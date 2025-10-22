«Αλαλούμ» στη βραδινή ζώνη – Αλλαγές, πρεμιέρες και ηχηρές επιστροφές

Τέλος δεν έχουν οι πρεμιέρες τη φετινή σεζόν. Τη στιγμή που οι τηλεθεατές φαίνεται ότι κάνουν τις επιλογές τους στη βραδινή ζώνη, «σκάνε» κι άλλα προγράμματα που θα μοιράσουν ξανά την τράπουλα της τηλεθέασης.

Στο μέτωπο του ΑΝΤ1, οι «Ράδιο Αρβύλα» επιστρέφουν στις 3 Νοεμβρίου στις 20.00 παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ο Αντώνης Κανάκης και η ομάδα του θα κρατούν παρέα από Δευτέρα έως και Τετάρτη, ενώ το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» αλλάζει πλέον ημέρες προβολής. Στον τομέα της μυθοπλασίας, έρχεται ο πολυδιαφημισμένος «Δικαστής».

Βασισμένη στο βραβευμένο σίριαλ «Your Honor», η σειρά κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, στις 21.00, με διπλό επεισόδιο. Ένας έγκριτος δικαστής, ο Πέτρος Δημητρίου, έρχεται αντιμέτωπος με τον Νόμο και το οργανωμένο έγκλημα, όταν ο γιος του, Άλκης, προκαλεί ένα τροχαίο ατύχημα και εγκαταλείπει το θύμα, γόνο μιας διαβόητης οικογένειας του υποκόσμου, που έχει ως «αρχηγό» τον Μανώλη Σταβέρη. Ανάμεσα στο καθήκον και το πατρικό ένστικτο, ο δικαστής καλείται να επιλέξει: τη Δικαιοσύνη ή το παιδί του.

Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, στις 22.30, στο κανάλι του Αμαρουσίου, βγαίνει στον αέρα ο νέος κύκλος της παραγωγής «Παιχνίδια εκδίκησης». Η Μαρίνα, ο Άγης και η Μάγια θα καταλάβουν, με τον πιο σκληρό τρόπο, ότι ο χρόνος των ψευδαισθήσεων τελείωσε. Οι μάσκες θα πέσουν, τα μυστικά θα αποκαλυφθούν, οι συμμαχίες θα αλλάξουν πρόσωπα και οι σχέσεις θα ισορροπήσουν πάνω σε ένα τεντωμένο σχοινί, που αυτή τη φορά δεν θα έχει δίχτυ ασφαλείας.

Στον ALPHA, οι εκπλήξεις είναι πολλές. Η σειρά «Να με λες μαμά» ολοκληρώνεται, αλλά έρχονται μεγάλες πρεμιέρες και αλλαγές. Η κωμική σειρά «Το Σόι σου» επιστρέφει, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στις 20.00. Η έκτη σεζόν βρίσκει τον Σάββα να ονειρεύεται την καρέκλα του διευθυντή στην τράπεζα, τη Λυδία να κυνηγάει μια θέση στο δημόσιο, ενώ η Μπέλα γνωρίζει την απόλυτη καταξίωση, αφού γυρίζει την πρώτη της ταινία στο Χόλιγουντ! Η Αλεξάνδρα και η Αντωνία προσπαθούν να συμβιώσουν κάτω από την ίδια στέγη, με τον Κωνσταντίνο να τρέχει να τις χωρίσει! Ενώ ο Μενέλαος, αν και συνταξιούχος γιατρός, νοσταλγεί να χειρουργήσει πάλι, έστω και λαπαροσκοπικά! Ο Βαγγέλης δεν προλαβαίνει να μετράει τα λουκέτα που μπαίνουν στα χασάπικα του… την ώρα που η Χαρούλα τρέχει με τα ταψιά στα χέρια, να σώσει, ό,τι σώζεται! Η Σάντρα και η Χαρά μεγάλωσαν, σπουδάζουν, έχουν τους φίλους τους και μπλέκουν στα δίχτυα του έρωτα! Κι ανάμεσα τους τα μικρά ξαδερφάκια, ο Βαγγελάκης κι ο Σπυράκος, που όσο και αν είναι διαφορετικοί μεταξύ τους, βρίσκουν τον τρόπο να τους βάζουν σε τάξη! Η σειρά θα προβάλλεται, στις 20.00, κάθε Παρασκευή, με αποτέλεσμα το σίριαλ «Να μ’ αγαπάς» να κρατά συντροφιά πλέον από Δευτέρα έως και Πέμπτη.

Η σειρά εποχής «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» θα παίζεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στις 22.30. Κάθε Παρασκευή, στις 22.00, θα προβάλλεται ο «Γιατρός» που κάνει πρεμιέρα στις 31 Οκτωβρίου.

Το MEGA συνεχίζει στο μονοπάτι της μυθοπλασίας. Η νέα δραματική σειρά του MEGA, «Μια Νύχτα Μόνο», κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στις 21.00, φέρνοντας στο προσκήνιο μια συγκλονιστική ιστορία αγάπης, πάθους και θυσίας.

Σε σκηνοθεσία του Στάμου Τσάμη και σενάριο των Γιώργου Κρητικού και Στέλλας Βασιλαντωνάκη, η σειρά αφηγείται το πώς η ανάγκη και τα μυστικά μπορεί να ενώσουν δύο ανθρώπους υπό τις πιο αντίξοες συνθήκες, με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Λάλο και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου.

