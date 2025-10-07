Έκρηξη στα Ιλίσια: «Ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος, τραντάχτηκε το σπίτι», αναφέρει κάτοικος

Έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 10:00 μ.μ. το βράδυ της Τρίτης (7/10) έξω από νυχτερινό κέντρο στην Μιχαλακοπούλου, στα Ιλίσια.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπάρχουν τραυματίες, ωστόσο έχουν υποστεί ζημιές παρκαρισμένα ΙΧ στο σημείο της έκρηξης.

«Ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος. Τραντάχτηκε το σπίτι. Κατέβηκα κάτω να δω, γιατί έχω παρκαρισμένο το αυτοκίνητό μου απέναντι», αναφέρει κάτοικος της περιοχής στο Newsbomb.

Δείτε εικόνες από το σημείο της έκρηξης:

Newsbomb / Χάρης Γκίκας

