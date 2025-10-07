Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στα Ιλίσια - Βίντεο
Οι πρώτες εικόνες από το σημείο
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις 10 το βράδυ της Τρίτης (7/10) σε γνωστό νυχτερινό κέντρο στην Μιχαλακοπούλου στα Ιλίσια.
Στο σημείο έχουν σπεύσει 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ακόμα παραμένει άγνωστη η αιτία της έκρηξης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η έκρηξη σημειώθηκε έξω από το κτήριο. Δεν υπάρχει πυρκαγιά, ούτε τραυματίες.
Από την έκρηξη σημειώθηκαν ζημιές σε σταθμευμένα ΙΧ.
«Ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος. Τραντάχτηκε το σπίτι. Κατέβηκα κάτω να δω, γιατί έχω παρκαρισμένο το αυτοκίνητό μου απέναντι», αναφέρει κάτοικος της περιοχής στο Newsbomb.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:54 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυβέρνηση για Ρούτσι: Εμείς δεν κάνουμε παραγγελιές στη Δικαιοσύνη
20:50 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μέγαρο Μαξίμου: Πολιτικό σκιάχτρο ο Τσίπρας
15:36 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Αυτό είναι το μεγαλύτερο σε έκταση αεροδρόμιο στον κόσμο
19:29 ∙ LIFESTYLE
Το «Σόι σου» επιστρέφει και το πρώτο teaser είναι στον αέρα
17:30 ∙ WHAT THE FACT