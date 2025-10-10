Τι είδε το κοινό την Πέμπτη - Τα 10 προγράμματα με την υψηλότερη τηλεθέαση

Καθημερινά, η εταιρεία μέτρησης τηλεθέασης Nielsen δημοσιεύει το top 10 με τα πιο δημοφιλή προγράμματα, σύμφωνα με το ΤΜΛ [τηλεθέαση μέσου λεπτού], με τους τηλεθεατές δηλαδή που παρακολούθησαν τη σειρά ή την εκπομπή.

Έτσι, χθες, στην κορυφή της λίστας βρέθηκε ο ποδοσφαιρικός αγώνας της Σκωτίας ενάντια στην Εθνική Ελλάδος, που μεταδόθηκε στον ALPHA, με 1.472.000 τηλεθεατές και ποσοστό 36,9%. Ακολούθησε το τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1 «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», αλλά και η σειρά του MEGA «Η Γη της ελιάς». Η κωμωδία του Μεγάλου καναλιού «HOTEΛ ΕLVIRA» και η σειρά του ALPHA «Να μ’ αγαπάς» συμπλήρωσαν την πεντάδα, αποδεικνύοντας ότι ήρθαν για να απασχολήσουν.

Το κεντρικό δελτίο του MEGA βρέθηκε στην 6η θέση, η αθλητική εκπομπή του ALPHA στην 8η ενώ οι αθλητικές ειδήσεις του MEGA στην 9η. Η δεκάδα ολοκληρώθηκε από το τηλεπαιχνίδι του STAR «Ο τροχός της τύχης» και από την επανάληψη της ταξιδιωτικής εκπομπής «The roadshow» του ΑΝΤ1.

# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΤΜΛ (000) ΜΡΔ% 1 ΠΔΣΦ ΣΚΩΤΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ ALPHA 21:37 1472 36,9 2 ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ ANTENNA 19:56 561 16,1 3 Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ MEGA 22:16 554 14,3 4 ΗΟΤΕΛ ELVIRA MEGA 21:03 552 13,6 5 ΝΑ Μ'ΑΓΑΠΑΣ ALPHA 19:57 538 15,7 6 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:43 530 16,1 7 Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ STAR 18:23 518 19,7 8 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ALPHA 21:01 500 12,9 9 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ MEGA 20:40 480 13,3 10 THE ROADSHOW (Ε) ANTENNA 21:01 455 11,2

