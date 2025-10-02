Τηλεθέαση: Τα πάνω κάτω στη βραδινή ζώνη – Ποιος κέρδισε την πρώτη θέση

Η πρώτη μεγάλη ανατροπή της σεζόν, στους πίνακες τηλεθέασης, είναι γεγονός.

Το βράδυ της Τετάρτης, ο ALPHA έχασε την πρώτη θέση και το MEGA βρέθηκε στην κορυφή.

Χαρακτηριστικά, το ματς Άρσεναλ-Ολυμπιακός στο MEGA κέρδισε το 28,6% του συνόλου και το 29,8% του δυναμικού κοινού.

Ο «Άγιος Έρωτας» του ALPHA κέρδισε το 16,6% του συνόλου και το 12,6% του δυναμικού κοινού.

Το «Grand Hotel» του ΑΝΤ1 κατέγραψε 15,3% στο σύνολο και 10% στο δυναμικό κοινό.

Το ριάλιτι «Exathlon» του ΣΚΑΪ έκανε 7,1% στο σύνολο και 5,7% στο δυναμικό κοινό.

Στο μέτωπο της ΕΡΤ1, η «Ηλέκτρα» έκανε 5,3% στο σύνολο και 2% στο δυναμικό κοινό, το «Παιδί» 2,5% και 1,5%, ενώ η κωμωδία «Καλά θα πάει κι αυτό» 2% και 1,2% αντίστοιχα.

Στη late night ζώνη, η νέα εκπομπή του OPEN «Κοινωνία Άνω Κάτω» έκανε 5,4%

στο σύνολο και 4,3% στο δυναμικό κοινό.

Το προσεχές διάστημα, η τράπουλα της τηλεθέασης θα ξαναμοιραστεί με τις νέες εκπομπές του ΣΚΑΪ. Tη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, στις 21.00, στον αέρα θα βγει το «The Wall» με τον Χρηστό Φερεντίνο. Το πιο ανατρεπτικό και καθηλωτικό τηλεπαιχνίδι των τελευταίων ετών, που έχει αποκτήσει εκατομμύρια τηλεθεατές σε περισσότερες από 32 χώρες, έρχεται στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ!

Την Τετάρτη 15 του μήνα, πρεμιέρα θα κάνει το πρότζεκτ «Η Ελλάδα ψηφίζει». Την Παρασκευή, στον αέρα θα βγει το «The Floor», το πιο φανταστικό και... υψηλών ταχυτήτων τηλεπαιχνίδι-σόου παγκοσμίως, που αποτελεί την μεταφορά του ομότιτλου format των Talpa Studios.

Διαβάστε επίσης