Τηλεπαιχνίδια και σειρές στην κούρσα της τηλεθέασης – Οι πρεμιέρες της εβδομάδας

Η εβδομάδα ξεκινά δυναμικά με πολλές πρεμιέρες να βάζουν φωτιά στον ανταγωνισμό και να μοιράζουν την τράπουλα της τηλεθέασης. Τηλεπαιχνίδια και σειρές μονοπωλούν το ενδιαφέρον, με την απογευματινή και βραδινή ζώνη να γεμίζει από προγράμματα.

Σήμερα, σε νέα ώρα, στις 16.15, επιστρέφει το «Rouk Zouk» του ΑΝΤ1. Η μοναδική Ζέτα Μακρυπούλια, από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, θα υποδέχεται παίκτες όλων των ηλικιών που θα γράψουν τη δική τους ιστορία. Έξυπνες περιγραφές, απρόβλεπτες ατάκες, ζωηρή διάθεση, αλλά και μία παρουσιάστρια πιο κεφάτη από ποτέ θα πρωταγωνιστήσουν για άλλη μία χρονιά στο πλατό της πιο αγαπημένης συνήθειας μικρών και μεγάλων.

Το lead in, στις 17.30, θα παίρνει το «5Χ5». Το φορμάτ επιστρέφει ανανεωμένο και πιο απολαυστικό από ποτέ και ο Θάνος Κιούσης με ανεβασμένη διάθεση, χιούμορ και αμεσότητα δίνει ρυθμό και ενέργεια σε ένα παιχνίδι που ενώνει, διασκεδάζει και πάντα κρύβει την πιο απρόσμενη απάντηση!

Στο μετερίζι του STAR, έρχεται, σήμερα, στις 17.25, το «Cash or trash». H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και, κυρίως, αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγείτε νικητές.

Στις 18.25 κάνει comeback ο «Τροχός της τύχης». Το μακροβιότερο παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης, με παρουσιαστή τον ανατρεπτικό Πέτρο Πολυχρονίδη, γυρίζει δυνατά για 12η χρονιά και επιστρέφει ανανεωμένο για να μοιράσει γνώση, πολλά χρήματα, απίστευτα δώρα και, φυσικά, αυτοκίνητα στους τυχερούς παίκτες!

Ο Γιώργος Θαναηλάκης καθημερινά, από σήμερα, στις 17.45, στον ALPHA, υποδέχεται 22 παίκτες, από κάθε γωνιά της Ελλάδας, που είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν 70.000 ευρώ κάνοντας το καλύτερο «Deal» με τον τραπεζίτη. Νέοι συμμετέχοντες, νέες προκλήσεις, περισσότερη αγωνία, ανατροπές και μεγάλες συγκινήσεις είναι τα συστατικά που κάνουν το «Deal» άχαστο παιχνίδι!

Στο MEGA, η επιλογή είναι μία κάθε απόγευμα, το «The Chase»! Η Μαρία Μπεκατώρου, σήμερα στις 18.30, δίνει ξανά το σύνθημα για την πιο ανατρεπτική καταδίωξη γνώσεων και υποδέχεται παίκτες και Chasers σε νέες, επικές μονομαχίες. «Το Γεράκι», «Το Βουνό», «Η Γυναίκα με τα Μαύρα», «Ο Αδέκαστος Επιθεωρητής» και το «Σούπερ Αγόρι» δείχνουν ανίκητοι. Ομως, είναι όντως;

Η μάχη της μυθοπλασίας: Ποιες σειρές κάνουν πρεμιέρα

Όταν το ρολόι δείξει 21.00, το «Grand Hotel» επιστρέφει απόψε στη συχνότητα του ΑΝΤ1 με καταιγιστικές εξελίξεις. Ποιος είναι ο δολοφόνος του Πέτρου; Η Αλίκη, ερείπιο ψυχολογικά, κατηγορεί αρχικά την Κυβέλη και τον Ρήγα, αλλά στην πορεία συνειδητοποιεί ότι και ο Αρης φαίνεται να κρύβει πολλά. Ο Χρόνης πηγαίνει στον τόπο του εγκλήματος και συλλέγει αποδεικτικά στοιχεία. Το αποτύπωμα ενός ανδρικού παπουτσιού και ένα κραγιόν με χαραγμένο πάνω του ένα γράμμα θα του δώσουν την ευκαιρία να αρχίσει την έρευνα.

