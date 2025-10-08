Τηλεθέαση: Σκληρή μάχη στη βραδινή ζώνη – Ποιο κανάλι κάνει τη διαφορά

Η μία σειρά μετά την άλλη πέφτουν στην αρένα της βραδινής ζώνης και προσπαθούν να κερδίσουν τους τηλεθεατές, που δεν ξέρουν πλέον τι να πρωτοδούν με τον σκληρό ανταγωνισμό που επικρατεί.

Έτσι, στο μέτωπο της μάχης στην τηλεθέαση στο MEGA, το βράδυ της Τρίτης, το «Hotel Elvira» έχασε έδαφος από την πρεμιέρα σημειώνοντας 12,6% στο σύνολο και 15,6% στο δυναμικό κοινό. «Η Γη της ελιάς», που ακολούθησε, έκανε 15,6% στο σύνολο και 8,9% στους τηλεθεατές 18-54. Στον ΑΝΤ1, το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» έκανε 15,7% στο σύνολο και 15,2% στο δυναμικό κοινό ενώ το «Grand Hotel» 15,9% και 9,9%.

Ο ALPHA κράτησε ένα μεγάλο μερίδιο τηλεθεατών από τις 20.00 έως τις 24.00. Η νέα καθημερινή σειρά «Να μ’αγαπάς» κατέγραψε 14,8% στο σύνολο και 13,1% στο δυναμικό κοινό και ο «Άγιος έρωτας» -που πήρε το lead in- άγγιξε το 18,3% και το 13,8% αντίστοιχα. Το «Porto Leone» βρέθηκε στο 16,3% του συνόλου και στο 14,7% των τηλεθεατών 18-54.

Όσον αφορά στα ριάλιτι; Η «Φάρμα» του STAR έκανε 6,6% στο σύνολο και 8,8% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «Exathlon» του ΣΚΑΪ 8,7% και 6,6%.

