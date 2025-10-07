Τηλεθέαση: Το HOTΕΛ ΕΛVIRA έκανε ζημιά στον ανταγωνισμό - Τι έγινε με τις σειρές του ALPHA

Το βράδυ της Δευτέρας, είδαμε νέες σειρές να κάνουν πρεμιέρα και αγαπημένα προγράμματα να επιστρέφουν αλλάζοντας τα δεδομένα στην κατάταξη και την τηλεθέαση.

Συγκεκριμένα, η νέα σειρά του MEGA «Hotel Elvira» κατέγραψε 16,2% στο σύνολο και 20,7% στο δυναμικό κοινό. Η «Γη της ελιάς», που πήρε lead in, σημείωσε 16,9% στο σύνολο και 12,6% στο δυναμικό κοινό.

Στο μέτωπο του ALPHA, η νέα σειρά «Να μ’ αγαπάς» -από τις 20.00 έως τις 21.00- κατέγραψε 14,9% στο σύνολο και 12,1% στους τηλεθεατές 18-54. Ο «Άγιος Έρωτας» έκανε 19,6% στο σύνολο και 13,9% στο δυναμικό κοινό, καταφέρνοντας να κρατήσει την πρωτιά στο σύνολο. Το «Porto Leone», που πήρε τη σκυτάλη, κράτησε παρέα στο 19,1% στο σύνολο και 17,4% στους τηλεθεατές 18-54.

Στο μετερίζι του ΑΝΤ1, στη ζώνη των 20.00, το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» επέστρεψε και βρέθηκε στο 16,3% του συνόλου και στο 15,7% των τηλεθεατών 18-54. Το «Grand Hotel», που πήρε τη σκυτάλη, έκανε 16,5% στο σύνολο και 10,2% στο δυναμικό κοινό. Η κωμωδία «Γιατί ρε πατέρα;», στο ίδιο κανάλι, κατέγραψε 9,5% σε σύνολο και δυναμικό κοινό.

Στον ΣΚΑΪ, το ριάλιτι «Exathlon» έκανε 7,8% στο σύνολο και 6% στο δυναμικό κοινό. Το «Παιδί» στην ΕΡΤ1 βρέθηκε στο 2,1% του συνόλου και στο 1,9% του δυναμικού κοινού. Η κωμωδία «Καλά θα πάει κι αυτό» σημείωσε 1,7% και 2,3% αντίστοιχα.