Ο Χαραλάμπης, από τη φυλακή, ζητάει δικαίωση για τον ανιψιό του, όταν η πόρτα ανοίγει και του ανακοινώνεται ότι είναι ελεύθερος. Τίποτα, όμως, δεν δίνεται χωρίς αντάλλαγμα… Ο Αρης έχει μία μυστική συνάντηση στην οποία αποκαλύπτεται ο σκοπός του, την ίδια ώρα που η Αλίκη αναρωτιέται αν πρέπει να αποκαλύψει στην Αστυνομία την εμπλοκή του στην προσπάθεια φυγής της με τον Πέτρο… Ο δολοφόνος του Πέτρου είναι ακόμη ελεύθερος και παρών στις ζωές όλων.

Στις 22.30, απόψε, τη σκυτάλη παίρνει η νέα κωμωδία «Γιατί, ρε πατέρα;». Σε σκηνοθεσία Γιάννη Παπαδάκου και με πρωταγωνιστές τους Μιχάλη Λεβεντογιάννη, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλία Βαλάση, Μιχάλη Μιχαλακίδη, Θεανώ Κλάδη, Νίκη Λάμη και Θάνο Μπίρκο, η ιστορία ξεκινά ως εξής: Τρία ετεροθαλή αδέλφια, ο Νίκος, ο Φώντας και η Βιβή, επανενώνονται με αφορμή τον θάνατο του βιολογικού τους πατέρα, Λευτέρη Τσατσάνη. Παράλληλα, την ίδια ημέρα μονοπωλεί τις ειδήσεις η ληστεία γνωστού επιχειρηματία με λεία 3.000.000 ευρώ. Εν τω μεταξύ, τα αδέλφια ενημερώνονται μετά την κηδεία του πατέρα τους ότι είναι οι βασικοί κληρονόμοι ενός κομμωτηρίου! Κι ενώ πάνε να τσεκάρουν τη νέα τους επιχείρηση, εμφανίζεται ο Μιχαήλος, συνέταιρος του πατέρα τους, απαιτώντας να του επιστρέψουν τα λεφτά της ληστείας. Τα αδέλφια μαθαίνουν, σε κατάσταση σοκ, το σκοτεινό παρελθόν του πατέρα τους και ισχυρίζονται ότι δεν έχουν πάρει τα χρήματα. Ενας από τους τρεις, όμως, λέει ψέματα… Μία ημέρα μετά, αύριο Τρίτη, στο κανάλι του Αμαρουσίου, έρχονται και οι «Σέρρες».

Την «αγάπη» του στη μυθοπλασία συνεχίζει να δείχνει και φέτος ο ALPHA, επενδύοντας σε μεγάλες παραγωγές με δυνατές ιστορίες και all star καστ. Απόψε, στις 21.00, η δραματική σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» έρχεται στις οθόνες μας σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου. Οι Πέγκυ Τρικαλιώτη, Αναστασία Παντούση, Νάνσυ Μπούκλη, Έβελυν Ασουάντ, Ευγενία Ξυγκόρου, Ασημένια Βουλιώτη, Μαρία Τζομπανάκη, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέξανδρος Σταύρου και Θάνος Λέκκας κρατούν τους βασικούς ρόλους και από τα πρώτα επεισόδια θα συγκινήσουν. Όλυμπος, 1942. Μετά τον θάνατο του συζύγου της, Γεράσιμου, η Θεοδώρα μένει μόνη να φροντίσει τις πέντε κόρες τους και τη μητέρα της. 16 χρόνια αργότερα, οι τρεις μεγαλύτερες κόρες, η Μελισσάνθη, η Ιουλία και η Ασπασία, έχουν παντρευτεί και ζουν με τους άνδρες τους μακριά από το οικογενειακό σπίτι, ενώ στον Όλυμπο οι δύο μικρότερες, η Μαγδαληνή και η Πολυξένη, είναι κι εκείνες πλέον έτοιμες να φύγουν μακριά για να κυνηγήσουν τα όνειρά τους.

Την Τρίτη, θέση στο νέο πρόγραμμα του ALPHA παίρνει το πολυσυζητημένο «Porto Leone - Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια». Οι Βασίλης Μπισμπίκης, Κλέλια Ρένεση, Μαρίνα Ασλάνογλου, Αντώνης Καρυστινός, Αλέκος Συσσοβίτης, Μαριάννα Πολυχρονίδη και Ιζαμπέλλα Φούλοπ είναι μερικοί μόνο εκ των πρωταγωνιστών μιας σειράς που θα αφήσει το στίγμα της. Για τις οικογένειες του Συριανού Βούλγαρη και του Μανιάτη Καπετανάκου, η Μεγάλη Εβδομάδα του 1964 ξεκινάει όπως κάθε άλλη χρονιά, με τη θρησκευτική ευλάβεια των Παθών και την αναμονή της Ανάστασης. Μόνο που η Ανάσταση δεν θα έρθει. Οι δύο γιοι τους και κολλητοί φίλοι, Γρηγόρης Βούλγαρης και Στράτος Καπετανάκος, γίνονται εχθροί, όταν ο πρώτος µαθαίνει ότι ο δεύτερος έχει αφήσει έγκυο την αδελφή του, Λένα. Ο Γρηγόρης τον αντιμετωπίζει καταπρόσωπο, ο Στράτος στην αρχή το αρνείται και στο τέλος προκλητικά το παραδέχεται, αν και η Λένα ποτέ δεν αποκαλύπτει το όνομά του.

