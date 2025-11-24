Αλλαγές στη βραδινή ζώνη και αγαπημένες σειρές «στο κόκκινο»

Σε μικρές αλλαγές προγράμματος συνεχίζουν να προχωρούν τα στελέχη των καναλιών, στη βραδινή ζώνη, προκειμένου να κερδίσουν τους τηλεθεατές. Με τη μυθοπλασία να είναι πάντα πρωταγωνίστρια, οι ιθύνοντες πειραματίζονται μέχρι να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα στους πίνακες της Nielsen.

Έτσι, στον ΑΝΤ1, μπορεί το «Grand Hotel» να έκανε «check out» από τη ζώνη της Κυριακής, το φανατικό κοινό όμως απόψε θα απολαύσει διπλό επεισόδιο. Παράλληλα, ο «Δικαστής» βγαίνει από το πρόγραμμα της Δευτέρας, αφού τα νούμερα δεν ήταν με το μέρος του.

Οι υπόλοιπες αγαπημένες σειρές μένουν -για την ώρα τουλάχιστον- στη θέση τους και ετοιμάζονται να καθηλώσουν με τις ανατροπές τους.

Ηλέκτρα, ΕΡΤ1 19.00

Με την πολιτική κατάσταση να εκτραχύνεται, η κατάθεση της Δόμνας για τα έργα και τις ημέρες του Μίχου και την εμπλοκή της ΚΥΠ στην υπόθεση, κινδυνεύει να αποτελέσει το τελευταίο καρφί στο φέρετρο της Ηλέκτρας. Μέχρι πού είναι διατεθειμένοι να φτάσουν εισαγγελέας και δικαστές προκειμένου να αποκρύψουν την αλήθεια και να καλύψουν τους «δικούς» τους; Κι ενώ περισσότερες αλήθειες έρχονται στο φως, η Νεφέλη αλλάζει και πάλι γνώμη: θέλει να πάρει πίσω την κατάθεσή της! Η Ηλέκτρα δολοφόνησε τον Σωτήρη! Θα το δεχτεί το δικαστήριο;

Παράλληλα, ενώ ο λαός αρχίζει να εξεγείρεται, η Δανάη βρίσκεται κλεισμένη στο Πολυτεχνείο. «Ή εμείς θα πέσουμε, ή αυτοί». Απελπισμένη, η Σοφία ζητάει τη βοήθεια του μοναδικού που μπορεί να την βγάλει: του Μπόγρη, ο οποίος πλέον έχει να παλέψει σε δύο μέτωπα. Κι ενώ ο γάμος του Βρεττού και της Τιτίκας διαλύεται ταχύτατα, οι απειλές του Νικόλα πιάνουν τόπο και η Φιόνα αποφασίζει να διώξει τον γιο της από το νησί. Θα τα καταφέρει; Ή έφτασε η στιγμή για μια μεγάλη ανατροπή στα σχέδιά της;

Να μ’ αγαπάς, ALPHA 20.00

Η Σοφία επιστρέφει από το «μυστηριώδες» ταξίδι της, με ύφος αλλιώτικο και διάθεση εκδικητική, προκαλώντας ανησυχία στη Ζωή και τη Νικαίτη. Ο Λευτέρης αναρρώνει από τον ξυλοδαρμό και ο Άγγελος του αποκαλύπτει ότι ξέρει το μυστικό του. Η Φωτεινή προσλαμβάνεται ως βοηθός του Ορφέα, κόντρα στη θέληση του Θεόφιλου. Η Άννα, εγκλωβισμένη, κάνει δειλά βήματα προσέγγισης προς τον Λευτέρη. Ο Άγγελος εισβάλει δυναμικά στον Όμιλο ως νέος συνέταιρος, φέρνοντας χρήμα και αναστάτωση. Ο Λευτέρης παίρνει εκδίκηση από τον Χάρη, ενώ η Σοφία σφίγγει όλο και πιο ασφυκτικά τον κλοιό γύρω από τη Ζωή.

