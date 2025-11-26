10 σειρές και εκπομπές που έχουν το κοινό με το μέρος τους
Στην ανταγωνιστική αρένα της TV, υπάρχουν και τα προγράμματα που ξεχωρίζουν…
Στις περισσότερες ζώνες της τηλεόρασης οι θερμοκρασίες μπορεί να είναι πολικές και τα νούμερα χαμηλά, ωστόσο στη δεκάδα της Nielsen συναντάμε προγράμματα με την υψηλότερη τηλεθέαση. Η κατάταξη έρχεται παρατηρώντας την τηλεθέαση μέσου λεπτού (ΤΜΛ) και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο.
Χαρακτηριστικά, χθες Τρίτη, στην πρώτη θέση του top 10 βρέθηκε η σειρά του MEGA «Μία νύχτα μόνο» με 854.000 τηλεθεατές. Ακολούθησε το σίριαλ του ALPHA, «Να μ’ αγαπάς», αλλά και ο «Άγιος Έρωτας» που αποτελεί πλέον σταθερή αξία στην τηλεθέαση. Οι «Ράδιο Αρβύλα» του ΑΝΤ1 και το «Porto Leone» του ALPHA ολοκλήρωσαν την πεντάδα, αποδεικνύοντας ότι η μυθοπλασία είχε ξανά την τιμητική της.
«Η Γη της ελιάς» του MEGA με 695.000 τηλεθεατές, το «Deal» του ALPHA με 637.000 τηλεθεατές και ο «Τροχός της τύχης» του STAR κέρδισαν ένα μεγάλο μερίδιο κοινού. Το τηλεπαιχνίδι «Chase» του MEGA και το «Grand Hotel» του ΑΝΤ1 συμπλήρωσαν τη δεκάδα, με τη Μαρία Μπεκατώρου και τη σειρά του Αμαρουσίου να κάνουν τη διαφορά.
|#
|ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
|ΣΤΑΘΜΟΣ
|ΕΝΑΡ
|ΤΜΛ (000)
|ΜΡΔ%
|1
|ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ
|MEGA
|21:03
|854
|20,1
|2
|ΝΑ Μ' ΑΓΑΠΑΣ
|ALPHA
|19:59
|849
|22,0
|3
|ΑΓΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ
|ALPHA
|21:02
|767
|18,1
|4
|ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ
|ANTENNA
|19:59
|728
|18,7
|5
|PORTO LEONE-ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ
ΜΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ
|ALPHA
|22:26
|714
|18,4
|6
|Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
|MEGA
|22:32
|695
|19,7
|7
|DEAL
|ALPHA
|17:51
|637
|21,2
|8
|Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
|STAR
|18:25
|592
|18,3
|9
|THE CHASE
|MEGA
|18:28
|589
|18,1
|10
|GRAND HOTEL
|ANTENNA
|21:05
|550
|12,9