Την Πέμπτη, την ίδια ώρα, στον ALPHA η κοινωνική σειρά με τίτλο «Να με λες μαμά» θα μας συνεπάρει. Οι Μαρία Κίτσου, Φιλαρέτη Κομνηνού, Ελένη Κοκκίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Ιβάν Σβιτάιλο, Αινείας Τσαμάτης και Δανάη Επιθυμιάδη έρχονται να χαρίσουν μοναδικές σκηνές και το πρώτο επεισόδιο θα είναι καθηλωτικό. Η Ξένια, γόνος μίας πλούσιας οικογένειας των Αθηνών, με την οποία όμως έχει αραιές και τυπικές πλέον επαφές, είναι ορνιθολόγος στον υγροβιότοπο του Αμβρακικού. Σε μία επίσκεψη ενός σχολείου από την Αρτα εκεί, θα γνωρίσει την 8χρονη Ιωάννα, ένα χαρούμενο και πανέξυπνο κορίτσι, και μια αναπάντεχη έλξη θα γεννηθεί ανάμεσά τους. Σύντομα, όμως, η Ξένια θα καταλάβει πως το παιδί κακοποιείται από τη μητέρα και τον πατριό του. Συγκλονισμένη από την ανακάλυψή της, θα προσπαθήσει να καταγγείλει το γεγονός, αλλά οι πόρτες που θα συναντήσει θα είναι όλες κλειστές…

Φυσικά, την Τετάρτη, πρώτη επίσημη κάνει ο «Άγιος Έρωτας», στον ALPHA, με νέο κύκλο επεισοδίων. Η σφαίρα του Αργύρη βρίσκει τον στόχο της. Ομως, ένα θαύμα, μία «θεϊκή παρέμβαση», θα γλιτώσει τον πατέρα Νικόλαο από τον θάνατο. Η Χλόη, παρόλο που τον βλέπει τραυματισμένο, του ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να τον συγχωρήσει ποτέ για την αρπαγή της κόρης της. Η Θάλεια είναι συντετριμμένη και βαθιά μετανιωμένη που υπήρξε συνεργός σε μία τόσο αισχρή πράξη. Ο Παύλος, από την άλλη, προσπαθεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους, γιατί γνωρίζει ότι, αν η Χλόη και ο Αργύρης το αποφασίσουν, μπορούν να τους καταγγείλουν και να τους κλείσουν στη φυλακή. Και όσο συμβαίνουν όλα αυτά, η Ολυμπία αποφασίζει να μιλήσει στη Δώρα και να της πει ποια ήταν η πραγματική της μητέρα! Την ίδια στιγμή, ένας παλιός γνώριμος καταφθάνει στη Στέρνα. Ο Ανδρέας Ιωάννου αναλαμβάνει την υπεράσπιση του Κυριάκου και είναι σίγουρος για δύο πράγματα: ότι ο Μαρκόπουλος είναι ο ένοχος και ότι θα φτάσει η στιγμή που θα κάνει το λάθος.

Γρηγόρης is back

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, μετά από μία επιτυχημένη σεζόν με υπέροχα ταξίδια, τα οποία οι τηλεθεατές αγκάλιασαν με μεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό, επιστρέφει την Παρασκευή, στις 21.00, για να ανακαλύψει ακόμα περισσότερες ομορφιές και μοναδικούς ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα. Ο Γρηγόρης μάς καλεί ξανά να εξερευνήσουμε μαζί του έναν κόσμο γεμάτο εκπλήξεις και χιουμοριστικές στιγμές, και να γνωρίσουμε μέσα από την εκπομπή «The Road show» ξεχωριστές προσωπικότητες και συναρπαστικές ανείπωτες ιστορίες. Με συνοδοιπόρο τον Διονύση Κυπριώτη, θα μας ταξιδέψει και φέτος σε διάφορες γωνιές της Ελλάδας, αλλά και της Κύπρου, σε ένα νέο, ολόφρεσκο «The Road show» γεμάτο εξερευνήσεις και περιπέτειες! Οι προορισμοί που θα επισκεφτούμε πολλοί: Νάουσα Ημαθίας, Τρίκαλα Θεσσαλίας, Νομός Λακωνίας, Κύπρος, Κορινθία, Κρήτη, Θεσσαλονίκη, Τήνος, Μύκονος, Σκιάθος, Κεφαλονιά.

