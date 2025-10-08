Jacky.O.: Από το «Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα» στην έκρηξη βόμβας - Ποια είναι η θρυλική ντισκοτέκ

Jacky.O. Σε αυτή τη ντισκοτέκ σημειώθηκε η έκρηξη το βράδυ της Τρίτης, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση στα Ιλίσια.

Το Jacky.O. είναι το νυχτερινό κέντρο που σημάδεψε τα 80s και τα 90s, κουβαλώντας τη λάμψη, τη μουσική και τις cult αναμνήσεις μιας ολόκληρης εποχής. Πρόκειται για μία από τις θρυλικές ντισκοτέκ της νυχτερινής Αθήνας.

Η Jacky.O. ήταν η ντισκοτέκ, όπου η νεολαία χόρευε μέχρι πρωίας. Ήταν η ντισκοτέκ που γυρίστηκαν αρκετές βιντεοταινίες - ορόσημα.

Οι ταινίες «Καμικάζι, αγάπη μου», «Τα τσακάλια», «Ρόδα, τσάντα και κοπάνα», «Βασικά, καλησπέρα σας» και άλλες εμβληματικές ταινίες της «χρυσής» εποχής του 1980 όπως «Η στροφή» και «Πες τα χρυσόστομε» είχαν πλάνα από τη θρυλική ντισκοτέκ στη Μιχαλακοπούλου.

Ηθοποιοί-σύμβολα των ’80s, όπως ο Στάθης Ψάλτης, ο Σταμάτης Γαρδέλης, η Καίτη Φίνου, η Ρένα Παγκράτη και άλλοι, πέρασαν από τη ντισκοτέκ, χαρίζοντας αμέτρητες αξέχαστες σκηνές.