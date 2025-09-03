Γιώργος Λιάγκας: Επίσημα σε νέα ώρα – Η ανακοίνωση

Η αντίστροφη μέτρηση για τις πρεμιέρες των πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών έχει ξεκινήσει και ο Γιώργος Λιάγκας θα πει την πρώτη καλημέρα της σεζόν στις 15 Σεπτεμβρίου.

Το «Πρωινό» θα προβάλλεται πλέον στις 09.00 και όχι στις 10.00, εξέλιξη που επιβεβαιώθηκε με την ανακοίνωση του ΑΝΤ1.

«Το Πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα είναι η αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια για ψυχαγωγία και ενημέρωση, και επιστρέφει φέτος στον ΑΝΤ1 πιο ανανεωμένο από ποτέ! Σε νέα ώρα, με νέα μέλη στην ομάδα και νέα δυναμική, Το Πρωινό θα αποτελεί για άλλη μια χρονιά τον λόγο για να ξεκινήσει η μέρα μας, με χαμόγελο και ολοκληρωμένη πληροφόρηση.

Από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Λιάγκας θα λέει καλημέρα στις 09.00, παρέα με παλιούς και νέους συνεργάτες. Ο Τάσος Τεργιάκης και η Φωτεινή Πετρογιάννη θα βρίσκονται σταθερά στο πλευρό του με θέματα που θα συζητηθούν και την αυθεντική δημοσιογραφική τους ταυτότητα.

Στην ομάδα, φέτος, προστίθενται η Γιώτα Κηπουρού με το μάχιμο ρεπορτάζ και τα αποκλειστικά θέματά της, η Δέσποινα Καμπούρη, η οποία θα εμπλουτίσει τη θεματολογία με τις συνεντεύξεις της, και ο Πάνος Κατσαρίδης, ο οποίος ως γνώστης του καλλιτεχνικού ρεπορτάζ, θα παρουσιάζει όλα τα νέα, πριν κυκλοφορήσουν», αναφέρεται μεταξύ άλλων.

Στο «Πρωινό», όμως, έρχεται και ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος για να δώσει πιπεράτο ύφος στα νέα της ημέρας με το καυστικό του σχόλιο. Ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας εντάσσεται στο δυναμικό για να «φωτίζει» με τις γνώσεις, την εμπειρία και τις πληροφορίες του υποθέσεις του αστυνομικού ρεπορτάζ.

Ο Γρηγόρης Μπάκας και οι συνεντεύξεις του, φέτος, θα μας απογειώσουν περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά. Όλη η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής θα ακολουθεί και τα βήματα της επικαιρότητας, για να μας μεταφέρει όλα όσα συμβαίνουν και μας αφορούν, βάζοντας την είδηση και τους πρωταγωνιστές στο επίκεντρό της. Ο σεφ Αλέξανδρος Παπανδρέου θα κάνει και φέτος το πλατό της εκπομπής να γεμίσει νοστιμιές και μυρωδιές από τις λαχταριστές συνταγές του.