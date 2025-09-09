Τηλεαστέρες δίνουν ραντεβού σε νέα ώρα – Πώς αλλάζει ο χάρτης στην TV

Από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου και, σταδιακά, τα ψυχαγωγικά προγράμματα και κάποια από τα δυνατά χαρτιά των καναλιών θα αρχίσουν να κάνουν πρεμιέρα. Ενδιαφέρον έχει το ότι θα δούμε αλλαγές στις ώρες έναρξης, αλλά και στη διάρκεια κάποιων μαγκαζίνο, που θα μοιράσουν ξανά την τράπουλα της τηλεθέασης.

Συγκεκριμένα, στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1, έρχεται μία εξαιρετικά σημαντική αλλαγή. Το «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα θα βγαίνει στον αέρα στις 09.00 και όχι στις 10.00, με αποτέλεσμα να διασταυρώνει τα ξίφη του όχι μόνο με τους παλιούς γνώριμους [Κατερίνα Καινούργιου, Φαίη Σκορδά, Ελένη Χατζίδου-Ετεοκλή Παύλου] αλλά και με την «ισχυρή» Σταματίνα Τσιμτσιλή και το «Happy Day». Το στοίχημα είναι μεγάλο και ο παρουσιαστής ήδη ακονίζει τα «μαχαίρια του». «Στις 9 θα ξεκινάμε. Παντού υπάρχει ανταγωνισμός. Πάντα είχα μία λογική στην τηλεόραση να μην κοιτάω τι κάνουν οι απέναντι εκπομπές, ποτέ. Είναι εξαιρετικές όλες οι εκπομπές και μαχόμαστε για το καλύτερο, άμα χάσεις χρόνο να δεις τι κάνει ο απέναντι, έχεις χάσει χρόνο από τον δικό σου, το τι θα κάνεις καλύτερα εσύ. Άρα εστιάζω το τί θα κάνουμε καλύτερα εμείς», δήλωσε ο Γιώργος Λιάγκας πριν από λίγες ώρες δείχνοντας τις προθέσεις του για μία ανταγωνιστική χρονιά.

Στο ίδιο μέτωπο, τα μεσημέρια, τα στελέχη προχωρούν επίσης σε μία σημαντική αλλαγή. Το «Rouk Zouk» μετακινείται στις 16.15 και η Ζέτα Μακρυπούλια, μετά από χρόνια στη ζώνη των 15.00, θα δοκιμαστεί σε νέα μονοπάτια. Η παρουσιάστρια θα έχει να ανταγωνιστεί τόσο το «Live News» του MEGA όσο και το μαγκαζίνο «Το’χουμε» του ΣΚΑΪ με τον Κώστα Τσουρό.

Η Ελένη Τσολάκη πέρασε την πόρτα του ΑΝΤ1 και ετοιμάζεται να αναλάβει δράση τα πρωινά του Σαββατοκύριακου. Χωρίς να υπάρχουν ακόμη επίσημες ανακοινώσεις, φημολογείται ότι θα βγαίνει στον αέρα πολύ νωρίς, περίπου στις 08.30, αλλάζοντας το σκηνικό στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Ραντεβού… μεγαλύτερης διάρκειας θα δίνει η Ζήνα Κουτσελίνη με την all time classic πλέον εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», στο STAR. H επιτυχημένη εκπομπή, που αγγίζει τις καρδιές των τηλεθεατών, έρχεται φέτος με μεγαλύτερη διάρκεια και θα προβάλλεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν καθημερινά και ζωντανά από τις 11.45 έως τις 14.45, προσφέροντας τρεις ώρες γεμάτες αποκαλύψεις, συναίσθημα και ουσία.