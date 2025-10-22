«Αλαλούμ» στη βραδινή ζώνη – Αλλαγές, πρεμιέρες και ηχηρές επιστροφές

Τα πάνω-κάτω έρχονται στη βραδινή ζώνη τις επόμενες ημέρες…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

«Αλαλούμ» στη βραδινή ζώνη – Αλλαγές, πρεμιέρες και ηχηρές επιστροφές
GEORGE XANTHINAKIS
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τέλος δεν έχουν οι πρεμιέρες τη φετινή σεζόν. Τη στιγμή που οι τηλεθεατές φαίνεται ότι κάνουν τις επιλογές τους στη βραδινή ζώνη, «σκάνε» κι άλλα προγράμματα που θα μοιράσουν ξανά την τράπουλα της τηλεθέασης.

Στο μέτωπο του ΑΝΤ1, οι «Ράδιο Αρβύλα» επιστρέφουν στις 3 Νοεμβρίου στις 20.00 παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ο Αντώνης Κανάκης και η ομάδα του θα κρατούν παρέα από Δευτέρα έως και Τετάρτη, ενώ το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» αλλάζει πλέον ημέρες προβολής. Στον τομέα της μυθοπλασίας, έρχεται ο πολυδιαφημισμένος «Δικαστής».

radio-arbyla.jpg

Βασισμένη στο βραβευμένο σίριαλ «Your Honor», η σειρά κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, στις 21.00, με διπλό επεισόδιο. Ένας έγκριτος δικαστής, ο Πέτρος Δημητρίου, έρχεται αντιμέτωπος με τον Νόμο και το οργανωμένο έγκλημα, όταν ο γιος του, Άλκης, προκαλεί ένα τροχαίο ατύχημα και εγκαταλείπει το θύμα, γόνο μιας διαβόητης οικογένειας του υποκόσμου, που έχει ως «αρχηγό» τον Μανώλη Σταβέρη. Ανάμεσα στο καθήκον και το πατρικό ένστικτο, ο δικαστής καλείται να επιλέξει: τη Δικαιοσύνη ή το παιδί του.

Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, στις 22.30, στο κανάλι του Αμαρουσίου, βγαίνει στον αέρα ο νέος κύκλος της παραγωγής «Παιχνίδια εκδίκησης». Η Μαρίνα, ο Άγης και η Μάγια θα καταλάβουν, με τον πιο σκληρό τρόπο, ότι ο χρόνος των ψευδαισθήσεων τελείωσε. Οι μάσκες θα πέσουν, τα μυστικά θα αποκαλυφθούν, οι συμμαχίες θα αλλάξουν πρόσωπα και οι σχέσεις θα ισορροπήσουν πάνω σε ένα τεντωμένο σχοινί, που αυτή τη φορά δεν θα έχει δίχτυ ασφαλείας.

Στον ALPHA, οι εκπλήξεις είναι πολλές. Η σειρά «Να με λες μαμά» ολοκληρώνεται, αλλά έρχονται μεγάλες πρεμιέρες και αλλαγές. Η κωμική σειρά «Το Σόι σου» επιστρέφει, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στις 20.00. Η έκτη σεζόν βρίσκει τον Σάββα να ονειρεύεται την καρέκλα του διευθυντή στην τράπεζα, τη Λυδία να κυνηγάει μια θέση στο δημόσιο, ενώ η Μπέλα γνωρίζει την απόλυτη καταξίωση, αφού γυρίζει την πρώτη της ταινία στο Χόλιγουντ! Η Αλεξάνδρα και η Αντωνία προσπαθούν να συμβιώσουν κάτω από την ίδια στέγη, με τον Κωνσταντίνο να τρέχει να τις χωρίσει! Ενώ ο Μενέλαος, αν και συνταξιούχος γιατρός, νοσταλγεί να χειρουργήσει πάλι, έστω και λαπαροσκοπικά! Ο Βαγγέλης δεν προλαβαίνει να μετράει τα λουκέτα που μπαίνουν στα χασάπικα του… την ώρα που η Χαρούλα τρέχει με τα ταψιά στα χέρια, να σώσει, ό,τι σώζεται! Η Σάντρα και η Χαρά μεγάλωσαν, σπουδάζουν, έχουν τους φίλους τους και μπλέκουν στα δίχτυα του έρωτα! Κι ανάμεσα τους τα μικρά ξαδερφάκια, ο Βαγγελάκης κι ο Σπυράκος, που όσο και αν είναι διαφορετικοί μεταξύ τους, βρίσκουν τον τρόπο να τους βάζουν σε τάξη! Η σειρά θα προβάλλεται, στις 20.00, κάθε Παρασκευή, με αποτέλεσμα το σίριαλ «Να μ’ αγαπάς» να κρατά συντροφιά πλέον από Δευτέρα έως και Πέμπτη.

Η σειρά εποχής «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» θα παίζεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στις 22.30. Κάθε Παρασκευή, στις 22.00, θα προβάλλεται ο «Γιατρός» που κάνει πρεμιέρα στις 31 Οκτωβρίου.

Το MEGA συνεχίζει στο μονοπάτι της μυθοπλασίας. Η νέα δραματική σειρά του MEGA, «Μια Νύχτα Μόνο», κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στις 21.00, φέρνοντας στο προσκήνιο μια συγκλονιστική ιστορία αγάπης, πάθους και θυσίας.