Άγιος Έρωτας, ALPHA 21.00

Η Χριστίνα δέχεται βίαιη επίθεση στις φυλακές, όμως δεν αποκαλύπτει ποιες την χτύπησαν, γεγονός που αλλάζει την οπτική της Αγγέλας απέναντί της. Ο Παύλος από το κρατητήριο επιχειρεί να φιμώσει τη Μάρω που σύμφωνα με τον Τάσο είναι η δεύτερη μάρτυρας. Ο Αντρέας βασανίζεται από την εμμονική αφοσίωση της Χριστίνας στον Μαρκόπουλο. Η Χλόη στο μεταξύ πηγαίνει στο σανατόριο που βρίσκεται η Πετρούλα και ο πατήρ Νικόλαος για να τους πει πως ο πατέρας της συνελήφθη. Η Σοφία συγκρούεται άγρια με τη Θάλεια και αποφασίζει να φύγει από το σπίτι, όμως μια επίσκεψη από έναν δικαστικό κλητήρα θα την αναστατώσει ακόμα περισσότερο. Η Δέσποινα «σκαλίζει» το παρελθόν της Δώρας και εντοπίζει μια αντίφαση με αυτά που της είχε πει ο Θόδωρος, ενώ στη Βόνιτσα, η Πόπη με τον Γιάννο αποφασίζουν να πάρουν πίσω την Ελευθερία πάση θυσία.

Grand Hotel, ANT1 21.00

Ο Άρης δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη που θα τον γυρίσει στο παρελθόν που προσπαθεί να ξεχάσει: φτάνει στο Grand Hotel ο πατέρας του, Ηρακλής Δανέζης… Την ίδια ώρα, ο Πέτρος, με τη βοήθεια της Μαρίνας, καλεί στο Grand Hotel και ζητάει να μιλήσει με την Αλίκη. Για άλλη μια φορά, τα σχέδια της Κυβέλης ναυαγούν όταν μαθαίνει πως τα πράγματα με την προίκα του Ιορδάνη δεν είναι έτσι όπως τα φανταζόταν. Ο Άρης είναι πολύ αναστατωμένος από την επίσκεψη του πατέρα του, καθώς ξυπνάνε στο μυαλό του εφιάλτες του παρελθόντος… Μάταια η Αλίκη προσπαθεί να τον στηρίξει, καθώς εκείνος δεν είναι σε θέση να συζητήσει με κανέναν. Ο Πέτρος δεν σταματάει να σκέφτεται την Αλίκη. Εκείνη ανυποψίαστη έρχεται πιο κοντά με τον Άρη που καταρρακωμένος της εκμυστηρεύεται πώς σκοτώθηκε ο αδερφός του από δικό του λάθος.

Μία νύχτα μόνο, MEGA 21.00

Το πάρτι της εταιρείας γίνεται η ιδανική αφορμή, για να επιχειρήσει ο Σταύρος να έρθει πιο κοντά με την Αρετή. Ο χορός τους, όμως, θα ξυπνήσει τη ζήλια του Οδυσσέα και της Ελένης, προκαλώντας μια αλυσιδωτή αντίδραση, που θα διαταράξει όχι μόνο τη σχέση του Σταύρου με τον Οδυσσέα, αλλά και τη φιλία της Ελένης με την Αρετή. Την ίδια στιγμή, η Άσπα μεταφέρεται εσπευσμένα στην αίθουσα τοκετού, αναζητώντας τον άντρα της, ο οποίος όμως είχε αποκοιμηθεί στο διαμέρισμα της Μίνας. Ο Άλκης καλείται να τον καλύψει, ενώ η Μίνα σοκαρισμένη ανακαλύπτει, πως τόσο καιρό ο Σάββας της έκρυβε την εγκυμοσύνη της γυναίκας του και την άφηνε να ελπίζει, πως θα την αφήσει για χάρη της. Παράλληλα, ο Νταγιάννος καταστρώνει το σχέδιο για ένα μεγάλο επαγγελματικό χτύπημα, την ώρα που ο μικρός Πετράκης εκφράζει για πρώτη φορά την επιθυμία να γνωρίσει τον παππού του. Από την άλλη, ο Οδυσσέας, μετά από αφόρητη συναισθηματική πίεση, παίρνει μια απόφαση που μπορεί να αλλάξει τα πάντα.

Καλά θα πάει κι αυτό, ΕΡΤ1 22.00

Ο Απόλλωνας συνέρχεται στο σπίτι της Ντιέγκο, με τον Τζόνι και τον Μάνο να προσπαθούν να μάθουν ποιος κρύβεται πίσω από την επίθεση, ενώ η Στέλλα δίνει εντολές να «τελειώσει η δουλειά». Η Μιχαέλα, χωρίς να ξέρει τι συμβαίνει, του στέλνει μήνυμα ευγνωμοσύνης, την ώρα που η Τίνα επανεμφανίζεται με διάθεση για πόλεμο και φέρνει τον Τάσο στα όριά του. Η Νάταλι και ο Ερρίκος μπλέκουν ανάμεσα σε υποψίες και επαγγελματικές εντάσεις, ενώ η Δώρα κουτσομπολεύει την κατάσταση με τον Ίωνα, που δείχνει να έχει άλλα ενδιαφέροντα. Η Ρόδω, με τη βοήθεια της Δώρο A.I., αναζητά στοιχεία για τον Ερρίκο. Ο Πάρις επιστρέφει σπίτι και βρίσκει τη Φιλιώ έτοιμη να εκραγεί, ενώ ο Γκίκας και ο Μάκης φέρνουν άλλη μια παρτίδα φασαρίας στο σαλόνι. Η Ελισάβετ συμμαχεί με τη Ρόδω για να παρακολουθήσουν τη Μιχαέλα. Στο τέλος, ένα μήνυμα φτάνει στα χέρια του Απόλλωνα και τον κάνει να καταλάβει πως ο στόχος της επίθεσης δεν ήταν άλλος από τον ίδιο.

