραση».

Σε σενάριο Γιώργου Τελτζίδη και Κάτιας Παπαϊωάννου, και σε σκηνοθεσία Φίλιππου Τσίτου, η σειρά «Το τελευταίο νησί» διαδραματίζεται στο σήμερα. O Παύλος, ένας ταλαντούχος απόφοιτος Ιατρικής βλέπει τη ζωή του να αλλάζει δραματικά, ύστερα από την εμπλοκή του σ’ ένα αυτοκινητικό δυστύχημα, στο οποίο η Λίζα, συμφοιτήτρια και σύντροφός του από το λύκειο, θα χάσει τη ζωή της. Στην προσπάθειά του να επουλώσει τις πληγές του παρελθόντος, θα χτίσει μια καινούργια ζωή, ως γιατρός πια, σ’ ένα μικρό ακριτικό νησί. Η εμπλοκή του με τους ανθρώπους του νησιού, θα φέρει στην επιφάνεια στοιχειωμένα μυστικά, αποκαλύψεις και έρωτες, που θα διαταράξουν την ήσυχη και απομονωμένη του ζωή, υπενθυμίζοντάς του, ότι το παρελθόν μπορεί να σε βρει ακόμη και εκεί… Ανδρέας Κωνσταντίνου, Δανάη Σκιάδη, Θοδωρής Αθερίδης, Μαρία Καλλιμάνη, κρατούν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους.