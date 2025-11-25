Τηλεθέαση: Η Κατερίνα Καινούργιου στον θρόνο και οι «Αταίριαστοι» δείχνουν τα «δόντια» τους

Συνεχίζονται οι μάχες στην πρωινή ζώνη και οι εκπλήξεις στους πίνακες τηλεθέασης τραβούν το ενδιαφέρον.

Χαρακτηριστικά, τη Δευτέρα, η Κατερίνα Καινούργιου με τη «Super Κατερίνα» στον ALPHA σημείωσε 13,4% στο σύνολο και 17% στους τηλεθεατές 18-54. Η παρουσιάστρια κρατά καλά την πρωτιά στο δυναμικό κοινό και τα στελέχη του σταθμού χαμογελούν πλατιά για την πρωινή ζώνη που έχουν χτίσει.

Στο σύνολο οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ βρέθηκαν στην κορυφή με 18,1%, ενώ στο δυναμικό κοινό βρέθηκαν στο 9,8%. Το ενημερωτικό δίδυμο έχει το δικό του κοινό, που επιλέγει σταθερά το κανάλι του Φαλήρου. Το «Live You», που πήρε τη σκυτάλη, κατέγραψε 12,2% στο σύνολο και 8,2% στο δυναμικό κοινό.

Στο μέτωπο του MEGA, το «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά σημείωσε 11,8% στο σύνολο και 13,1% στο δυναμικό κοινό. Στον ΑΝΤ1, το «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα έκανε 13,4% στο σύνολο και 8,7% στους τηλεθεατές 18-54.

Στο STAR, το «Breakfast@STAR» κράτησε παρέα στο 5,4% του συνόλου και στο 5,7% του δυναμικού κοινού. Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα», που ακολούθησαν, έκαναν 9,1% και 10,5% αντίστοιχα. Στο OPEN, το μαγκαζίνο «10 παντού» έκανε 8,5% στο σύνολο και 3,5% στο δυναμικό κοινό.

