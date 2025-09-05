Παρουσιαστές και πάνελ στις επάλξεις - Πότε επιστρέφουν οι πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές

Όταν το ημερολόγιο δείξει 15 Σεπτεμβρίου, οι πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές θα κάνουν πρεμιέρα για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν «βάζοντας φωτιά» στον ανταγωνισμό. Οι παλιοί γνώριμοι της εν λόγω ζώνης επιστρέφουν -στις περισσότερες περιπτώσεις με αλλαγές και προσθήκες- με στόχο να κερδίσουν κοινό και τηλεθέαση. Στον «χάρτη» βέβαια μπαίνει μία ακόμη πρόταση για να διεκδικήσει κομμάτι από την πίτα.

Στον ALPHA η συνταγή είναι ίδια και δύο κυρίες θα αναλάβουν στις πλάτες τους το βαρύ φορτίο της τηλεθέασης. Στις 07.45 το «Happy Day» θα βγει στον αέρα για 12η σεζόν με την οικοδέσποινα Σταματίνα Τσιμτσιλή να υποδέχεται την ομάδα της.

Δημήτρης Παπανώτας, Τίνα Μεσσαροπούλου και Κώστας Φραγκολιάς, με τη δική τους ματιά, θα παρουσιάζουν και θα σχολιάζουν όλα όσα συμβαίνουν στην επικαιρότητα, ενημερωτικής και ψυχαγωγικής φύσεως.

Στις 10.00, η Κατερίνα Καινούργιου έρχεται με ανανεωμένη διάθεση με τη «Super Κατερίνα». Στο πλευρό της θα είναι ο δημοσιογράφος Στέφανος Κωνσταντινίδης με πολυετή εμπειρία, η Φρόσω Κυριαζή, μια νέα δυναμική δημοσιογράφος με έγκυρο ρεπορτάζ και ο Χάρης Χρονόπουλος με τηλεοπτική και ραδιοφωνική εμπειρία. Μαζί της και η Δάφνη Μπόκοτα, η οποία μετά από χρόνια τηλεοπτικής απουσίας, επανέρχεται δυναμικά με σχόλιο και άποψη στην τηλεόραση του σήμερα. Η Έλενα Πολυκάρπου, καθημερινά, θα μεταφέρει τα lifestyle νέα με αποκλειστικό ρεπορτάζ.

Ο Πέτρος Συρίγος, και φέτος, θα χαρίζει τις πιο νόστιμες και εύκολες συνταγές ενώ η Βάσια Μαυράκη με τις αστρολογικές της προβλέψεις θα φροντίζει να ξεκινά η μέρα μας γνωρίζοντας τι… πλανητικό μας περιμένει.

Στο μέτωπο της ΕΡΤ1, στις 06.45, κάνουν πρώτη επίσημη οι Κρατερός Κατσούλης και Μαρία Ηλιάκη με το ψυχαγωγικό μαγκαζίνο «Νωρίς Νωρίς». Το δίδυμο είναι η νέα άφιξη στα πρωινά μας και αναμένουμε να δούμε αν θα κερδίσει το στοίχημα. Μέσα από τις ενότητες της εκπομπής, θα παρακολουθούμε τα πιο δημοφιλή viral trends και τα νέα από τον κόσμο των social media, ενώ θα γνωρίζουμε ανθρώπους που εμπνέουν με τις ιστορίες τους, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Ο Γιώργος Λιάγκας είναι από τους πρωταγωνιστές των πρωινών. Ο παρουσιαστής συνεχίζει την επιτυχημένη του πορεία με καινούργια ομάδα και πολλές εκπλήξεις. Πλέον, το «Πρωινό» θα βγαίνει στον αέρα στις 09.00 και το στοίχημα είναι μεγαλύτερο. Ο Τάσος Τεργιάκης και η Φωτεινή Πετρογιάννη θα βρίσκονται σταθερά στο πλευρό του με θέματα που θα συζητηθούν και την αυθεντική δημοσιογραφική τους ταυτότητα. Στην ομάδα, φέτος, προστίθενται η Γιώτα Κηπουρού με το μάχιμο ρεπορτάζ και τα αποκλειστικά θέματά της, η Δέσποινα Καμπούρη, η οποία θα εμπλουτίσει τη θεματολογία με τις συνεντεύξεις της, και ο Πάνος Κατσαρίδης, ο οποίος ως γνώστης του καλλιτεχνικού ρεπορτάζ, θα παρουσιάζει όλα τα νέα, πριν κυκλοφορήσουν», αναφέρεται μεταξύ άλλων. Στο «Πρωινό», όμως, έρχεται και ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος για να δώσει πιπεράτο ύφος στα νέα της ημέρας με το καυστικό του σχόλιο. Ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας εντάσσεται στο δυναμικό για να «φωτίζει» με τις γνώσεις, την εμπειρία και τις πληροφορίες του υποθέσεις του αστυνομικού ρεπορτάζ.

Στο καθημερινό πρόγραμμα του STAR τα πρωινά θα ξεκινούν στις 08.45 από τις 15 Σεπτεμβρίου με το «Breakfast@Star», με την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου. Με αποκλειστικές συνεντεύξεις και ρεπορτάζ, lifestyle νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο, τις τελευταίες τηλεοπτικές ειδήσεις και φυσικά άφθονη θετική ενέργεια και αισιόδοξη διάθεση, η εκπομπή θα διεκδικήσει και φέτος τη θέση που της αναλογεί. Μαίρη Αργυριάδου, Λιλή Πυράκη, Κωνσταντίνος Ντάφλος θα καθίσουν ξανά στις καρέκλες τους όπως και η «πλανητάρχισσα» Αση Μπήλιου που θα αναλύει καθημερινά τι μας επιφυλάσσουν τα άστρα.

Πρωινή ζώνη χωρίς Φαίη Σκορδά… δεν γίνεται! Το «Buongiorno» είναι η πρόταση του MEGΑ και φέτος, που υπόσχεται να δώσει γερές δόσεις ψυχαγωγίας και ενημέρωσης και να μοιραστεί με τους τηλεθεατές όλα τα θέματα της επικαιρότητας με αποκλειστικές ειδήσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και τα πιο καυτά νέα της σόουμπιζ. Δίπλα στη Φαίη βρίσκονται άνθρωποι που γνωρίζει καλά, άνθρωποι που εμπιστεύεται, αλλά και νέοι συνεργάτες, στους οποίους δίνει τον χώρο για να εξελιχθούν. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, με το έξυπνο και πάντα εύστοχο χιούμορ του, η Νάνσυ Νικολαΐδου, με την ευαισθησία και την ειλικρίνειά της, και η Ευάννα Ζουμπούρογλου, με τη νεανική της δυναμική, συνεχίζουν. Συνοδοιπόρος σε αυτό το τηλεοπτικό «ταξίδι» και ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ένας άνθρωπος που αποτελεί ξεχωριστό «κεφάλαιο» στην ελληνική τηλεόραση. Στο team προστίθενται ο Άρης Καβατζίκης και η Κατερίνα Ζαρίφη.

Ο ανταγωνισμός θα είναι εξαιρετικά σκληρός και φέτος και αναμένουμε με ανυπομονησία τις πρώτες μετρήσεις τηλεθέασης από τις τηλεοπτικές «μάχες».