Μήλος: ταλαιπωρία για 1.641 επιβάτες – Δεν έδεσαν λόγω κακοκαιρίας τα Knossos και Festos Palace

Ταλαιπωρία για 1.641 επιβάτες προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι στη Μήλο, καθώς τα πλοία Knossos Palace και Festos Palace δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν το λιμάνι του νησιού. Οι επιβάτες παραμένουν σε αναμονή για νέο δρομολόγιο, χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε και με ποιον τρόπο θα φτάσουν στον προορισμό τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα δύο πλοία αντιμετώπισαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά την προσπάθεια προσέγγισης. Η ένταση των ανέμων δεν επέτρεψε την ασφαλή πρόσδεση στο λιμάνι της Μήλου, με αποτέλεσμα την αναστολή της αποβίβασης.

Τα δρομολόγια των πλοίων

Το Knossos Palace εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Μήλος – Ηράκλειο. Την ίδια ώρα, το Festos Palace είχε αποπλεύσει από το Ηράκλειο με κατεύθυνση τη Μήλο και τον Πειραιά. Οι αρμόδιες αρχές και οι ναυτιλιακές εταιρείες παρακολουθούν τις εξελίξεις, καθώς οι καιρικές συνθήκες στη Μήλο παραμένουν καθοριστικός παράγοντας για τον επαναπρογραμματισμό των δρομολογίων.

