Τι είδε το κοινό την Πέμπτη - Τα 10 προγράμματα με την υψηλότερη τηλεθέαση
Ποιες σειρές και εκπομπές κέρδισαν τους τηλεθεατές την Πέμπτη…
Καθημερινά, η εταιρεία μέτρησης τηλεθέασης Nielsen δημοσιεύει το top 10 με τα πιο δημοφιλή προγράμματα, σύμφωνα με το ΤΜΛ [τηλεθέαση μέσου λεπτού], με τους τηλεθεατές δηλαδή που παρακολούθησαν τη σειρά ή την εκπομπή.
Έτσι, χθες, στην κορυφή της λίστας βρέθηκε ο ποδοσφαιρικός αγώνας της Σκωτίας ενάντια στην Εθνική Ελλάδος, που μεταδόθηκε στον ALPHA, με 1.472.000 τηλεθεατές και ποσοστό 36,9%. Ακολούθησε το τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1 «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», αλλά και η σειρά του MEGA «Η Γη της ελιάς». Η κωμωδία του Μεγάλου καναλιού «HOTEΛ ΕLVIRA» και η σειρά του ALPHA «Να μ’ αγαπάς» συμπλήρωσαν την πεντάδα, αποδεικνύοντας ότι ήρθαν για να απασχολήσουν.
Το κεντρικό δελτίο του MEGA βρέθηκε στην 6η θέση, η αθλητική εκπομπή του ALPHA στην 8η ενώ οι αθλητικές ειδήσεις του MEGA στην 9η. Η δεκάδα ολοκληρώθηκε από το τηλεπαιχνίδι του STAR «Ο τροχός της τύχης» και από την επανάληψη της ταξιδιωτικής εκπομπής «The roadshow» του ΑΝΤ1.
#
ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΕΝΑΡ
ΤΜΛ (000)
ΜΡΔ%
1
ΠΔΣΦ ΣΚΩΤΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ
ALPHA
21:37
1472
36,9
2
ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ
ANTENNA
19:56
561
16,1
3
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
MEGA
22:16
554
14,3
4
ΗΟΤΕΛ ELVIRA
MEGA
21:03
552
13,6
5
ΝΑ Μ'ΑΓΑΠΑΣ
ALPHA
19:57
538
15,7
6
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ
MEGA
19:43
530
16,1
7
Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
STAR
18:23
518
19,7
8
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
ALPHA
21:01
500
12,9
9
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
MEGA
20:40
480
13,3
10
THE ROADSHOW (Ε)
ANTENNA
21:01
455
11,2