0s9a9251.jpg

Σε σκηνοθεσία του Στάμου Τσάμη και σενάριο των Γιώργου Κρητικού και Στέλλας Βασιλαντωνάκη, η σειρά αφηγείται το πώς η ανάγκη και τα μυστικά μπορεί να ενώσουν δύο ανθρώπους υπό τις πιο αντίξοες συνθήκες, με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Λάλο και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:36ΚΟΣΜΟΣ

Η πτώση των σταρ: Γιατί οι πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ αποτυγχάνουν πλέον στο box office;

06:32LIFESTYLE

«Το Περιβόλι του Τρελού»: Ο δίσκος του Σαββόπουλου που άλλαξε για πάντα το ελληνικό τραγούδι

06:28LIFESTYLE

«Αλαλούμ» στη βραδινή ζώνη – Αλλαγές, πρεμιέρες και ηχηρές επιστροφές

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η ψηφοφορία για την τροπολογία του Αγνώστου Στρατιώτη μετά τη θυελλώδη ολοήμερη συνεδρίαση

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τσουνάμι προστίμων για τους ελαιοπαραγωγούς: Υποχρεωτική η δήλωση των δέντρων ακόμα και με μηδενική συγκομιδή

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα myCAR - Χρήσιμος οδηγός

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Μίλησαν» τα κινητά τηλέφωνα - Τα πρώτα στοιχεία και τα πρόσωπα «κλειδιά» στο μικροσκόπιο των Αρχών

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Θα τα πω όλα στον εισαγγελέα», είπε ο μητροκτόνος - Στο πλευρό του ο πατέρας του

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης: Τεχνητή απόπειρα διχασμού της κοινωνίας βλέπουν στην κυβέρνηση - Τι απαντούν για Δένδια από το Μαξίμου

06:00LIFESTYLE

Διονύσης Σαββόπουλος: Το ελληνικό τραγούδι «υποκλίνεται» στον Νιόνιο του, τον θαυματοποιό της μουσικής και του στίχου

05:46ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ κοντά στη Ρόδο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Θα ανεβαίνει καθημερινά η θερμοκρασία» – Μετά τις βροχές… έρχονται τα 30άρια

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΕΛΛΑΔΑ

Δεληβοριάς για Σαββόπουλο: «Γεια σου, ακριβέ κι αγαπημένε μου – Θα σου χρωστώ για πάντα όλο τον εαυτό μου»

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 22 Οκτωβρίου

04:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου

04:14ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνους για Σαββόπουλο: «Ευχαριστώ, δάσκαλε… οι ουρανοί απόψε φωνάζουν “ζήτω το ελληνικό τραγούδι”»

03:50ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στον Ισημερινό

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Σοβαρά επεισόδια στο Δουβλίνο κοντά σε ξενοδοχείο όπου φιλοξενούνται αιτούντες άσυλο

03:08ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ουκρανικό πλήγμα σε χημικό εργοστάσιο στην περιφέρεια Μπριάνσκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τσουνάμι προστίμων για τους ελαιοπαραγωγούς: Υποχρεωτική η δήλωση των δέντρων ακόμα και με μηδενική συγκομιδή

23:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: Τα highlights από τη βαριά ήττα στη Βαρκελώνη

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Η αγάπη σε κάνει ατρόμητο» - Η τελευταία τηλεοπτική συνέντευξη και η συγκινητική αναφορά στη σύζυγό του

06:00LIFESTYLE

Διονύσης Σαββόπουλος: Το ελληνικό τραγούδι «υποκλίνεται» στον Νιόνιο του, τον θαυματοποιό της μουσικής και του στίχου

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Θα τα πω όλα στον εισαγγελέα», είπε ο μητροκτόνος - Στο πλευρό του ο πατέρας του

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Μίλησαν» τα κινητά τηλέφωνα - Τα πρώτα στοιχεία και τα πρόσωπα «κλειδιά» στο μικροσκόπιο των Αρχών

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Τι σημαίνει το «6-7»: Η viral αργκό των νέων που απαγορεύουν οι δάσκαλοι στις ΗΠΑ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Οι ύποπτες κλήσεις, το βίντεο στα ΚΤΕΛ και το μυστήριο των 14 εκατομμυρίων ευρώ

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης: Τεχνητή απόπειρα διχασμού της κοινωνίας βλέπουν στην κυβέρνηση - Τι απαντούν για Δένδια από το Μαξίμου

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Καταδικάστηκε για τροχαίο η Γεωργία Μπίκα - Oδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

06:28LIFESTYLE

«Αλαλούμ» στη βραδινή ζώνη – Αλλαγές, πρεμιέρες και ηχηρές επιστροφές

07:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα με τις εκδρομές - Πώς θα πηγαίνουν οι μαθητές

05:46ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ κοντά στη Ρόδο

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Όταν έδειξε την «αδύναμη πλευρά» του - Η σπάνια εξομολόγηση για την μάχη του με τον καρκίνο

16:52LIFESTYLE

«Κόλαφος» η πρώην σύζυγος του Βασίλη Μπισμπίκη για την Δέσποινα Βανδή: «Μπάζει από παντού το σύστημα» - Η πρώτη αντίδραση για το περιστατικό με το περιπολικό

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Ταχτσής: Η ανεξιχνίαστη δολοφονία - Μια υπόθεση που «στοιχειώνει» μέχρι σήμερα

21:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ψίθυροι Καρδιάς»: Η ιστορία του τραγουδιού που σημάδεψε τη δεκαετία του ’90 και οι νέοι το επιλέγουν στους γάμους τους

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