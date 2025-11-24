Τηλεθέαση: «Voice» ή μυθοπλασία προτίμησε το κοινό την Κυριακή;

Μία ακόμη μάχη είδαν τα στελέχη των καναλιών να εκτυλίσσεται, το βράδυ της Κυριακής, στην τηλεοπτική αρένα. Οι μετρήσεις της Nielsen έδειξαν τους νικητές και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο.

Η πρώτη εβδομάδα των Knockouts του «The Voice of Greece» ολοκληρώθηκε, την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, με δυναμικές αναμετρήσεις, «Steals», μία υπέροχη συνεργασία των Πάνου Μουζουράκη-Κώστα Τουρνά, καθώς και μία πρωτιά στους πίνακες τηλεθέασης! Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, ο μουσικός διαγωνισμός βρέθηκε στην πρώτη θέση στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσής του, με 20,1% και στην πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό 18-54 με 16,8%. 2.404.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω για 1’ το πρόγραμμα.

Στο μέτωπο του MEGA, η δραματική σειρά «Μία νύχτα μόνο» -από τις 21.00 έως τις 22.20- έδειξε τα «δόντια της» σημειώνοντας 20,3% στο σύνολο και 12,3% στους τηλεθεατές 18-54. «Η Γη της ελιάς», που πήρε το lead in, κατέγραψε 18,1% στο σύνολο και 9% στο δυναμικό κοινό.

Στο STAR, η κωμωδία «Τα Φαντάσματα» βρέθηκε στο 11,3% του συνόλου και στο 13,4% του δυναμικού κοινού. Το «IQ 160», που πήρε το lead in, έκανε 11,9% και 13,4% αντίστοιχα.

Στον ΑΝΤ1, το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» έκανε 19,6% στο σύνολο και 16,3% στους τηλεθεατές 18-54. Η σειρά «Ο δικαστής», που πήρε τη σκυτάλη», έκανε 7,2% στο σύνολο και 6,8% στο δυναμικό κοινό.

