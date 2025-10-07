Το «Σόι σου» επιστρέφει και το πρώτο teaser είναι στον αέρα

Η θρυλική σειρά, που συνεχίζει να σαρώνει στις επαναλήψεις, επιστρέφει με νέα επεισόδια…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Το «Σόι σου» επιστρέφει και το πρώτο teaser είναι στον αέρα
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανήκει στη μικρή λίστα με εκείνες τις σειρές που συντροφεύουν το κοινό, εδώ και χρόνια, με καθημερινές επαναλήψεις μετά το τέλος της προβολής τους. Το «Σόι σου» επιστρέφει με νέα επεισόδια στον ALPHA και το πρώτο teaser είναι γεγονός.

Έξι χρόνια μετά, οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι είναι και πάλι εδώ… Έτοιμοι να μετατρέψουν κάθε συγκέντρωση σε γιορτή ή σε οικογενειακό καυγαδάκι, με πολλές αγαπησιάρικες στιγμές. Όλα δείχνουν αλλιώς... μα στην πραγματικότητα όλα είναι πιο γνώριμα από ποτέ.

Όλοι οι συντελεστές έχουν πάρει ξανά θέση και οι φανατικοί ανυπομονούν για την πρεμιέρα. «Είμαι χαρούμενος που πέρασαν τα χρόνια και διπλά χαρούμενος γιατί ξαναγυρίζουμε στο "Σόι". Έχουμε πολύ καλή χημεία μεταξύ μας, γι’ αυτό είπαμε αμέσως το "ναι". Δεν θα δούμε καμία αλλαγή, θα μας δείτε έξι χρόνια μετά, το πώς μεγάλωσε η οικογένεια. Θα δείτε όλα αυτά που συμβαίνουν στις οικογένειες. Ο Χαμπέας δεν έχει βγει σε σύνταξη, έχει δώσει τα χασάπικα στον γαμπρό του και στον γιο του», έχει πει ο Γιώργος Γιαννόπουλος.

«Τα σκηνικά θα είναι ίδια. Θα μας δείτε να επιστρέφουμε σπίτι μας από τη Θεσσαλονίκη. Βγάζω το καπέλο στους νέους σεναριογράφους, γιατί έπιασαν την οικογενειακή θαλπωρή. Θα δούμε νέες προσθήκες, τα κορίτσια μεγάλωσαν, θα αρχίσουν να έχουν αγόρια… Ήταν τέτοια η λαχτάρα και η προσμονή γι’ αυτή τη σειρά που ήταν σαν να γυρίζεις σπίτι», έχει δηλώσει ο Μελέτης Ηλίας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου θα τιμήσει τους πρωταγωνιστές σινεμά της δεκαετίας του ’60

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν κλείνει τα 73 και ονειρεύεται την αθανασία: Στόχος του η αύξηση του προσδόκιμου ζωής

19:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, ΚΕΔ: «Έπρεπε να αποβληθεί και ο Πιερό της ΑΕΚ, λάθος το πέναλτι υπέρ της Κηφισιάς»

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Οργή κατά της Selena Gomez στο διαδίκτυο: Κάλεσε στο γάμο της την Taylor Swift αλλά όχι τη γυναίκα που της δώρισε το νεφρό της

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πολύ κοντά στη συμφωνία για τη Μέση Ανατολή - «Θα διασφαλίσουμε ότι όλοι θα την τηρήσουν»

19:29LIFESTYLE

Το «Σόι σου» επιστρέφει και το πρώτο teaser είναι στον αέρα

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Γερμανία: Νεοεκλεγείσα δήμαρχος βρέθηκε τραυματισμένη από μαχαιριές

19:25ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μόντο Ντουπλάντις: Ο «βασιλιάς» των αιθέρων έχει... υψοφοβία - Βίντεο

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι φύλαξε το πρώτο φιλί για την ημέρα του γάμου και αποκαλύπτει γιατί «άξιζε τόσο η υπομονή»

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Βαριές «Καμπάνες» για οδήγηση χωρίς κράνος - Βεβαιώθηκαν πάνω από 2.000 παραβάσεις

19:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live-Μητσοτάκης: Η Ελλάδα-παρίας του 2015 δανείζεται φθηνότερα από πανίσχυρες ευρωπαϊκές οικονομίες

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ο διευθυντής της MIT θα παραστεί στις συνομιλίες για τη Γάζα, μεταδίδουν τουρκικά μέσα

19:12LIFESTYLE

Κώστας Φραγκολιάς: «Δεν είμαστε και οι πιο ακριβοπληρωμένοι στο Happy Day»

19:08ΥΓΕΙΑ

Γιατί οι γυναίκες φέρουν υψηλότερο γενετικό κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης - Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Προφυλακίστηκαν έξι Τούρκοι μετά τις απολογίες τους για την υπόθεση των 147 όπλων

19:00ΚΟΣΜΟΣ

The Stafford London: Το πολυτελές ξενοδοχείο με το μυστικό υπόγειο πέρασμα στο παλάτι του Αγίου Ιακώβου

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Ακυβέρνητο ιστιοφόρο στο πέλαγος - Σπεύδουν πλοία για συνδρομή

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Αυξάνονται οι πιέσεις στον Μακρόν να παραιτηθεί ως άρση του αδιεξόδου από την πολιτική κρίση

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Στο «μικροσκόπιο» της Τουρκίας μεταχειρισμένα μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter από το Κατάρ

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Δύο χρόνια από την 7η Οκτωβρίου: Η ημέρα της σφαγής που άλλαξε για πάντα τη Μέση Ανατολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Δύο χρόνια από την 7η Οκτωβρίου: Η ημέρα της σφαγής που άλλαξε για πάντα τη Μέση Ανατολή

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κωσταλέξι: Η ανατριχιαστική ιστορία της Ελένης, που είδε το φως του ήλιου μετά από 29 χρόνια!

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Μεθυσμένος οδηγός χωρίς δίπλωμα έπεσε σε 13 αυτοκίνητα στο κέντρο της Αθήνας

14:45ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έφηβος έκανε στο ChatGPT αυτή την ερώτηση και κατέληξε με χειροπέδες

15:51ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές χάους στη Μαδρίτη: Άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων - «Έτρεμε η γη» - Άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων - Πληροφορίες θέλουν έως και 40 άτομα να ήταν στο κτήριο όταν κατέρρευσε

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν κλείνει τα 73 και ονειρεύεται την αθανασία: Στόχος του η αύξηση του προσδόκιμου ζωής

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Ρούτσι: «Συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά - Πολύς πόνος, έχω υπομονή»

15:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η επεισοδιακή κατάθεση Βάρρα στην Εξεταστική και οι αιχμές για Βορίδη

19:29LIFESTYLE

Το «Σόι σου» επιστρέφει και το πρώτο teaser είναι στον αέρα

15:36ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το μεγαλύτερο σε έκταση αεροδρόμιο στον κόσμο

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πολύ κοντά στη συμφωνία για τη Μέση Ανατολή - «Θα διασφαλίσουμε ότι όλοι θα την τηρήσουν»

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Είναι επίσημο: Ο Πάπας Λέων στην Τουρκία για τα 1700 χρόνια από τη Σύνοδο της Νίκαιας - Ολοταχώς για Κοινό Πάσχα Ορθοδόξων και Καθολικών

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Μπαλκόνι αποκολλήθηκε από κτήριο και κατέρρευσε - Ένας τραυματίας

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Τελικά με καθυστέρηση 12 ωρών ενημερώθηκε ο νικητής του Νόμπελ Ιατρικής - Έκανε πεζοπορία στα βουνά

18:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κεραυνός τραυμάτισε εργάτη σε οικοδομή στην Πάτρα - Η σημερινή προγνωστική έκπληξη, πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτύριο για 30χρονη: Το στήθος της έγινε.... τετράγωνο έπειτα από αποτυχημένη επέμβαση - Ουλές, μολύνσεις και βασανιστικοί πόνοι

15:34LIFESTYLE

Klavdia: Xώρισε από τον Oge - «Είναι η πρώτη φορά που το λέω δημόσια»

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Οι Αρχές εξετάζουν κίνητρα, περιουσιακά στοιχεία και προηγούμενες επιθέσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