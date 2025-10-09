Τηλεθέαση: Διπλή πρωτιά για τον ALPHA - Ποιοι έκαναν μονοψήφια στη βραδινή ζώνη

Συνεχίζει ο ALPHA να είναι ο πρωταγωνιστής στη βραδινή ζώνη, έχοντας «χτίσει» μία ισχυρή αλυσίδα με σειρές μυθοπλασίας, κερδίζοντας τις πρώτες θέσεις της τηλεθέασης.

Έτσι, το βράδυ της Τετάρτης, από τις 20.00 έως τις 21.00, το σίριαλ «Να μ’ αγαπάς» βρέθηκε στο 16,4% του συνόλου και στο 11,4% των τηλεθεατών 18-54. Ο «Άγιος Έρωτας», που ακολούθησε, έκανε 20,3% στο σύνολο και 16,4% στο δυναμικό κοινό ενώ το «Να με λες μαμά» 16,5% και 17,3% αντίστοιχα.

Στο μέτωπο του ΑΝΤ1, το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» από τις 20.00 έως τις 21.00 σημείωσε 15,1% στο σύνολο και 13,7% στο δυναμικό κοινό. Το «Grand Hotel» του ΑΝΤ1, που πήρε το lead in, κατέγραψε 15,9% και 10,6%.

Στο MEGA, το «Hotel Elvira» κράτησε παρέα στο 11,6% του συνόλου και στο 14,3% του δυναμικού κοινού ενώ «Η Γη της ελιάς» στο 14,3% και στο 11,4% αντίστοιχα.

Στο μετερίζι της ΕΡΤ1, το «Παιδί» μπορεί να τρεντάρει στο X αλλά τα νούμερα παραμένουν σε χαμηλές πτήσεις, συγκεντρώνοντας χθες 2,5% και 1,9%. Η κωμωδία «Καλά θα πάει κι αυτό» κατέγραψε 2,9% και 3,5% αντίστοιχα.

Στο STAR, η «Φάρμα» έκανε 6,4% στο σύνολο και 7,5% στους τηλεθεατές 18-54. Στο ΣΚΑΪ, το «Exathlon» σημείωσε 8% στο σύνολο και 5,9% στο δυναμικό κοινό.

Διαβάστε επίσης