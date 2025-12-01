Να μ’ αγαπάς: Πάρτι στο Χ – Αποθεώνουν Μουτάφη και Ταμπακάκη

Σε καθημερινή συντροφιά των τηλεθεατών και των τουιτεράδων έχει μετατραπεί η σειρά του ALPHA, «Να μ’ αγαπάς». Οι χρήστες του δημοφιλούς μέσου σπεύδουν να σχολιάσουν το τι συμβαίνει σε κάθε επεισόδιο, με τις εξελίξεις να καθηλώνουν. Την τιμητική τους έχουν οι πρωταγωνιστές, ειδικά η Ελισάβετ Μουτάφη και ο Μιχαήλ Ταμπακάκης. Η τηλεοπτική Σοφία και ο Ορφέας είναι οι αγαπημένοι στο Χ, με τα «τιτιβίσματα» να αποτυπώνουν το ενδιαφέρον.

Η Σοφαγια ως νέα κυρία στην έπαυλη Καλλιγαδων #namagapas pic.twitter.com/8Eli9q7YGJ — ? & ?: the ? of ?+? !! (@thanasima_agna) December 1, 2025

Αφού έχουμε καταλάβει όλοι ότι βλέπουμε Μεξικάνικο, ας χαλαρώσουμε να το απολαύσουμε ! #NamAgapas — butterfly (@rania_uraniapts) December 1, 2025

Χτυπα!

Δε σε φοβαμαι!

Αυτα που κανεις ολα εις βαρος σου μετρανε! #NAMAGAPAS pic.twitter.com/tPmllv3Mxl — ? & ?: the ? of ?+? !! (@thanasima_agna) December 1, 2025

Στα επόμενα επεισόδια, η Σοφία παίρνει τα ηνία στο σπίτι και μοιράζει ρόλους, ενώ η Ζωή και η Νικαίτη, εξαντλημένες, δίνουν μάχη για να επιβιώσουν, ώσπου η Χαρούλα και η Έλλη τις εντοπίζουν. Στο κρατητήριο, ο Χάρης πιέζει με βία τον Λευτέρη και τη Φωτεινή να μιλήσουν, χωρίς αποτέλεσμα. Ο Θεόφιλος αγωνιά να κρατήσει τον έλεγχο, αλλά ένα δημοσίευμα που εκθέτει τον Ορφέα και τη Φωτεινή φέρνει αναταραχή. Ο Χάρης πανηγυρίζει, ο Ορφέας συντρίβεται και η απελπισία τον οδηγεί σε μία απρόβλεπτη, επικίνδυνη κίνηση. Ο Θεόφιλος και ο Χάρης προλαμβάνουν την εκδικητική μανία του Ορφέα. Η Χαρούλα και η Έλλη μεταφέρουν τη Ζωή και τη Νικαίτη στην πανσιόν και τις φροντίζουν. Τα δίδυμα προσπαθούν να νικήσουν τον φόβο τους.

Η Άννα και ο Ορφέας δίνουν μία παράσταση αγάπης μπροστά στους δημοσιογράφους και λένε πως έπεσαν σε μία παγίδα. Ο Άγγελος ανησυχεί γιατί τα κινητά του Λευτέρη και της Φωτεινής είναι κλειστά, ενώ ο Αχιλλέας τού δείχνει τη φωτογραφία με το φιλί. Για πρώτη φορά αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει το κρυφό του χαρτί: έναν πληροφοριοδότη που έχει μέσα στο σπίτι της οικογένειας Καλλιγά. Μαθαίνει όσα έχουν συμβεί και αναλαμβάνει δράση για να πάρει τα δίδυμα από εκεί. Η Φωτεινή και ο Λευτέρης στέλνουν ένα μήνυμα στην οικογένεια Καλλιγά.

Διαβάστε επίσης