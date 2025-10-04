Σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Τι γίνεται σε MEGA και ΣΚΑΪ, στο παιχνίδι το OPEN

Η σεζόν μπορεί να βρίσκεται στο ξεκίνημά της, όμως οι αλλαγές πρωταγωνιστούν…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Τι γίνεται σε MEGA και ΣΚΑΪ, στο παιχνίδι το OPEN
Τα στελέχη των καναλιών έχουν ήδη διαμορφώσει το πρόγραμμά τους για τη σεζόν, όμως δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη. Τις επόμενες εβδομάδες θα δούμε πολλές αλλαγές, με έναν και μόνο στόχο: να ξαναμοιραστεί η τράπουλα της τηλεθέασης.

Έτσι, την ερχόμενη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, στη συχνότητα του MEGA, στις 21.00, πρεμιέρα κάνει η νέα κωμική σειρά «HOTΕΛ ΕΛVIRA». Η εν λόγω άφιξη «εξοστρακίζει» τη «Γη της ελιάς» στις 22.20, καθημερινά, και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο για το πώς θα επηρεαστεί από τον ανταγωνισμό.

gh-ths-elias-neo-treiler-gkerekoy.jpg

Το OPEN ανοίγει νέο κεφάλαιο και ετοιμάζει μία νέα βραδινή εκπομπή, με τέσσερις γυναίκες και project manager τον Θέμη Μάλλη. Η Έλενα Χριστοπούλου, η Δάφνη Καραβοκύρη και η Ελίνα Παπίλα, με τη Σοφία Μουτίδου, θα συζητούν θέματα επικαιρότητας και γυναικείου ενδιαφέροντος, με το φορμάτ να θυμίζει το «The View» του εξωτερικού. «Είχαμε ένα μεγάλο ωραίο μίτινγκ, όλα καλά. Συμφωνούμε, διαφωνούμε, χαμός γίνεται. Είναι τέσσερις γυναίκες που συζητούν για όλα. Έχει να κάνει με επικαιρότητα», δήλωσε πριν λίγες ημέρες η Έλενα Χριστοπούλου με τη Δάφνη Καραβοκύρη να προσθέτει: «Θα δούμε και θα πούμε πολλά. Έχει ανάγκη ο κόσμος να ακούει απόψεις γύρω από θέματα που μας απασχολούν όλους. Το πρόσημο είναι κοινωνικό! Πάμε να κάνουμε μια δουλειά για ένα ωραίο αποτέλεσμα»…

Θερμός αναμένεται, όμως, ο Οκτώβριος και στον ΣΚΑΪ, καθώς στη βραδινή ζώνη «σκάνε» νέα προγράμματα. Στις 10 Οκτωβρίου ολοκληρώνεται το «Exathlon», όπως ήταν προγραμματισμένο. Τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, στις 21.00, στον αέρα θα βγει το «The Wall» με τον Χρηστό Φερεντίνο. Το πιο ανατρεπτικό και καθηλωτικό τηλεπαιχνίδι των τελευταίων ετών, που έχει αποκτήσει εκατομμύρια τηλεθεατές σε περισσότερες από 32 χώρες, έρχεται στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ! Ο παρουσιαστής, με τη χαρακτηριστική αμεσότητα, το χιούμορ και την εμπειρία χρόνων στη συγκεκριμένη τυπολογία προγράμματος, αναλαμβάνει δράση! Στέκεται δίπλα στους παίκτες και τους εμψυχώνει στην προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν τον γιγαντιαίο «Τοίχο» ύψους 12 μέτρων! Σε κάθε επεισόδιο, δύο παίκτες βασίζονται στο πόσο καλά γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, ώστε να πάρουν σημαντικές αποφάσεις σε κρίσιμες στιγμές. Σε συνδυασμό με τις γνώσεις τους και την «παντοδύναμη» τύχη, προσπαθούν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα και να κερδίσουν το «γιγαντιαίο» έπαθλο έως 350.000 ευρώ… Την Τετάρτη 15 του μήνα, πρεμιέρα θα κάνει το πρότζεκτ «Η Ελλάδα ψηφίζει», ενώ την Παρασκευή στον αέρα θα βγει το «The Floor», το πιο φανταστικό και... υψηλών ταχυτήτων τηλεπαιχνίδι-σόου παγκοσμίως, που αποτελεί την μεταφορά του ομότιτλου format των Talpa Studios. Ο Γιώργος Λιανός, ένας από τους πιο αγαπημένους παρουσιαστές της ελληνικής τηλεόρασης, έρχεται με αστείρευτο χιούμορ, ενέργεια και παιχνιδιάρικη διάθεση. Σε μία εντυπωσιακή αρένα, στην Ολλανδία, υποδέχεται 100 παίκτες, ηλικίας 19-69 χρονών, ανθρώπους της διπλανής πόρτας, και δίνει το σύνθημα για τις πιο απολαυστικές και, ταυτόχρονα, δυναμικές μονομαχίες γνώσεων. Την ίδια ημέρα, στις 23.00, ξεκινά η εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη». Ο δημοφιλής κωμικός, παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός, Φάνης Λαμπρόπουλος, με αστείρευτο χιούμορ και αγαπησιάρικη διάθεση, υποδέχεται σε κάθε εκπομπή δύο ξεχωριστούς καλεσμένους. Ωστόσο, οι συνεντεύξεις δεν ακολουθούν ποτέ την πεπατημένη. Happenings, εξομολογήσεις, ανατροπές και διάδραση με το κοινό υπόσχονται να μην αφήσουν τον καλεσμένο να ησυχάσει λεπτό!

Ο ALPHA και ο ΑΝΤ1 παραμένουν σταθεροί στα όσα έχουν σχεδιάσει, με μικρές προσθήκες να αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Συγκεκριμένα, στον ALPHA, τη Δευτέρα κάνει πρεμιέρα στις 20.00 η σειρά «Να μ’ αγαπάς». Στο κανάλι του Αμαρουσίου, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στις 22.30, έρχονται τα «Παιχνίδια εκδίκησης». Το ερωτικό δράμα, που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό, επιστρέφει και οι ήρωες γίνονται πιο αδίστακτοι από ποτέ.