Η Γη της ελιάς, MEGA 22.20

Η Δάφνη ζει τον απόλυτο εφιάλτη, γιατί φοβάται πως, αν ο Παυλής μάθει την αλήθεια, θα την παρατήσει την ίδια στιγμή. Έτσι, σε μια κίνηση πανικού, σκίζει την επίμαχη φωτογραφία, αλλά ένα κομμάτι παραπέφτει κι ο Παυλής το βρίσκει. Την ίδια ώρα, η Μαργαρίτα καταστρώνει σχέδιο, αποφασισμένη να κρατήσει την Άννα στην Κρήτη για λίγο ακόμα. Μια φρικτή ανάμνηση στοιχειώνει τη μικρή Μαλένα κι ο Στέφανος παλεύει να μάθει τι κρύβεται πίσω από το τρομοκρατημένο βλέμμα της κόρης του. Ένα σκοτεινό μυστικό από το παρελθόν του Μανώλη έρχεται στην επιφάνεια, που ίσως, τελικά, να εξηγεί γιατί έγινε serial killer. Στο μεταξύ, ο Στέφανος βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και παίρνει μια απόφαση που θα αλλάξει τα πάντα: ζητά από τη Βασιλική να χωρίσουν για να την προστατεύσει. Η Μαρουσώ, τυφλωμένη από ζήλια, ρωτάει ευθέως τον Μιχάλη αν έχει σχέση με τη Χριστιάνα κι η απάντησή του ξυπνάει μέσα της ένα θηρίο. Πάνω στην παραφροσύνη της παραβιάζει κάθε κώδικα δεοντολογίας και ζητά να βγει ένταλμα έρευνας για το σπίτι του Μιχάλη, υποστηρίζοντας ότι κρύβει μέσα σκληρά ναρκωτικά.

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια, ALPHA 22.30

Στους αρραβώνες της Λένας µε τον Χρόνη, ο Γιάμαρης συνειδητοποιεί το καθεστώς τρόµου κάτω από το οποίο ζει η Γαλήνη, ενώ ο Χρόνης αποκαλύπτει κάτι στη Λένα που την θυμώνει πολύ. Ο Βούλγαρης ενημερώνεται από την Αγγελική ότι έχει γίνει ληστεία στην εταιρεία και η Αλεξάνδρα προσπαθεί να ψαρέψει τον Αντρέα για να µάθει ποια είναι η γυναίκα που έχει στο µυαλό του. Ο Καπετανάκος ανακαλύπτει ποιος του έκλεψε, στην πραγματικότητα, το τετράδιο και ο Γιάμαρης έρχεται επιτέλους πρόσωπο µε πρόσωπο µε την Αγγελική Δρόσου που έψαχνε τόσον καιρό.

Το παιδί, ΕΡΤ1 23.00

Η άφιξη του αμνήμονα στο Νεοχώρι ξαφνιάζει την Ιρίνα, η οποία προσπαθεί να καταλάβει ποιος κρύβεται πίσω από την επίθεση και τι συνέβη στην Τάνια. Παράλληλα, ο Δημήτρης καλείται να διαχειριστεί την αναχώρηση του Ιβάν. Η Σίσσυ και ο Θέμης πηγαίνουν στην Αθήνα για να πάρουν τα λεφτά που τους υποσχέθηκε ο Ιβάν, όμως ένα απρόσμενο γεγονός ανατρέπει τα σχέδιά τους. Η Βάνα ανησυχεί για την υγεία του Γερμανού, η οποία χειροτερεύει. Στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τον Γερμανό, η Βάνα και η Άρτεμις έρχονται πιο κοντά. Οι κάτοικοι του χωριού συνεχίζουν τον αγώνα τους ενάντια στο φράγμα, ενώ παράλληλα συμμετέχουν στα γυρίσματα της σειράς «Άγριες τριανταφυλλιές».

