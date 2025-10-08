Jacky.O.: Η επανεμφάνιση του Σταμάτη Γαρδέλη στη θρυλική ντισκοτέκ και η επική ατάκα του

Jacky.O.: Οι λάτρεις των βιντεοταινιών και της χρυσής εποχής του ποπ κινηματογράφου δεν έχουν ξεχάσει όσα συνέβαιναν τη δεκαετία του ΄80 και του ΄90 στη θρυλική ντισκοτέκ.

Ταινίες όπως «Ρόδα, τσάντα και κοπάνα», «Καμικάζι αγάπη μου», «Οι Επικίνδυνοι», «Πέστα βρωμόστομε» γυρίστηκαν εκεί με πλάνα από τη διασκέδαση να έχουν μείνει χαραγμένα σε όσους λατρεύουν τη χρυσή εποχή της βιντεοταινίας.

Μπορεί οι πιο νέοι να μην είδαν τις ντισκόμπαλες, τον... περίεργο - για το σήμερα - φωτισμό, τους γιγαντιαίους δερμάτινους καναπέδες και την άλλου τύπου μουσική, όμως ο Σταμάτης Γαρδέλης ποτέ δεν ξέχασε. Ποτέ δεν έσβησε από τη μνήμη του τα μέρη όπου διασκέδασε και ως ηθοποιός και ως άνθρωπος.

Ο Σταμάτης Γαρδέλης και η Σοφία Αλιμπέρτη έξω από τη θρυλική ντισκοτέκ Jacky O στην ταινία «Πες τα βρωμόστομε»

Ήταν Μάιος του 2025 μάλιστα όταν ο ιδιοκτήτης της θρυλικής ντισκοτέκ αποφάσισε να επενδύσει ξανά στην επαναλειτουργία της και να τον καλέσει στα εγκαίνια.

Η θρυλική ντισκοτέκ, Jacky.O., άνοιξε 45 χρόνια μετά το «λουκέτο», στην οδό Μιχαλακοπούλου στα Ιλίσια. Μάλιστα, ο Σταμάτης Γαρδέλης στο πολυσυζητημένο opening πήρε το μικρόφωνο και αναφώνησε την επική ατάκα: «Με θυμάσαι ρε πού@@η;» από την ταινία «Τα τσακάλια» και αμέσως καταχειροκροτήθηκε.

Μάλιστα, το βίντεο από την εμφάνιση του Σταμάτη Γαρδέλη στα εγκαίνια της ντισκοτέκ ανέβηκε ξανά στο TikTok μία εβδομάδα πριν.

Έξι μήνες μετά, σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη έξω από τη θρυλική ντισκοτέκ, με τους αστυνομικούς να ερευνούν τα στοιχεία για να φτάσουν στους δράστες και τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης να καταθέτει ότι ουδέποτε δέχθηκε απειλές.

