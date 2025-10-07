Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στα Ιλίσια - Βίντεο

Σωτήρης Σκουλούδης

date 2025-10-07
Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις 10 το βράδυ της Τρίτης (7/10) σε γνωστό νυχτερινό κέντρο στην Μιχαλακοπούλου στα Ιλίσια.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ακόμα παραμένει άγνωστη η αιτία της έκρηξης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η έκρηξη σημειώθηκε έξω από το κτήριο. Δεν υπάρχει πυρκαγιά, ούτε τραυματίες.

Από την έκρηξη σημειώθηκαν ζημιές σε σταθμευμένα ΙΧ.

«Ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος. Τραντάχτηκε το σπίτι. Κατέβηκα κάτω να δω, γιατί έχω παρκαρισμένο το αυτοκίνητό μου απέναντι», αναφέρει κάτοικος της περιοχής στο Newsbomb.

