Φόρτσα στα τηλεπαιχνίδια - Πότε κάνουν πρεμιέρα Μακρυπούλια, Πολυχρονίδης, Μπεκατώρου

Τα τηλεπαιχνίδια, τις τελευταίες σεζόν, έχουν ανεβάσει στροφές και σημειώνουν υψηλά ποσοστά καθημερινά. Λόγος, άλλωστε, για τον οποίο τα στελέχη επενδύουν ιδιαίτερα σε τέτοιου είδους φορμάτ. Φέτος, η απογευματινή ζώνη θα πάρει φωτιά και αναμένουμε τις πρεμιέρες.

To «Deal» του ALPHA έρχεται στις 22 Σεπτεμβρίου, στις 17.45, και υπόσχεται περισσότερα κέρδη, αδρεναλίνη, χιούμορ, ρίσκο, 70.000 ευρώ, είκοσι δύο κουτιά-έκπληξη, αλλά και το μαγικό κουτί με το νούμερο 23. Ο Γιώργος Θαναηλάκης θα βρίσκεται ξανά στο τιμόνι, αφού κέρδισε το στοίχημα.

Η μοναδική Ζέτα Μακρυπούλια, από την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, θα υποδέχεται σε νέα ώρα, στις 16.15, παίκτες όλων των ηλικιών που θα γράψουν τη δική τους ιστορία στο «Rouk Zouk» του ΑΝΤ1. Έξυπνες περιγραφές, απρόβλεπτες ατάκες, ζωηρή διάθεση, αλλά και μία παρουσιάστρια πιο κεφάτη από ποτέ θα πρωταγωνιστήσουν για άλλη μια χρονιά στο πλατό της πιο αγαπημένης συνήθειας μικρών και μεγάλων.

Lead in θα παίρνει το «5Χ5», που κάνει πρώτη επίσημη την ίδια ημέρα, στις 17.30. Ο ταλαντούχος Θάνος Κιούσης, επιστρέφει στον ΑΝΤ1, με το τηλεπαιχνίδι που έχει κερδίσει την προσοχή των τηλεθεατών. Απλές, καθημερινές ερωτήσεις, απίστευτες απαντήσεις, φοβεροί παίκτες, αυθόρμητα απρόοπτα, γέλιο, εκπλήξεις και ανατροπές κάνουν το «5Χ5» την πιο διασκεδαστική και αγαπημένη συνήθεια της παρέας.

Ασταμάτητος, απρόβλεπτος, διασκεδαστικός, διαχρονικός, ο «Τροχός της Τύχης» του STAR, το μακροβιότερο παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης με παρουσιαστή τον ανατρεπτικό Πέτρο Πολυχρονίδη, γυρίζει δυνατά για 12η χρονιά και επιστρέφει ανανεωμένος από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 18.25 για να μοιράσει γνώση, πολλά χρήματα, απίστευτα δώρα και φυσικά, αυτοκίνητα στους τυχερούς παίκτες!

Την ίδια ημέρα, στις 18.30, πρεμιέρα θα κάνει και το «Chase» στο MEGA. Η Μαρία Μπεκατώρου δίνει ξανά το σύνθημα για την πιο ανατρεπτική καταδίωξη γνώσεων και υποδέχεται παίκτες και Chasers σε νέες, επικές μονομαχίες. «Το Γεράκι», «Το Βουνό», «Η Γυναίκα με τα Μαύρα», «Ο Αδέκαστος Επιθεωρητής» και το «Σούπερ Αγόρι» δείχνουν ανίκητοι. Είναι όμως; Οι παίκτες καλούνται να επιστρατεύσουν, και φέτος, ταχύτητα, στρατηγική και, φυσικά, γνώσεις. Στόχος τους; Να ξεφύγουν από τους Chasers και να διεκδικήσουν περισσότερα από 10.000 ευρώ.

