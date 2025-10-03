Η σειρά «Να με λες μαμά» καθήλωσε και πάλι – Τι έγινε με τα υπόλοιπα σίριαλ

Η σειρά «Να με λες μαμά» καθήλωσε και πάλι – Τι έγινε με τα υπόλοιπα σίριαλ
Η μεγάλη πρωταγωνίστρια, στη βραδινή ζώνη της Πέμπτης, αναφορικά με την τηλεθέαση, ήταν η σειρά «Να με λες μαμά».

Η παραγωγή του ALPHA καθήλωσε, συγκίνησε, αποθεώθηκε από τους χρήστες του X. Χαρακτηριστικά, κατέγραψε 19,8% στο σύνολο και 14,6% στο δυναμικό κοινό, ενώ στο δημοφιλές μέσο δικτύωσης το κοινό έγραφε διθυραμβικά σχόλια.

Το lead in, που πήρε από τον «Άγιο Έρωτα», επίσης, είναι πολύ καλό. Χθες, η σειρά εποχής σημείωσε 18,7% στο σύνολο και 15,3% στο δυναμικό κοινό. Η «Γη της ελιάς» του MEGA κράτησε παρέα στο 15% του συνόλου και στο 10,1% του δυναμικού κοινού. Το ματς Θέλτα-ΠΑΟΚ, που μεταδόθηκε από τον ΑΝΤ1, βρέθηκε στο 14,6% του συνόλου και στο 12,6% των τηλεθεατών 18-54.

Στο μέτωπο του ΣΚΑΪ, το «Exathlon» έκανε 8,2% στο σύνολο και 6,3% στο δυναμικό κοινό. Όσον αφορά στις σειρές της ΕΡΤ1; Το «Παιδί» περιορίστηκε στο 3,3% του συνόλου και στο 2,9% του δυναμικού κοινού, το «Απαραίτητο φως» στο 2,6% και στο 2,7%.

Στη late night ζώνη, οι «Πρωταγωνιστές» του ALPHA κατέγραψαν 15,1% σύνολο και 11,2% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή του OPEN, «Κοινωνία άνω κάτω», βρέθηκε στο 5% και στο 3% αντίστοιχα.

