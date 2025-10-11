Παρουσιαστές, εκπομπές και σειρές που ξεκίνησαν με φόρα τη σεζόν – Ποιοι κερδίζουν τις εντυπώσεις

Ποια προγράμματα καταφέρνουν και αφήνουν πίσω τον ανταγωνισμό;

Παρουσιαστές, εκπομπές και σειρές που ξεκίνησαν με φόρα τη σεζόν – Ποιοι κερδίζουν τις εντυπώσεις
Λίγες εβδομάδες μετά τις τηλεοπτικές πρεμιέρες, το τοπίο φαίνεται ότι ξεκαθαρίζει σε κάθε ζώνη και κάποιοι εκ των τηλεαστέρων… μπορούν να χαμογελούν. Ο ανταγωνισμός είναι πιο σκληρός από ποτέ, όμως οι τηλεθεατές δίνουν προβάδισμα σε συγκεκριμένες εκπομπές που κάνουν τη διαφορά ακόμη κι αν δεν σημειώνουν τα ακριβοθώρητα 30άρια και 40άρια άλλων εποχών.

Στην πολύ πρωινή ζώνη, οι ενημερωτικές εκπομπές έχουν τον πρώτο λόγο… αριθμητικά, ωστόσο η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποδεικνύει ότι έχει μετατραπεί σε αγαπημένη συνήθεια του κοινού. Διαβασμένη, πάντα, σε θέματα ψυχαγωγίας αλλά και ενημέρωσης, έξυπνη ώστε να μπορεί να αποφεύγει τις κακοτοπιές της επικαιρότητας και πολύ προσεκτική στις τοποθετήσεις της, η παρουσιάστρια είναι πρωταγωνίστρια και φαίνεται στις καθημερινές μετρήσεις. Υπάρχουν, άλλωστε μέρες, που το «Happy Day» στον ALPHA ξεπερνά το φράγμα του 20% και αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι!

Στο ίδιο μέτωπο, το παράδειγμα της προαναφερθείσας ακολουθεί η Κατερίνα Καινούργιου. Η νέα της εικόνα [πιο χαλαρή και άνετη στον τηλεοπτικό φακό, ήρεμη και ισορροπημένη πλέον αφού η προσωπική ευτυχία αποτυπώνεται] της έχει βγει σε πολύ καλό, σε συνδυασμό βέβαια με την ομάδα συνεργατών -μπροστά και πίσω από τις κάμερες- που επιτέλους της προσφέρουν ασφάλεια. Η «Super Κατερίνα», όσο κι αν ζορίζεται από το «Πρωινό» και το «Buongiorno», κερδίζει τις περισσότερες ημέρες την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό και φέρνει χαμόγελα, όχι μόνο στην KatKen αλλά και στον ίδιο τον ALPHA που πίστεψε στο νέο προφίλ της εκπομπής μετά την αποχώρηση από τη BarkingWell.

Στην πρωινή ζώνη, επίσης, αξίζει και «ένα μικρό χτύπημα στην πλάτη» στην ομάδα του STAR, που συνεχίζει να επενδύει στην καθαρόαιμη ψυχαγωγία παρά τον σκληρό ανταγωνισμό και τα infotainment μαγκαζίνο που κυριαρχούν. Η Ελένη Χατζίδου με τον Ετεοκλή Παύλου στο «Breakfast@STAR» δίνουν τη δική τους μάχη, πάντα με χαμόγελο και αισιοδοξία, αποτελώντας μία σίγουρη πρόταση στο να φτιάχνουν τα πρωινά των τηλεθεατών που δεν επιθυμούν να έρχονται αντιμέτωποι με δυσάρεστες ειδήσεις και ενημερωτικά ζητήματα.

Στο εν λόγω slot, άξιοι αναφοράς είναι και οι «Αταίριαστοι». Η all time classic επιλογή του ΣΚΑΪ, στη ζώνη 10.00-12.00, και φέτος κερδίζει την πρώτη θέση στο σύνολο αφήνοντας πίσω τα infotainment και ψυχαγωγικά φορμάτ. Το μυστικό της επιτυχίας προφανώς έγκειται στη διαχρονικότητα, αλλά και στο μοναδικό ύφος των Γιάννη Ντσούνου και Χρήστου Κούτρα που -χωρίς σοβαροφάνεια- παρουσιάζουν την είδηση έγκυρα και έγκαιρα ενώ -όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν- κάνουν και χιούμορ.

Η μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη είναι ανδρική υπόθεση

Στη μεσημεριανή ζώνη, ο Νίκος Ευαγγελάτος παρελαύνει με ευκολία και κερδίζει την πρώτη θέση παρά τον σκληρό ανταγωνισμό. Το «Live News» συνεχίζει, και φέτος, να κατακτά την κορυφή την ίδια ώρα που τα γραφικά του γίνονται viral και σχολιάζονται.

Τα απογεύματα, συναντάμε αρκετά τηλεπαιχνίδια, ωστόσο μόνο ένα κάνει τη διαφορά. Ο «Τροχός της Τύχης», το μακροβιότερο παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης με παρουσιαστή τον ανατρεπτικό Πέτρο Πολυχρονίδη, είναι στη συχνότητα του STAR για 12η χρονιά και μοιράζει γνώση, πολλά χρήματα, απίστευτα δώρα και φυσικά υψηλά νούμερα. Ο παρουσιαστής με αμεσότητα και επικοινωνιακό χάρισμα συνεχίζει στο μονοπάτι που έχει διαγράψει, βγάζοντας τα στελέχη της Κηφισιάς ασπροπρόσωπα που τον πίστεψαν πριν χρόνια.

Οι πρωταγωνιστές στα βράδια μας

Η μυθοπλασία είναι η μεγάλη πρωταγωνίστρια της χρονιάς, αφού δεκάδες σειρές ρίχνονται στην αρένα καθημερινά. Ωστόσο, λίγες είναι εκείνες που ξεχωρίζουν και σημειώνουν υψηλά νούμερα. Ο ALPHA πίστεψε, επένδυσε και δικαιώνεται για τις επιλογές του, καταφέρνοντας να φέρει πάλι πίσω τον κόσμο στην τηλεόραση και να του κρατά συντροφιά με ωραίες ιστορίες. Τόσο ο δεύτερος κύκλος του «Άγιου Έρωτα» όσο και οι νέες παραγωγές «Porto Leone», «Να με λες μαμά» και «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», κατακτούν ολοένα και περισσότερους τηλεθεατές. Χαρακτηριστικά, ο «Άγιος Έρωτας», από το πρώτο επεισόδιο προβολής μέχρι σήμερα, έχει σημείωσε στο σύνολο 19,5%, ενώ το «Porto Leone» 19,4%, η δραματική σειρά «Να με λες μαμά» 20,4% και η σειρά εποχής «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» 20,2%.

