Να μ’ αγαπάς spoiler: Απαγάγουν Φωτεινή και Λευτέρη

Η σειρά του ALPHA σαρώνει και καθηλώνει…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Η καθημερινή σειρά του ALPHA, «Να μ’ αγαπάς», επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις στο φανατικό κοινό του.

Τις επόμενες εβδομάδες, τα δίδυμα επιστρέφουν στην πανσιόν, πέφτουν όμως θύματα απαγωγής. Ο Θεόφιλος αποφασίζει να παρατήσει την Ζωή και την Νικαίτη στην μέση του πουθενά μες στην νύχτα, με αποτέλεσμα οι δυο τους να περιπλανιούνται στο άγνωστο. Ορφέας και Άννα είναι συντετριμμένοι καθώς φαίνεται ότι Φωτεινή και Λευτέρης τους εξαπάτησαν. Η Χαρούλα αποφασίζει να φύγει απ’ το σπίτι των Καλλιγά, ενώ η Σοφία απολαμβάνει την νίκη της.

Η Σοφία παίρνει τα ηνία στο σπίτι και μοιράζει ρόλους, ενώ η Ζωή με τη Νικαίτη εξαντλημένες δίνουν μάχη για να επιβιώσουν ώσπου η Χαρούλα και η Έλλη τις εντοπίζουν. Στο κρατητήριο, ο Χάρης πιέζει με βία τον Λευτέρη και τη Φωτεινή να μιλήσουν, χωρίς αποτέλεσμα. Ο Θεόφιλος αγωνιά να κρατήσει τον έλεγχο, αλλά ένα δημοσίευμα που εκθέτει τον Ορφέα και τη Φωτεινή φέρνει αναταραχή. Ο Χάρης πανηγυρίζει, ο Ορφέας συντρίβεται… και η απελπισία τον οδηγεί σε μια απρόβλεπτη, επικίνδυνη κίνηση. Ο Θεόφιλος και ο Χάρης προλαμβάνουν την εκδικητική μανία του Ορφέα. Η Χαρούλα κι η Έλλη μεταφέρουν την Ζωή και τη Νικαίτη στην πανσιόν και τις φροντίζουν. Τα δίδυμα προσπαθούν να νικήσουν το φόβο τους. Η Άννα με τον Ορφέα δίνουν μια παράσταση αγάπης μπροστά στους δημοσιογράφους και λένε πως έπεσαν σε μια παγίδα.

Ο Άγγελος ανησυχεί γιατί τα κινητά του Λευτέρη και της Φωτεινής είναι κλειστά, ο Αχιλλέας του δείχνει τη φωτογραφία με το φιλί. Για πρώτη φορά αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει το κρυφό του χαρτί: έναν πληροφοριοδότη που έχει μέσα στο σπίτι της οικογένειας Καλλιγά. Μαθαίνει όσα έχουν συμβεί και αναλαμβάνει δράση για να πάρει τα δίδυμα από εκεί. Φωτεινή και Λευτέρης στέλνουν ένα μήνυμα στην οικογένεια Καλλιγά.

Η Φωτεινή και ο Λευτέρης καίνε την αποθήκη που τους κρατούσε η οικογένεια Καλλιγά και δραπετεύουν με τη βοήθεια του Άγγελου, που τους φιλοξενεί στο σπίτι του.

