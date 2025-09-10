Πότε κάνουν πρεμιέρα οι εκπομπές του Σαββατοκύριακου – Τα νέα πρόσωπα

Πιο «καυτή» και ενδιαφέρουσα από ποτέ θα είναι η ζώνη του Σαββατοκύριακου, τη φετινή σεζόν

Μάχες για γερούς παίκτες θα βλέπουμε, τη φετινή σεζόν, κάθε Σαββατοκύριακο, με παλιούς γνώριμους να συναντούν νέα πρόσωπα και τον ανταγωνισμό να φουντώνει. Ήδη στην αρένα έχουν πέσει το μαγκαζίνο «Καλημέρα» και οι «Δεκατιανοί» του ΣΚΑΪ, το «Καλημέρα είπαμε;» της ΕΡΤ1, το «Mega Σαββατοκύριακο».

Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, στις 09.45, πρεμιέρα θα κάνει και ο Νίκος Μάνεσης. Για 9η συνεχόμενη χρονιά, το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» του ALPHA θα επικεντρωθεί σε όσα συμβαίνουν γύρω μας και πρέπει να γνωρίζουμε. Στην αιχμή των γεγονότων, με δυνατή ειδησεογραφία, με λόγο που καταγγέλλει βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό των τηλεθεατών, σε όλα όσα τους απασχολούν και τους προβληματίζουν, με τον άνθρωπο στο επίκεντρο, με ενσυναίσθηση και αντικειμενικότητα, με σεβασμό και υπευθυνότητα, θα διεκδικήσει την πρώτη θέση.

Την ίδια ημέρα, στις 14.30, το νέο εγχείρημα του ΣΚΑΪ με τίτλο «Weekend Live» θα βγει στον αέρα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, οι δημοσιογράφοι Δημήτρης Πανόπουλος και Μάρτζυ Λαζάρου, με άποψη και χιούμορ, μπαίνουν στα σπίτια μας, δημιουργώντας ένα feelgood περιβάλλον που έχει τα πάντα: επικαιρότητα, πρόσωπα, lifestyle, ρεπορτάζ, συνδέσεις και όχι μόνο.

Ο ανταγωνισμός δυναμώνει από το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου. Η Σίσσυ Χρηστίδου με το «Χαμογέλα και πάλι!» έρχονται στις 09.20 στο MEGA να κρατήσουν την καλύτερη συντροφιά. Παύλος Σταματόπουλος και Νίκος Συρίγος, Κωνσταντίνος Βασάλος και Βάλια Χατζηθεοδώρου, Νόρα Καούρη, θα συνοδεύουν την οικοδέσποινα προσφέροντας ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Πρεμιέρα την ίδια ημέρα, στο MEGA, κάνει και η Αναστασία Γιάμαλη με την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», στο MEGA. Η δημοσιογράφος έρχεται πιστή στο ραντεβού της με το κοινό, στις 15.40, καταγράφοντας τις σημαντικότερες στιγμές της επικαιρότητας, φωτίζοντας τα γεγονότα πίσω από τους τίτλους των ειδήσεων. Η δημοσιογράφος και οι συνεργάτες της, με συνέπεια και υπευθυνότητα, παραμένουν πιστοί στη δέσμευση για σφαιρική και πολυδιάστατη ενημέρωση, θέτοντας στο επίκεντρο όσα αφορούν την κοινωνία και τον άνθρωπο.

Στις 20 Σεπτεμβρίου, στις 08.30, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, η Ελένη Τσολάκη έρχεται σε νέα στέγη, στον ΑΝΤ1, να κάνει αυτό που ξέρει πολύ καλά. Η εκπομπή θα έχει δόσεις ψυχαγωγίας και ενημέρωσης, με την παρουσιάστρια να έχει στο πλευρό της μία dream team. Πέτρος Κωστόπουλος, Αφροδίτη Γραμμέλη και Νίκος Μισίρης, αποτελούν τρεις άσους στο μανίκι της Ελένης.

Μία εβδομάδα μετά, στις 27 Σεπτεμβρίου, επιστρέφει η σταθερή αξία που ακούει στο όνομα Ναταλία Γερμανού. Το «Καλύτερα δε γίνεται» του ALPHA ξέρει να συνδυάζει ποιότητα και ψυχαγωγία, αυθεντικότητα, πάντα με τη σωστή δόση ενημέρωσης και τον πιο ιδιαίτερο σχολιασμό της επικαιρότητας. Στο πλευρό της παρουσιάστριας η πιο δυνατή ομάδα συνεργατών: Παναγιώτης Ραφαηλίδης, Άγγελος Βουράκης, Ελιάνα Χρυσικοπούλου, με θεματολογία που πιάνει τον παλμό της εποχής. Ο Γιάννης Κορδώνης με τη στήλη του Σχοινί – Κορδώνης προσεγγίζει την επικαιρότητα αλλιώς. Η πιο must παρέα του σαββατοκύριακου καλωσορίζει τον Βλάση Κωστούρο, ο οποίος φέρνει το δικό του out-of-the-box βλέμμα στις συνεντεύξεις, και την Αλεξάνδρα Αθανασίου στα διεθνή νέα.

Ανανεωμένοι, με ανεβασμένη διάθεση και έτοιμοι για μία δυναμική νέα χρονιά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου έρχονται τον Σεπτέμβριο στο OPEN και μας καλούν σε …. «Ραντεβού το ΣΚ» χωρίς να έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία της πρεμιέρας. Το αγαπημένο δίδυμο επιστρέφει και υπόσχεται να δώσει άλλο αέρα στα Σαββατοκύριακά μας με πολλή χαρά, ζωντάνια και θετική διάθεση. Μετά από μια εξαιρετική καλοκαιρινή διαδρομή ο Λάμπρος και η Ιωάννα θα μας λένε την πιο αισιόδοξη καλημέρα κάθε Σαββατοκύριακο στο OPEN σε μια εκπομπή που θα τα έχει όλα.

