Ιλίσια: Τα ευρήματα θα δώσουν τις απαντήσεις για την έκρηξη στη γνωστή ντισκοτέκ της Μιχαλακοπούλου

Έκρηξη σημειώθηκε στις 22:00 το βράδυ της Τρίτης (7/10) σε γνωστό κέντρο διασκέδασης στην οδό Μιχαλακοπούλου στα Ιλίσια.

Πληροφορίες ανέφεραν ότι η έκρηξη σημειώθηκε έξω από το κτήριο.

Η ντισκοτέκ την ώρα της έκρηξης ήταν κλειστή, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς παρά μόνο υλικές ζημίες στην επιχείρηση και σε σταθμευμένα οχήματα.

Μαρτυρίες έκαναν λόγο για εκρηκτικό μηχανισμό μικρής ισχύος. Σύμφωνα με περίοικους, τρία με τέσσερα άτομα πέρασαν τρέχοντας και το σημείο και πέταξαν ένα αντικείμενο.

Άνδρες των ΤΕΕΜ πραγματοποίησαν εκτεταμένο έλεγχο στην περιοχή, αναζητώντας ευρήματα που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην υπόθεση. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω ανάλυση και αξιολόγηση.

Τι ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο newsbomb

Kάτοικος της περιοχής δήλωσε πως «ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος. Τραντάχτηκε το σπίτι. Κατέβηκα κάτω να δω, γιατί έχω παρκαρισμένο το αυτοκίνητό μου απέναντι».

«Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο. Σαν δυνατός κεραυνός. Μετά βγήκαμε από το σπίτι και είδαμε τα πυροσβεστικά οχήματα που έρχονταν. Φοβηθήκαμε πάρα πολύ», αναφέρει άλλη κάτοικος για την έκρηξη.

Δείτε εικόνες από το σημείο:

Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Newsbomb

Newsbomb

Newsbomb

Newsbomb

Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Newsbomb / Χάρης Γκίκας