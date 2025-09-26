Να με λες μαμά: Η τηλεθέαση, η συγκινητική αφιέρωση στην Ηρώ Καρυοφύλλη, οι σκηνές που συγκλόνισαν

Μία σειρά που μιλά για την παιδική κακοποίηση και στέλνει δυνατά μηνύματα έκανε πρεμιέρα, το βράδυ της Πέμπτης, στον ALPHA.

Το σίριαλ «Να με λες μαμά» δεν είναι μία ακόμη παραγωγή μυθοπλασίας, είναι μία σειρά με έντονο το κοινωνικό στοιχείο που συγκίνησε. Το βράδυ της Πέμπτης έκανε πρεμιέρα, σάρωσε σε τηλεθέαση και κατάφερε να συγκλονίσει τους χρήστες του X.

Το «Να με λες μαμά» κατέγραψε 21,9% στο σύνολο και 18,4% στο δυναμικό κοινό, την ίδια ώρα που «Η Γη της ελιάς» έκανε 15% στο σύνολο και 12,1% στους τηλεθεατές 18-54.

Οι σκηνές που συγκλόνισαν πολλές, όπως εκείνη που η μητέρα της μικρής Ιωάννας τη βάζει σε σακούλα σκουπιδιών. Μία ακόμη σκηνή-γροθιά στο στομάχι ήταν εκείνη που ο Τόλης [Ιβάν Σβιτάιλο] βάφει έντονα τη μικρή και της φορά γυναικεία ρούχα. Η Μαρία Κίτσου, στον ρόλο της δασκάλας που σώζει το παιδί, αποθεώθηκε για την ερμηνεία της.

Η συγκινητική αφιέρωση

Όταν έπεσε η αυλαία του πρώτου επεισοδίου, στην οθόνη εμφανίστηκε ένα μήνυμα-αφιέρωση στην Ηρώ Καρυοφύλλη. «Αφιερωμένο στη μνήμη της δημοσιογράφου Ηρούς Καρυοφύλλη για τη σημαντική συμβολή της στην έρευνα», σημειώθηκε χαρακτηριστικά.

