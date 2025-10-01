Τηλεθέαση – Πρωινή ζώνη: Ποιος πήρε, πάλι, τα κλειδιά της πρώτης θέσης;

Η φετινή πρωινή ζώνη, στον τομέα της ψυχαγωγίας, φαίνεται ότι θα έχει την υπογραφή της Κατερίνας Καινούργιου. Η παρουσιάστρια δεν αφήνει από τα χέρια της την πρώτη θέση της τηλεθέασης, στο δυναμικό κοινό, καταφέρνοντας και χθες να επικρατήσει. Χαρακτηριστικά, η «Super Κατερίνα» του ALPHA σημείωσε 12,1% στο σύνολο και 18% στους τηλεθεατές 18-54.

Ο Γιώργος Λιάγκας με το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 βρέθηκε στο 12,4% του συνόλου και στο 9,8% του δυναμικού κοινού, την ίδια ώρα που η Φαίη Σκορδά με το «Buongiorno» του MEGA κατέγραψε 12,3% στο σύνολο και 11,3% στο δυναμικό κοινό. Το «Breakfast@STAR» κράτησε παρέα στο 8,6% του συνόλου και στο 9,5% του δυναμικού κοινού και οι «Αλήθειες με τη Ζήνα», που πήραν το lead in, στο 10,6% και στο 9,8%.

Στο μέτωπο της ενημέρωσης, οι «Αταίριαστοι» πρωταγωνιστούν στο σύνολο φέρνοντας στον ΣΚΑΪ το 16,4%, ωστόσο στο δυναμικό κοινό σημείωσαν 7,8%. Το «Live You», που ακολουθεί, έκανε 11,8% στο σύνολο και 5,3% στο δυναμικό κοινό. Το μαγκαζίνο του OPEN, «10 Παντού», κατέγραψε 7,8% και 3,9% αντίστοιχα.

Στην πολύ πρωινή ζώνη, το «Happy Day» του ALPHA βρέθηκε στο 15,1% του συνόλου και στο 20,3% του δυναμικού κοινού. Το «Κοινωνία ώρα MEGA κατέγραψε 16,5% και 16,1%, το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ 22% και 12,5%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 8,3% και 9,4% αντίστοιχα. Όσον αφορά στο OPEN; Το «Ώρα Ελλάδος» έκανε 10% στο σύνολο και 5,2% στο δυναμικό κοινό.

