Το «Σόι σου» επιστρέφει και το πρώτο teaser είναι στον αέρα

Ανήκει στη μικρή λίστα με εκείνες τις σειρές που συντροφεύουν το κοινό, εδώ και χρόνια, με καθημερινές επαναλήψεις μετά το τέλος της προβολής τους. Το «Σόι σου» επιστρέφει με νέα επεισόδια στον ALPHA και το πρώτο teaser είναι γεγονός.

Έξι χρόνια μετά, οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι είναι και πάλι εδώ… Έτοιμοι να μετατρέψουν κάθε συγκέντρωση σε γιορτή ή σε οικογενειακό καυγαδάκι, με πολλές αγαπησιάρικες στιγμές. Όλα δείχνουν αλλιώς... μα στην πραγματικότητα όλα είναι πιο γνώριμα από ποτέ.

Όλοι οι συντελεστές έχουν πάρει ξανά θέση και οι φανατικοί ανυπομονούν για την πρεμιέρα. «Είμαι χαρούμενος που πέρασαν τα χρόνια και διπλά χαρούμενος γιατί ξαναγυρίζουμε στο "Σόι". Έχουμε πολύ καλή χημεία μεταξύ μας, γι’ αυτό είπαμε αμέσως το "ναι". Δεν θα δούμε καμία αλλαγή, θα μας δείτε έξι χρόνια μετά, το πώς μεγάλωσε η οικογένεια. Θα δείτε όλα αυτά που συμβαίνουν στις οικογένειες. Ο Χαμπέας δεν έχει βγει σε σύνταξη, έχει δώσει τα χασάπικα στον γαμπρό του και στον γιο του», έχει πει ο Γιώργος Γιαννόπουλος.

«Τα σκηνικά θα είναι ίδια. Θα μας δείτε να επιστρέφουμε σπίτι μας από τη Θεσσαλονίκη. Βγάζω το καπέλο στους νέους σεναριογράφους, γιατί έπιασαν την οικογενειακή θαλπωρή. Θα δούμε νέες προσθήκες, τα κορίτσια μεγάλωσαν, θα αρχίσουν να έχουν αγόρια… Ήταν τέτοια η λαχτάρα και η προσμονή γι’ αυτή τη σειρά που ήταν σαν να γυρίζεις σπίτι», έχει δηλώσει ο Μελέτης Ηλίας.