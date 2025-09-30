7 στα 7 με σειρές ο ALPHA – Ποια κωμωδία πάει Σαββατοκύριακο

Ο ALPHA κερδίζει το στοίχημα της τηλεθέασης και των εντυπώσεων στη βραδινή ζώνη με τις σειρές του. Έτσι, τα στελέχη αποφάσισαν να συνεχίσουν στην ίδια λογική και ρίχνουν στην αρένα, κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 20.00, τη νέα κωμωδία «Τρομεροί γονείς».

Ευδοκία Ρουμελιώτη, Γιώργος Κριθάρας, Γιούλη Τσαγκαράκη, Κώστας Φιλίππογλου, Τάσος Δέδες, Μαρία Μοσχούρη, Άγγελος Νεράτζης, Κωνσταντίνος Πεσλής και οι μικροί Δημήτρης Μακρόπουλος και Ορέστης Μπάμπαλης, κρατούν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε μία ιστορία που θα χαρίσει γέλιο.

Η Ναταλία και ο Στέφανος, ο Στέφανος και η Ναταλία, είναι ένα σύγχρονο ζευγάρι μέσα στην τρέλα, τις αγωνίες, και την καθημερινότητα. Είναι γύρω στα 45, παντρεμένοι και ισορροπούν μεταξύ οικογενειακής ζωής και επαγγελματικών υποχρεώσεων κρατώντας πάντα αναμμένη τη φλόγα του έρωτά τους!

Ο Στέφανος είναι σεναριογράφος και η Ναταλία είναι στέλεχος σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο. Έχουν γονείς, φίλους, γείτονες και κυρίως έχουν παιδιά… Τρία αγόρια που τους κάνουν δύσκολη και χαρούμενη τη ζωή. Τον Θωμά, που πάει Β’ Λυκείου και πρέπει σιγά σιγά να σοβαρευτεί, τον Ερμή που όταν παίρνουν τηλέφωνο από το σχολείο, τρέμουν για το τί θα ακούσουν πάλι, και τον μικρό Άλεξ που η ευφυία του γίνεται πολλές φορές επικίνδυνη. Η ανατροφή τριών αγοριών δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά κι εμείς δεν έχουμε να κάνουμε με ένα τυχαίο ζευγάρι. Τους έχουμε εμπιστοσύνη, θα μεγαλουργήσουν.